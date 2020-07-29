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PM e PC

Assembleia aprova projeto que pode acelerar concursos das polícias

Documento aprovado pelos deputados torna atividade essencial curso de formação das carreiras da segurança pública

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 18:41
Operação com 100 policiais cumpre mandados de busca e apreensão em Pinheiros
Polícias Civil e Militar terão concursos retomados em breve Crédito: Sesp/Divulgação
Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou, nesta terça-feira (28), o Projeto de Lei 363/2020 que pode acelerar os concursos das polícias Civil e Militar, que estão paralisados por conta do novo coronavírus.  O documento aprovado pelos parlamentares torna os cursos de formação profissional para ingresso nas carreiras vinculadas à segurança pública como atividade essencial em períodos de calamidade de saúde pública.
Com isso, os processos seletivos das corporações podem ser agilizados, mesmo em meio à pandemia. O texto, de autoria do deputado delegado Danilo Bahiense, segue para sanção do governador Renato Casagrande (PSB).
O concurso da Polícia Civil oferece 173 vagas, distribuídas pelos cargos de auxiliar de perícia médico-legal, assistente social, escrivão, investigador, médico legista, psicólogo e perito criminal. O salário varia de R$ 3.622,08 a R$ 5.103,84.
Na PM, o concurso ofereceu 250 vagas para soldado combatente, 10 para soldado músico e 30 para oficiais. Em novembro de 2019, o governo anunciou a convocação de mais 400 aprovados, totalizando 650 vagas para soldados. Já para oficiais, será convocados 80 candidatos.
O deputado apresentou o projeto por conta do déficit de pessoal nas duas corporações e também no Corpo de Bombeiros. Segundo ele, o documento foi elaborado devido à necessidade de acelerar as atuais seleções, que estão em andamento há quase dois anos. Ele observou que os certames poderão ser finalizados, com a adoção de todos os cuidados devido à pandemia do novo coronavírus.

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Queremos que os novos servidores da segurança possam estar trabalhando o quanto antes em prol da população capixaba e isso será um grande avanço. Claro que temos de resguardar os futuros profissionais e assim o fizemos com este texto. Estamos contentes a aprovação do Projeto de Lei e agradeço a todos os deputados pela compreensão do tema, declarou Danilo Bahiense, que emendou: Vamos seguir lutando para que todas as fases sejam consideradas essenciais e que sejam logo concluídas.

O OUTRO LADO

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou, por meio de nota, que o governo do Estado tem 15 dias úteis para analisar o projeto de lei 363/2020, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, e enviado ao governo nesta quarta-feira (29).
Somente após a sanção, ou veto, um posicionamento sobre a decisão a ser tomada, em relação aos concursos em andamento, poderá ser divulgado pelas instituições da Segurança Pública, diz a nota.

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Também em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que tem absoluto interesse em dar continuidade ao certame que oferece 173 vagas para diversos cargos e concluir as etapas que ainda estão em aberto, para a convocação dos aprovados e início do curso de formação.
Segundo a corporação, atualmente, o concurso encontra-se na etapa de avaliação psicotécnica, cuja realização teve que ser adiada devido à pandemia de Covid19. A Polícia Civil destacou ainda que todos os candidatos classificados para esta fase foram formalmente informados sobre o adiamento, por meio de comunicado expedido pela Comissão Organizadora do Concurso, em março deste ano.
A próxima etapa do certame, após a avaliação psicotécnica, seria a investigação social. A Polícia Civil estuda a possibilidade de inverter a ordem das fases, para dar andamento ao processo enquanto aguarda a possibilidade de realizar a avaliação psicotécnica, obrigatoriamente presencial. A sugestão foi encaminhada à Procuradoria Geral do Estado (PGE), para que emita parecer sobre a legalidade da proposta. A Polícia Civil ainda aguarda o parecer, informou a PC.
A Polícia Civil informou ainda que não há previsão de um novo edital no momento, mas está em fase análise, por parte da instituição, a possibilidade de elaboração de outro concurso.
Já a Polícia Militar informou que está finalizando a parte administrativa do concurso, com objetivo de divulgar a lista de chamada dos candidatos que irão iniciar o curso de formação. Ao mesmo tempo, aguarda a melhoria dos quadros da pandemia da Covid-19, para que haja a flexibilização dos decretos e, assim, permissão das aulas presenciais, visto que é algo inerente ao CFsd, disse a corporação em nota.

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