IPAJM contrata temporários com salário de até R$ 5,3 mil

O Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM) vai contratar profissionais temporários. A oferta é de 12 vagas, distribuídas por cargos de níveis médio e superior. O salário varia de R$ 2.389,11 a R$ 5.360,21.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da autarquia. As chances são para os cargos de analista previdenciário, médico perito previdenciário e assistente previdenciário.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br até as 17 horas do dia 19 de dezembro de 2019.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. Os contratos para os cargos de analista previdenciário e médico perito previdenciário terão a duração de 12 meses, enquanto que para os de assistente previdenciário de 36 meses.
CONFIRA OS CARGOS
Analista previdenciário - administração
- Requisito: Nível Superior em Administração
- Remuneração: R$ 5.360,21, mais R$ 300,00 (Auxílio Alimentação)
- Carga horária: 40h
- Vagas: 1
- Requisito: Nível Superior em Ciências Econômicas
- Remuneração: R$ 5.360,21, mais R$ 300,00 (Auxílio Alimentação)
- Carga horária: 40h
- Vaga: 1
- Requisito: Nível Superior em Ciências Contábeis
- Remuneração: R$ 5.360,21, mais R$ 300,00 (Auxílio Alimentação)
- Carga horária: 40h
- Vagas: 2
- Requisitos: Nível Superior em Medicina, com especialização em Ortopedia, Perícia Médica ou Medicina do Trabalho, com inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM)
- Remuneração: R$ 5.360,21, mais R$ 150,00 (Auxílio Alimentação)
- Carga horária: 20h
- Vaga: 1
- Requisito: Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio.
- Remuneração: R$ 2.389,11, mais R$ 300,00 (Auxílio Alimentação)
- Carga horária: 40h
- Vagas: 7