Sedu abre oportunidades de estágio para estudantes de Licenciatura

Sede da Secretaria de Estado da Educação Crédito: Sedu/Secom-ES

A Secretaria de Estado da Educação ( Sedu ) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estudantes dos cursos de Licenciatura Plena para ingresso no Programa Bolsa Estágio Formação Docente. Os selecionados vão atuar nos estabelecimentos públicos estaduais de ensino. A oferta é de 700 vagas, distribuídas pelas 11 Superintendências Regionais de Educação (SRE).

A jornada de atividades do estagiário, cumprida na escola de ensino fundamental ou médio, é de 4 horas diárias e 20 horas semanais. O valor da bolsa é de R$ 570,42.

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O edital foi publicado nesta sexta-feira (1º) no Diário Oficial do Estado. As vagas de estágio estarão disponíveis para ocupação a partir de fevereiro de 2020.

Para participar, o candidato precisa estar pelo menos no 4º período de curso de licenciatura plena em Artes, Ciências Biológicas, Educação do Campo, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Química, Pedagogia e Sociologia, em instituição pública ou privada.

As inscrições serão realizadas no site do CIEE/ES até o dia 20 de novembro de 2019, às 23h59. Na hora de se inscrever, é necessário o estudante indicar a Superintendência Regional de Educação, que deseja atuar.

O processo de seleção vai utilizar como indicador o coeficiente de rendimento escolar obtido no curso de licenciatura plena indicada no Histórico Escolar, fornecido em documento oficial, pela Instituição de Ensino Superior.