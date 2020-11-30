Cariacica contrata profissionais de níveis médio e superior

Prefeitura de Cariacica vai contratar profissionais temporários Crédito: PMC

Prefeitura de Cariacica divulgou nesta segunda-feira (30) a abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. A oferta é de 25 vagas. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 1,7 mil

Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Os interessados poderão se inscrever, no site da prefeitura , das 14 horas do dia 2 de dezembro até as 23h59 no dia 8 de dezembro de 2020.

O candidato que tem o nível médio pode concorrer ao cargo de educador social. Ele precisa ter ainda conhecimentos básicos de processador de texto, planilhas eletrônicas e Internet; conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 1.102,06.

O cargo de analista municipal  Serviço Social oferece 17 vagas e os concorrentes precisam ter nível superior completo de acordo com a área de atuação; registro no respectivo Conselho de Classe e conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet. O salário é de R$ 1.763,28, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

O processo seletivo contará com três etapas. A primeira será composta por inscrição e classificação, enquanto que a segunda de comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional. A terceira fase será composta pela formalização do contrato.

A seleção terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo menos período.

SAIBA MAIS

Educador social I

Vagas: 8, mais cadastro de reserva



Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 1.102,06

R$ 1.102,06 Atribuições do cargo: Executar, sob supervisão, trabalhos relacionados com as atividades dirigidas a usuários assistidos pela Administração Municipal e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 048/2010.

Executar, sob supervisão, trabalhos relacionados com as atividades dirigidas a usuários assistidos pela Administração Municipal e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 048/2010. Requisitos: Ensino médio completo. Conhecimentos básicos de processador de texto, planilhas eletrônicas e Internet; conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Analista municipal de nível superior I  Serviço Social