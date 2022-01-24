Iema do ES contrata temporários com salário de mais de R$ 5 mil

O Instituto Estadual de Meio Ambiente ( Iema ) lançou nesta segunda-feira (24) o edital de abertura de processo seletivo para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. O salário passa de R$ 5 mil.

As oportunidades são para os cargos de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos e de tecnólogo em saneamento ambiental. A seleção contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 4 de fevereiro de 2022, no site www.selecao.es.gov.br . O candidato deverá capturar e salvar digitalmente (formato *.pdf) a Ficha de Inscrição e a Planilha de identificação dos comprovantes de experiência profissional e de títulos, para apresentação na segunda etapa.

Iema vai reforçar quadro de profissionais Crédito: Iema/Divulgação

Só será aceita uma inscrição por CPF. O processo seletivo terá validade de 24 meses, a partir da data de divulgação do resumo do resultado final.

SAIBA MAIS SOBRE OS CARGOS

Agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos

Requisitos: ter diploma ou certificado de conclusão de nível superior em Oceanografia, carteira de habilitação categoria “B” ou superior e disponibilidade para trabalhar em campo e viajar, incluindo, os finais de semana. A experiência mínima deve ser de um ano na área ambiental, sendo obrigatório ter experiência na área de modelagem hidrodinâmica e em elaboração ou análise de estudos ambientais para fins de licenciamento e controle ambiental.

Atribuições:

• Realizar análise dos estudos e projetos no âmbito do licenciamento ambiental no que concerne às medidas mitigadoras propostas para os diversos impactos gerados por empreendimentos e atividades, bem como o controle ambiental das condicionantes estabelecidas em licenças emitidas, e demais assuntos de sua responsabilidade;

• Realizar análise de estudos ambientais referentes à zona costeira, perfil de praia, batimetria, dragagem, simulados de derramamento de óleo, urbanização de orla, dentre outros da área;

• Realizar análise de estudos de dispersão de efluentes (modelagem);

• Realizar demais ações correlatas com a atividade finalística do órgão.

Salário: R$ 5.416,56, mais de R$ 300 de auxílio-alimentação.

Carga horária: 40 horas semanais.

Vaga: 2, além de cadastro de reserva.

Tecnólogo em saneamento ambiental

Requisitos: Ter diploma ou certificado de conclusão de nível superior tecnológico na área de Tecnologia em Saneamento Ambiental, carteira de habilitação categoria “B” ou superior e disponibilidade para trabalhar em campo e viajar. É necessário ter experiência mínima comprovada de um ano na área ambiental, elaboração ou análise de estudos ambientais para fins de licenciamento e controle ambiental.

Atribuições:

• Realizar análise dos estudos e projetos no âmbito do licenciamento ambiental no que concerne às medidas mitigadoras propostas para os diversos impactos gerados por empreendimentos e atividades, bem como o controle ambiental das condicionantes estabelecidas em licenças emitidas, e demais assuntos de sua responsabilidade;

• Realizar demais ações correlatas com a atividade finalística do órgão.

Salário: R$ 4.599,13, mais R$ 300 de auxílio-alimentação.

Carga horária: 40 horas semanais.

Vaga: 1, além de cadastro de reserva.

Agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos

Requisitos: ter diploma ou certificado de conclusão de nível superior na área de Engenharia Agronômica, carteira de habilitação categoria “B” ou superior e disponibilidade para trabalhar em campo e viajar. Também é necessário ter experiência mínima comprovada de um ano na área ambiental, incluindo elaboração ou análise de estudos ambientais para fins de licenciamento e controle ambiental.

Atribuições:

• Realizar análise dos estudos e projetos no âmbito do licenciamento ambiental no que concerne às medidas mitigadoras propostas para os diversos impactos gerados por empreendimentos e atividades, bem como o controle ambiental das condicionantes ambientais estabelecidas em licenças emitidas, principalmente aqueles relacionados às obras de rodovias, estradas e demais infraestruturas públicas;

• Realizar demais ações correlatas com a atividade finalística do órgão.

, além de cadastro de reserva. R$ 5.416,56, mais R$ 300 de auxílio-alimentação.

Carga horária: 40 horas semanais.