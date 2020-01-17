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Qualificar ES

1.840 vagas para aprender uma profissão em Cariacica

Interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro; do total de oportunidades, 570 são destinadas ao programa Qualificar ES Mulher

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 18:14
Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação
Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão para ganhar um dinheiro extra ou conseguir um emprego com carteira assinada. O Programa Qualificar ES está com inscrições abertas para 1.840 vagas em cursos de qualificação destinadas aos moradores de Cariacica.
Os interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro, no site do programa

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Para participar da qualificação, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.
Do do total de vagas oferecidas no município, 570 estarão disponíveis para o programa Qualificar ES Mulher.

CONFIRA AS VAGAS

POLO 01: EEEFM Mariano Firme de Souza 
  • Endereço: Rua Pedro I, 21, Bandeirantes, Cariacica
  • Bairros: Tiradentes, Rio Marinho, Bela Aurora, Bela Vista
  • Curso: Auxiliar de rotinas administrativas (30)
POLO 02: Movimento Comunitário Aparecida
  • Endereço: Rua A, Bairro Aparecida, Cariacica
  • Bairros: Porto Santana, Presidente Medice, Retiro Saudoso, Vila Grauna, Novo Jardim, Porto Novo, Nova Canaã, Flexal, Vila Prudêncio, Santana, Itaciba, Morro do Sesi, Tabajara, Tucum, Vila Oasis
  • Cursos: Recepcionista (30), auxiliar de rotinas administrativas (30) e cuidador infantil (30)
POLO 03: EMEF Padre Anthonius Lute
  • Endereço: Rua Paraguai, Nova Esperança, Cariacica 
  • Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo
  • Curso: Auxiliar de rotinas administrativas (30)
POLO 04: Igreja Evangélica Batista
  • Endereço: Rua 21, s/nº, Rio Marinho, Cariacica
  • Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçaroca, Bela Vista e Castelo Branco
  • Cursos: Inglês básico (30) 
POLO 05: Igreja Cristã Evangélica Casa de Oração
  • Endereço: Rua Periquito, lote 10 e 11, São Conrado, Cariacica 
  • Bairros: São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel
  • Cursos: Inglês básico (30) e assistente de recursos humanos (30). 
POLO 06: Pastoral espaço gente feliz
  • Endereço: Rua Guarapari, s/nº, Jardim Botânico, Cariacica
  • Bairros: Vista Linda, Liberdade
  • Cursos: Balconista de farmácia (30), cuidador infantil (30), recepcionista (40), assistente de recursos humanos (40) e operador de caixa (40). 
POLO 07: Igreja Assembleia de Deus  Convenção Cadeeso / CGADB
  • Endereço: Rua I 301, Jardim de Alah, Cariacica
  • Bairros: Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico
  • Cursos: Decoração de festas (40) e auxiliar de rotinas administrativas (40) 
POLO 08: Igreja Assembleia de Deus Madureira
  • Endereço: Rua São Mateus, 10, Vila Independência, Cariacica
  • Bairros: Mucuri, Vila Capixaba, Bairro Operário, Piranema, Novo Horizonte e Alto Mucuri
  • Cursos: Recepcionista (30), inglês básico (40), padeiro (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), confeiteiro (30), recreador infantil (40), assistente de logística (40) e doces para festas (30)
POLO 09: EEEFM Ana Lopes Balestrero
  • Endereço: Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I, Cariacica 
  • Bairros: Flexal II, Vila Prudêncio, Santa Rosa, Nova Canaã, Porto Novo e Porto de Santana
  • Cursos: Informática (30), excel (30) e montador e reparador de computadores (30). 
POLO 10: UMEF Joana Maria da Silva
  • Endereço: Rua Joana Maria da Silva, s/nº, Castelo Branco, Cariacica 
  • Bairros: Bela Vista, Santa Paula, Juscelino Kubitschek, Padre Gabriel e Rio Marinho, Valparaíso e Jardim de Alah
