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17 vagas

Cariacica contrata profissionais de níveis médio e superior

Oportunidades são para os cargos de educador social e analista municipal - serviço social; remuneração pode chegar a R$ 1,7 mil. Veja como se inscrever

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 16:05
Sede da Prefeitura de Cariacica: concurso para a Guarda Municipal tem 50 vagas
Prefeitura de Cariacica vai contratar profissionais temporários Crédito: PMC
Prefeitura de Cariacica divulgou nesta segunda-feira (30) a abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. A oferta é de 25 vagas. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 1,7 mil
Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Os interessados poderão se inscrever, no site da prefeitura, das 14 horas do dia 2 de dezembro até as 23h59 no dia 8 de dezembro de 2020.
O candidato que tem o nível médio pode concorrer ao cargo de educador social. Ele precisa ter ainda conhecimentos básicos de processador de texto, planilhas eletrônicas e Internet; conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 1.102,06.
O cargo de analista municipal  Serviço Social oferece 17 vagas e os concorrentes precisam ter nível superior completo de acordo com a área de atuação; registro no respectivo Conselho de Classe e conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet. O salário é de R$ 1.763,28, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.
O processo seletivo contará com três etapas. A primeira será composta por inscrição e classificação, enquanto que a segunda de comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional. A terceira fase será composta pela formalização do contrato.
A seleção terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo menos período.

SAIBA MAIS

Educador social I

  • Vagas: 8, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.102,06
  • Atribuições do cargo: Executar, sob supervisão, trabalhos relacionados com as atividades dirigidas a usuários assistidos pela Administração Municipal e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 048/2010.
  • Requisitos: Ensino médio completo. Conhecimentos básicos de processador de texto, planilhas eletrônicas e Internet; conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Analista municipal de nível superior I  Serviço Social

  • Vagas: 17
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.763,28
  • Atribuições do cargo: Compreende atribuições que exigem aplicação de conhecimentos teóricos; análise e resolução de problemas de natureza simples e complexa. Orientação, supervisão e coordenação de trabalhos em equipe. Autonomia relativa no desempenho das atribuições e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 048/2010.
  • Requisitos: Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação; registro no respectivo Conselho de Classe, quando se tratar de profissão regulamentada. Conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.

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