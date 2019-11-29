Governo do Estado abre vagas para cuidador em Centros Técnicos

Cuidador

Inscrições: https://selecao.es.gov.br/PaginaConcurso/Index/161

Requisitos: Certificado de conclusão, histórico ou diploma de curso de nível Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e Curso de Qualificação de Cuidador ou Prestação de Assistência à Pessoa com Deficiência com carga horária mínima de 40 horas.

Carga horária: 30h semanais

Benefícios: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) Auxílio Alimentação: R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)