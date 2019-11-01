Sedu abre oportunidades de estágio para estudantes de Licenciatura

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estudantes dos cursos de Licenciatura Plena para ingresso no Programa Bolsa Estágio Formação Docente. Os selecionados vão atuar nos estabelecimentos públicos estaduais de ensino. A oferta é de 700 vagas, distribuídas pelas 11 Superintendências Regionais de Educação (SRE).
A jornada de atividades do estagiário, cumprida na escola de ensino fundamental ou médio, é de 4 horas diárias e 20 horas semanais. O valor da bolsa é de R$ 570,42.
O edital foi publicado nesta sexta-feira (1º) no Diário Oficial do Estado. As vagas de estágio estarão disponíveis para ocupação a partir de fevereiro de 2020.
Para participar, o candidato precisa estar pelo menos no 4º período de curso de licenciatura plena em Artes, Ciências Biológicas, Educação do Campo, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Química, Pedagogia e Sociologia, em instituição pública ou privada.
As inscrições serão realizadas no site do CIEE/ES até o dia 20 de novembro de 2019, às 23h59. Na hora de se inscrever, é necessário o estudante indicar a Superintendência Regional de Educação, que deseja atuar.
O processo de seleção vai utilizar como indicador o coeficiente de rendimento escolar obtido no curso de licenciatura plena indicada no Histórico Escolar, fornecido em documento oficial, pela Instituição de Ensino Superior.
Os candidatos classificados serão convocados pelo CIEE, mediante contato telefônico ou e-mail, por meio dos dados informados na inscrição, de acordo com a ordem de classificação e surgimento de vagas.