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Jovens talentos

Oportunidades de estágio para estudantes de pós-graduação em Direito

Ministério Público de Contas e Tribunal de Justiça estão com inscrições abertas para os processos seletivos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 16:46

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 16:46

Tribunal de Justiça do Espírito Santo abriu processo seletivo para estagiário de pós-graduação  Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O Ministério Público de Contas (MPC) e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo estão com inscrições abertas para os processos seletivos simplificados de estagiários de pós-graduação em Direito.
O prazo para se inscrever no Ministério Público de Contas vai até 12 de novembro, às 23h59. O candidato precisa preencher o formulário de inscrição e enviá-lo, juntamente com seu currículo, para o e-mail [email protected].

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As inscrições são gratuitas e têm como objetivo o preenchimento de uma vaga e a formação de cadastro de reserva para atender a futura demanda do órgão ministerial.
A carga horária do estágio será de 25 horas semanais, distribuídas em cinco horas diárias, no horário de 13h às 18 horas. A bolsa é de R$ 1.080, além de auxílio-transporte mensal.
Para participar da seleção, o estudante precisa estar matriculado em instituição de ensino superior credenciada pelo órgão competente; ter concluído menos de 50% da carga horária do curso de pós-graduação, e não ter sofrido condenação em processo criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo está com inscrições abertas para seleção de estagiário de pós-graduação para atuar na 4ª Vara de Família de Vila Velha.
Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail [email protected] até o dia 8 de novembro de 2019. A seleção é para o preenchimento de uma vaga. E o estágio será cumprido das 12 às 18 horas.
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