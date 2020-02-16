27 concursos públicos com salários de até R$ 33 mil

Concursos públicos com oportunidades para todos os níveis de escolaridade Crédito: Piterest

Pelo menos 27 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.

Os salários chegam a R$ 33.689 no Ministério Público Militar, com inscrições até 19 de fevereiro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

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No Espírito Santo , o destaque fica por conta do processo seletivo da Prefeitura da Serra . A oferta é de 1.150 vagas para áreas da Saúde, Educação, Engenharia, entre outras. O salário pode chegar a R$ 3,4 mil.