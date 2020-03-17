Fundação de pesquisa abre processo seletivo com bolsa de R$ 4,8 mil

A inscrição e submissão da proposta se dará via SigFapes. Para a realização do cadastramento/atualização do cadastro online no Sistema

, o candidato deverá:

Acessar o sistema do SigFapes clicando aqui;

Preencher todos os dados, utilizando login (CPF) e senha;

Selecionar a opção PEIEX como vínculo institucional;

Fazer o upload de cópias digitais (em PDF) dos documentos pessoais.

Já para realizar o preenchimento da proposta online, o candidato deverá: