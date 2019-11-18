Aracruz abre seleção para contratar 60 guarda-vidas

Os interessados devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e ter revalidado ou concluído o curso de Formação de Guarda-Vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiros no ano de 2019. O salário para os selecionados é de R$ 1.157.25, incluindo auxílio-alimentação e vale-transporte, pelo período de contratação que vai do dia 21 de dezembro deste ano até o dia 1 de março de 2020.