  • Cursos: Balconista de farmácia (30). 
POLO 11: Estação Cidadania e Cultura (Ecc)  Antigo Praça Céu
  • Endereço: Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica
  • Bairros: Nova Rosa da Penha I, Nova Rosa da Penha II, Vila Progresso, Nova Esperança, Pica-Pau, Vila Cajueiro e Padre Mathias
  • Cursos: Inglês básico (40)
POLO 12: Unidade de Saúde de Valparaíso
  • Endereço: Rua José Carlos Fonseca, Valparaiso, Cariacica
  • Bairros: Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40).
POLO 13: Igreja Assembleia de Deus
  • Endereço: Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica
  • Bairros: Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico
  • Cursos: Assistente de logística (40), atendimento ao cliente (40), educação especial e inclusiva modulo ii (40) e recreador infantil (40)
POLO 14: Associação dos Moradores de Vila Isabel
  • Endereço: Rua Matilde Vieira, 135, Vila Isabel, Cariacica
  • Bairros: Maracanã, Campo Belo, Bandeirantes, Itapemirim e Vista Mar
  • Cursos: Assistente de logística (30), assistente de secretaria escolar (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30). 
POLO 15: CRAS Padre Gabriel
  • Endereço: Avenida Padre Gabriel, s/nº, Padre Gabriel, Cariacica
  • Bairros: Campo Belo e Jardim Palmares
  • Cursos: Recepcionista (40) e decoração de festas (40). 
QUALIFICAR ES MULHER
POLO 01: Fundação Fé & Alegria - Mulher
  • Endereço: Rua Vitória, 353, Nova Esperança, Cariacica 
  • Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo
  • Cursos: Maquiador (30). 
POLO 02: Igreja Assembleia de Deus Nova Esperança Campo de Santo Antônio
  • Endereço: Avenida União, s/nº, Nova Esperança II, Cariacica
  • Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo
  • Cursos: Design de sobrancelhas (30)
POLO 03: EMEF São Jorge
  • Endereço: Avenida Principal, 1424, Rio Marinho, Cariacica
  • Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda, Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco
  • Cursos: Design de sobrancelhas (30)
POLO 04: Igreja Evangélica Batista
  • Endereço: Rua 21, s/nº, Rio Marinho, Cariacica
  • Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco
  • Cursos: Maquiador (30)
POLO 05: Igreja Cristã Evangélica Casa de Oração
  • Endereço: Rua Periquito, lote 10 e 11, São Conrado, Cariacica
  • Bairros: São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel
  • Cursos: Maquiador (30)
POLO 06: Pastoral Espaço Gente Feliz
  • Endereço: Rua Guarapari, s/nº, Jardim Botânico, Cariacica
  • Bairros: Vista Linda e Liberdade
  • Cursos: Maquiador (30)
POLO 07: Igreja Assembleia De Deus  Convenção Cadeeso / CGADB
  • Endereço: Rua I 301, Jardim de Alah, Cariacica
  • Bairros: Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico
  • Cursos: Design de sobrancelhas (40)
POLO 08: AMPE Grande Castelo Branco
  • Endereço: Rua Principal, s/nº, Castelo Branco, Cariacica
  • Bairros: Bela Vista, Santa Paula, Jardim de Alah, Rio Marinho, Alzira Ramos, Padre Gabriel, Jardim dos Palmares e Jardim Botânico
  • Cursos: Design de sobrancelhas (40) e maquiador (40). 
POLO 09: Unidade de Saúde de Valparaíso
  • Endereço: Rua José Carlos Fonseca, Valparaiso, Cariacica 
  • Bairros: Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel
  • Cursos: Maquiador (40) e design de sobrancelhas (40)
POLO 10: Igreja Assembleia de Deus
  • Endereço: Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica
  • Bairros: Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico
  • Cursos: Padeiro (40), bolos e suas variações (40), maquiador (40) e doces para festas (40). 
POLO 11: Escola Noêmia de Costa Lima
  • Endereço: Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar, Cariacica
  • Bairros: Bela Aurora, Vila Isabel, Bandeirantes, Maracanã e Sotelândia
  • Cursos: Maquiador (30). 
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