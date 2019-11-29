Governo do Estado abre vagas para cuidador em Centros Técnicos

*Viviane Maciel
A Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI) abre na próxima segunda-feira, 2 de dezembro, o processo seletivo para a contratação de temporários e formação de cadastro reserva para o cargo de cuidador. O salário é de R$ 954,00 mais auxílio alimentação de R$ 225,00.
Os interessados podem fazer a inscrição através do site do Governo do Estado, a partir das 10h do dia 2 de dezembro, e têm até às 17h do dia 9 de dezembro para se cadastrarem. Para participar o candidato deve ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e possuir curso de qualificação de cuidador ou prestação de assistência à pessoa com deficiência com carga horária mínima de 40 horas.
Os selecionados irão atuar temporariamente como cuidadores nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha. As vagas serão preenchidas conforme as necessidades e oportunidades que forem surgindo pela administração da secretaria.
CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA
- Cuidador
Requisitos: Certificado de conclusão, histórico ou diploma de curso de nível Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e Curso de Qualificação de Cuidador ou Prestação de Assistência à Pessoa com Deficiência com carga horária mínima de 40 horas.
Carga horária: 30h semanais
Benefícios: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) Auxílio Alimentação: R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene