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Saúde

Hospital Estadual da Serra abre vagas para profissionais da saúde

São 13 oportunidades para atuação em diversos setores da unidade hospitalar; os interessados em um cargo devem se cadastrar o currículo no site do hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 18:28

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 18:28

*Viviane Maciel

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, está com 13 vagas de emprego abertas. Crédito: Hospital Evangélico VV / Divulgação
Boa notícia para quem está à procura de emprego. O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com 13 novas oportunidades abertas. As vagas disponíveis são para os cargos de enfermeiro, em diversos setores; psicólogo, no setor da Equipe Multidisciplinar; e analista pleno, no setor de Almoxarifado.
Para se candidatar a qualquer um dos cargos, os interessados devem acessar o site do hospital e cadastrarem os currículos na aba Trabalhe Conosco. As inscrições ficam abertas até que as vagas sejam preenchidas.

SOBRE AS VAGAS

Somente para enfermeiro, há 11 chances disponíveis. Aqueles que tiverem interesse devem ter ensino superior completo em Enfermagem com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (COREN).
O cargo de psicólogo é para uma vaga temporária. Para concorrer, o candidato deve ter ensino superior completo com registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP), além de experiência de seis meses na área.

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A função do setor é realizar atendimento psicológico a pacientes, registrando as orientações e encaminhamentos no prontuário de acordo com as repercussões emocionais e/ou constatações de diagnósticos e patologias graves.
Os interessados no cargo de analista pleno, que também conta uma única oportunidade em aberto, devem ter ensino superior completo com registro ativo no Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES) e desejável experiência de um ano na área.
As principais funções são: liderar as atividades relacionadas a controle, recebimento, armazenamento, validade, estocagem, transporte e ressurgimento dos insumos, materiais e medicamentos, garantindo a operacionalização, segurança e rastreabilidade, conforme normas internas e exigências legais vigentes.
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchonete
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