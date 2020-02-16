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Em todo o país

27 concursos públicos com salários de até R$ 33 mil

No Espírito Santo, há oportunidades para prefeituras da Serra, de Vila Velha, Vitória e João Neiva

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 16:00
Concursos públicos com oportunidades para todos os níveis de escolaridade Crédito: Piterest
Pelo menos 27 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689 no Ministério Público Militar, com inscrições até 19 de fevereiro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

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No Espírito Santo, o destaque fica por conta do processo seletivo da Prefeitura da Serra. A oferta é de 1.150 vagas para áreas da Saúde, Educação, Engenharia, entre outras. O salário pode chegar a R$ 3,4 mil.
Já o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) inicia nesta segunda-feira (17) o prazo de inscrição para a seleção de médico veterinário temporário. A remuneração é de R$ 5.416.
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