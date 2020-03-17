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Fundação de pesquisa abre processo seletivo com bolsa de R$ 4,8 mil

A Fapes vai selecionar cinco bolsistas e mais 30 pessoas para formação de cadastro reserva para dar consultoria a empresas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 14:30

Publicado em 17 de Março de 2020 às 14:30

O atendimento às empresas faz parte do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex-ES) Crédito: Pixabay
A  Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes) do Espírito Santo está com edital aberto para contratar cinco profissionais e alunos de graduação da área de comércio exterior. Esses bolsistas realizarão atendimento a duzentas empresas do Estado por assistência e consultoria. Serão cinco vagas e outras 30 para formação de cadastro reserva com um salário de R$ 4,8 mil.
O atendimento às empresas faz parte do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex-ES), que teve edital lançado pela Fapes, na última quinta-feira (12). As inscrições para os cargos vão até o dia 14 de abril.
Dos cinco bolsistas que a Fapes vai selecionar, dois serão profissionais graduados na área e três graduandos para a função de apoio técnico. As oportunidades são para atuar nos núcleos do Peiex-ES de VitóriaCachoeiro de Itapemirim e Linhares.

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Para o cargo de técnico, é necessário que o candidato tenha curso de graduação completo em Comércio Exterior, Administração ou Relações Internacionais; ou, no caso graduados em outros cursos, ter pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu, na área. Há outros requisitos, como a exigência de comprovar experiência mínima de seis meses e a necessidade de alguns conhecimentos específicos, conforme disposto no edital.
Serão duas vagas para técnicos. Eles trabalharão em Vitória e Linhares recebendo uma remuneração de R$ 4,8 mil para 40 horas semanais. Além disso, haverá a formação de cadastro de reserva com cinco profissionais para cada núcleo, somando 15 no total. 

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Já para atuar como apoio técnico, o candidato deve estar cursando graduação preferencialmente, mas não exclusivamente, em Comércio Exterior, Administração ou Relações Internacionais. São três vagas distribuídas pelos três núcleos do Peiex-ES (Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares), com remuneração de R$ 750 para 20 horas semanais. Também será formado cadastro de reserva com cinco selecionados para cada núcleo, sendo 15 no total.

COMO SE INSCREVER

A inscrição e submissão da proposta se dará via SigFapes. Para a realização do cadastramento/atualização do cadastro online no Sistema SigFapes, o candidato deverá:
  • Acessar o sistema do SigFapes clicando aqui;
  • Preencher todos os dados, utilizando login (CPF) e senha;
  • Selecionar a opção PEIEX como vínculo institucional;
  • Fazer o upload de cópias digitais (em PDF) dos documentos pessoais.
Já para realizar o preenchimento da proposta online, o candidato deverá:
  • Acessar o sistema, com login e senha próprios; 
  • Na página do SigFapes, clicar em Editais Abertos, selecionar o edital e criar uma proposta, preenchendo os dados da proposta; 
  • Fazer download do Formulário, preencher e gerar uma versão em PDF; 
  • Fazer upload do Formulário preenchido; 
  • Submeter a proposta somente após verificar e sanar todas as pendências ou erros.

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