Fundação de pesquisa abre processo seletivo com bolsa de R$ 4,8 mil

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes) do Espírito Santo está com edital aberto para contratar cinco profissionais e alunos de graduação da área de comércio exterior. Esses bolsistas realizarão atendimento a duzentas empresas do Estado por assistência e consultoria. Serão cinco vagas e outras 30 para formação de cadastro reserva com um salário de R$ 4,8 mil.
O atendimento às empresas faz parte do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex-ES), que teve edital lançado pela Fapes, na última quinta-feira (12). As inscrições para os cargos vão até o dia 14 de abril.
Dos cinco bolsistas que a Fapes vai selecionar, dois serão profissionais graduados na área e três graduandos para a função de apoio técnico. As oportunidades são para atuar nos núcleos do Peiex-ES de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares.
Para o cargo de técnico, é necessário que o candidato tenha curso de graduação completo em Comércio Exterior, Administração ou Relações Internacionais; ou, no caso graduados em outros cursos, ter pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu, na área. Há outros requisitos, como a exigência de comprovar experiência mínima de seis meses e a necessidade de alguns conhecimentos específicos, conforme disposto no edital.
Serão duas vagas para técnicos. Eles trabalharão em Vitória e Linhares recebendo uma remuneração de R$ 4,8 mil para 40 horas semanais. Além disso, haverá a formação de cadastro de reserva com cinco profissionais para cada núcleo, somando 15 no total.
Já para atuar como apoio técnico, o candidato deve estar cursando graduação preferencialmente, mas não exclusivamente, em Comércio Exterior, Administração ou Relações Internacionais. São três vagas distribuídas pelos três núcleos do Peiex-ES (Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares), com remuneração de R$ 750 para 20 horas semanais. Também será formado cadastro de reserva com cinco selecionados para cada núcleo, sendo 15 no total.
COMO SE INSCREVER
A inscrição e submissão da proposta se dará via SigFapes. Para a realização do cadastramento/atualização do cadastro online no Sistema SigFapes, o candidato deverá:
- Acessar o sistema do SigFapes clicando aqui;
- Preencher todos os dados, utilizando login (CPF) e senha;
- Selecionar a opção PEIEX como vínculo institucional;
- Fazer o upload de cópias digitais (em PDF) dos documentos pessoais.
- Acessar o sistema, com login e senha próprios;
- Na página do SigFapes, clicar em Editais Abertos, selecionar o edital e criar uma proposta, preenchendo os dados da proposta;
- Fazer download do Formulário, preencher e gerar uma versão em PDF;
- Fazer upload do Formulário preenchido;
- Submeter a proposta somente após verificar e sanar todas as pendências ou erros.