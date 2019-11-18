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Aracruz abre seleção para contratar 60 guarda-vidas

Os profissionais vão ser contratados para preencher as vagas temporárias e reservas do município; a remuneração para os selecionados é de 1.157.25 reais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 17:50

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 17:50

Viviane Maciel

Prefeitura de Aracruz divulga edital para contratação temporária de profissionais guarda-vidas Crédito: Divulgação (Prefeitura de Aracruz)
A Secretaria de Turismo e Cultura de Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo, abre nesta segunda-feira (18) as inscrições para o processo seletivo para contratação de guarda-vidas. Ao todo, são 60 vagas, distribuídas entre chances temporárias e quadro reserva.
Os interessados devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e ter revalidado ou concluído o curso de Formação de Guarda-Vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiros no ano de 2019. O salário para os selecionados é de R$ 1.157.25, incluindo auxílio-alimentação e vale-transporte, pelo período de contratação que vai do dia 21 de dezembro deste ano até o dia 1 de março de 2020.
As inscrições podem ser feitas pessoalmente pelo candidato na Secretaria de Turismo e Cultura, localizada no Centro de Aracruz. O prazo para inscrição vai do dia 18 de novembro até o dia 3 de dezembro, de 12 às 17 horas, com exceção de finais de semana e feriados. O resultado do processo de seleção deve ser divulgado no dia 9 de dezembro no site da prefeitura www.aracruz.es.gov.br/.

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VEJA A LISTA COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

  • Ficha de inscrição do edital (ANEXO I)
  • Documento com foto (cópia simples, mediante apresentação do documento original ou cópia autenticada)
  • CPF (cópia simples, mediante apresentação do documento original ou cópia autenticada)
  • Diploma ou histórico escolar do ensino médio (cópia simples, mediante a apresentação do documento original ou cópia autenticada)
  • Atestado de antecedentes criminais
  • Certidão Negativa da Justiça Estadual Criminal
  • Documento oficial de reservista quando do sexo masculino (cópia simples, mediante a apresentação do documento original ou cópia autenticada)
  • Título Eleitoral (cópia simples, mediante a apresentação do documento original ou cópia autenticada)
  • Certificado de conclusão do Curso de Formação de Guarda-Vidas (cópia simples, mediante apresentação original ou cópia autenticada)
  • Declaração de não acúmulo de cargos públicos
  • Comprovante de residência atualizado (cópia simples)
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*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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