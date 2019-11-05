Oportunidades de estágio para estudantes de pós-graduação em Direito

Tribunal de Justiça do Espírito Santo abriu processo seletivo para estagiário de pós-graduação Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O Ministério Público de Contas (MPC) e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo estão com inscrições abertas para os processos seletivos simplificados de estagiários de pós-graduação em Direito.

O prazo para se inscrever no Ministério Público de Contas vai até 12 de novembro, às 23h59. O candidato precisa preencher o formulário de inscrição e enviá-lo, juntamente com seu currículo, para o e-mail [email protected]

As inscrições são gratuitas e têm como objetivo o preenchimento de uma vaga e a formação de cadastro de reserva para atender a futura demanda do órgão ministerial.

A carga horária do estágio será de 25 horas semanais, distribuídas em cinco horas diárias, no horário de 13h às 18 horas. A bolsa é de R$ 1.080, além de auxílio-transporte mensal.

Para participar da seleção, o estudante precisa estar matriculado em instituição de ensino superior credenciada pelo órgão competente; ter concluído menos de 50% da carga horária do curso de pós-graduação, e não ter sofrido condenação em processo criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo está com inscrições abertas para seleção de estagiário de pós-graduação para atuar na 4ª Vara de Família de Vila Velha.