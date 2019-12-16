IPAJM contrata temporários com salário de até R$ 5,3 mil

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da autarquia. As chances são para os cargos de analista previdenciário, médico perito previdenciário e assistente previdenciário.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. Os contratos para os cargos de analista previdenciário e médico perito previdenciário terão a duração de 12 meses, enquanto que para os de assistente previdenciário de 36 meses.