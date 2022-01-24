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Iema do ES contrata temporários com salário de mais de R$ 5 mil

Oportunidades são para os cargos de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos e de tecnólogo em saneamento ambiental; inscrições podem ser feitas até 4 de fevereiro

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 13:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jan 2022 às 13:41
O Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) lançou nesta segunda-feira (24) o edital de abertura de processo seletivo para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. O salário passa de R$ 5 mil.
As oportunidades são para os cargos de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos e de tecnólogo em saneamento ambiental. A seleção contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 4 de fevereiro de 2022, no site www.selecao.es.gov.br. O candidato deverá capturar e salvar digitalmente (formato *.pdf) a Ficha de Inscrição e a Planilha de identificação dos comprovantes de experiência profissional e de títulos, para apresentação na segunda etapa.
Atendimento no Iema
Iema vai reforçar quadro de profissionais Crédito: Iema/Divulgação
Só será aceita uma inscrição por CPF. O processo seletivo terá validade de 24 meses, a partir da data de divulgação do resumo do resultado final.
SAIBA MAIS SOBRE OS CARGOS
Agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos
Requisitos: ter diploma ou certificado de conclusão de nível superior em Oceanografia, carteira de habilitação categoria “B” ou superior e disponibilidade para trabalhar em campo e viajar, incluindo, os finais de semana. A experiência mínima deve ser de um ano na área ambiental, sendo obrigatório ter experiência na área de modelagem hidrodinâmica e em elaboração ou análise de estudos ambientais para fins de licenciamento e controle ambiental.
Atribuições:
• Realizar análise dos estudos e projetos no âmbito do licenciamento ambiental no que concerne às medidas mitigadoras propostas para os diversos impactos gerados por empreendimentos e atividades, bem como o controle ambiental das condicionantes estabelecidas em licenças emitidas, e demais assuntos de sua responsabilidade;
• Realizar análise de estudos ambientais referentes à zona costeira, perfil de praia, batimetria, dragagem, simulados de derramamento de óleo, urbanização de orla, dentre outros da área;
• Realizar análise de estudos de dispersão de efluentes (modelagem);
• Realizar demais ações correlatas com a atividade finalística do órgão.
Salário: R$ 5.416,56, mais de R$ 300 de auxílio-alimentação.
Carga horária: 40 horas semanais.
Vaga: 2, além de cadastro de reserva. 
Tecnólogo em saneamento ambiental
Requisitos: Ter diploma ou certificado de conclusão de nível superior tecnológico na área de Tecnologia em Saneamento Ambiental, carteira de habilitação categoria “B” ou superior e disponibilidade para trabalhar em campo e viajar. É necessário ter experiência mínima comprovada de um ano na área ambiental, elaboração ou análise de estudos ambientais para fins de licenciamento e controle ambiental.
Atribuições:
• Realizar análise dos estudos e projetos no âmbito do licenciamento ambiental no que concerne às medidas mitigadoras propostas para os diversos impactos gerados por empreendimentos e atividades, bem como o controle ambiental das condicionantes estabelecidas em licenças emitidas, e demais assuntos de sua responsabilidade;
• Realizar demais ações correlatas com a atividade finalística do órgão.
Salário: R$ 4.599,13, mais R$ 300 de auxílio-alimentação.
Carga horária: 40 horas semanais.
Vaga: 1, além de cadastro de reserva.
Agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos
Requisitos: ter diploma ou certificado de conclusão de nível superior na área de Engenharia Agronômica, carteira de habilitação categoria “B” ou superior e disponibilidade para trabalhar em campo e viajar. Também é necessário ter experiência mínima comprovada de um ano na área ambiental, incluindo elaboração ou análise de estudos ambientais para fins de licenciamento e controle ambiental.
Atribuições:
• Realizar análise dos estudos e projetos no âmbito do licenciamento ambiental no que concerne às medidas mitigadoras propostas para os diversos impactos gerados por empreendimentos e atividades, bem como o controle ambiental das condicionantes ambientais estabelecidas em licenças emitidas, principalmente aqueles relacionados às obras de rodovias, estradas e demais infraestruturas públicas;
• Realizar demais ações correlatas com a atividade finalística do órgão.
, além de cadastro de reserva. R$ 5.416,56, mais R$ 300 de auxílio-alimentação.
Carga horária: 40 horas semanais.
Vaga:  1, além de cadastro de reserva.

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