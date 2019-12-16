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Processo seletivo

IPAJM contrata temporários com salário de até R$ 5,3 mil

Oferta é de 12 vagas, distribuídas por cargos de níveis médio e superior; inscrições podem ser feitas até 19 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 15:08

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 15:08

IPAJM vai contratar profissionais temporários  Crédito: Foto do leitor
O Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM) vai contratar profissionais temporários. A oferta é de 12 vagas, distribuídas por cargos de níveis médio e superior. O salário varia de R$ 2.389,11 a R$ 5.360,21. 
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da autarquia. As chances são para os cargos de analista previdenciário, médico perito previdenciário e assistente previdenciário. 

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Abertas inscrições para o concurso da Prefeitura de Vila Velha

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br até as 17 horas do dia 19 de dezembro de 2019. 
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. Os contratos para os cargos de analista previdenciário e médico perito previdenciário terão a duração de 12 meses, enquanto que para os de assistente previdenciário de 36 meses. 

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24 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

CONFIRA OS CARGOS
Analista previdenciário - administração
  • Requisito: Nível Superior em Administração
  • Remuneração: R$ 5.360,21, mais R$ 300,00 (Auxílio Alimentação)
  • Carga horária: 40h
  • Vagas: 1
Analista previdenciário - economia
  • Requisito: Nível Superior em Ciências Econômicas 
  • Remuneração: R$ 5.360,21, mais R$ 300,00 (Auxílio Alimentação)
  • Carga horária: 40h 
  • Vaga: 1
Analista previdenciário - contabilidade
  • Requisito: Nível Superior em Ciências Contábeis
  • Remuneração: R$ 5.360,21, mais R$ 300,00 (Auxílio Alimentação)
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 2
Médico perito previdenciário
  • Requisitos: Nível Superior em Medicina, com especialização em Ortopedia, Perícia Médica ou Medicina do Trabalho, com inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM)
  • Remuneração: R$ 5.360,21, mais R$ 150,00 (Auxílio Alimentação)
  • Carga horária: 20h
  • Vaga: 1
Assistente previdenciário
  • Requisito: Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio.
  • Remuneração: R$ 2.389,11, mais R$ 300,00 (Auxílio Alimentação)
  • Carga horária: 40h 
  • Vagas: 7
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

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