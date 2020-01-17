1.840 vagas para aprender uma profissão em Cariacica

Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão para ganhar um dinheiro extra ou conseguir um emprego com carteira assinada. O Programa Qualificar ES está com inscrições abertas para 1.840 vagas em cursos de qualificação destinadas aos moradores de Cariacica.
Os interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro, no site do programa.
Para participar da qualificação, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.
Do do total de vagas oferecidas no município, 570 estarão disponíveis para o programa Qualificar ES Mulher.
CONFIRA AS VAGAS
POLO 01: EEEFM Mariano Firme de Souza
POLO 01: Fundação Fé & Alegria - Mulher
- Endereço: Rua Pedro I, 21, Bandeirantes, Cariacica
- Bairros: Tiradentes, Rio Marinho, Bela Aurora, Bela Vista
- Curso: Auxiliar de rotinas administrativas (30)
- Endereço: Rua A, Bairro Aparecida, Cariacica
- Bairros: Porto Santana, Presidente Medice, Retiro Saudoso, Vila Grauna, Novo Jardim, Porto Novo, Nova Canaã, Flexal, Vila Prudêncio, Santana, Itaciba, Morro do Sesi, Tabajara, Tucum, Vila Oasis
- Cursos: Recepcionista (30), auxiliar de rotinas administrativas (30) e cuidador infantil (30)
- Endereço: Rua Paraguai, Nova Esperança, Cariacica
- Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo
- Curso: Auxiliar de rotinas administrativas (30)
- Endereço: Rua 21, s/nº, Rio Marinho, Cariacica
- Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçaroca, Bela Vista e Castelo Branco
- Cursos: Inglês básico (30)
- Endereço: Rua Periquito, lote 10 e 11, São Conrado, Cariacica
- Bairros: São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel
- Cursos: Inglês básico (30) e assistente de recursos humanos (30).
- Endereço: Rua Guarapari, s/nº, Jardim Botânico, Cariacica
- Bairros: Vista Linda, Liberdade
- Cursos: Balconista de farmácia (30), cuidador infantil (30), recepcionista (40), assistente de recursos humanos (40) e operador de caixa (40).
- Endereço: Rua I 301, Jardim de Alah, Cariacica
- Bairros: Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico
- Cursos: Decoração de festas (40) e auxiliar de rotinas administrativas (40)
- Endereço: Rua São Mateus, 10, Vila Independência, Cariacica
- Bairros: Mucuri, Vila Capixaba, Bairro Operário, Piranema, Novo Horizonte e Alto Mucuri
- Cursos: Recepcionista (30), inglês básico (40), padeiro (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), confeiteiro (30), recreador infantil (40), assistente de logística (40) e doces para festas (30)
- Endereço: Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I, Cariacica
- Bairros: Flexal II, Vila Prudêncio, Santa Rosa, Nova Canaã, Porto Novo e Porto de Santana
- Cursos: Informática (30), excel (30) e montador e reparador de computadores (30).
- Endereço: Rua Joana Maria da Silva, s/nº, Castelo Branco, Cariacica
- Bairros: Bela Vista, Santa Paula, Juscelino Kubitschek, Padre Gabriel e Rio Marinho, Valparaíso e Jardim de Alah
- Cursos: Balconista de farmácia (30).
- Endereço: Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica
- Bairros: Nova Rosa da Penha I, Nova Rosa da Penha II, Vila Progresso, Nova Esperança, Pica-Pau, Vila Cajueiro e Padre Mathias
- Cursos: Inglês básico (40)
- Endereço: Rua José Carlos Fonseca, Valparaiso, Cariacica
- Bairros: Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel
- Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40).
- Endereço: Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica
- Bairros: Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico
- Cursos: Assistente de logística (40), atendimento ao cliente (40), educação especial e inclusiva modulo ii (40) e recreador infantil (40)
- Endereço: Rua Matilde Vieira, 135, Vila Isabel, Cariacica
- Bairros: Maracanã, Campo Belo, Bandeirantes, Itapemirim e Vista Mar
- Cursos: Assistente de logística (30), assistente de secretaria escolar (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30).
- Endereço: Avenida Padre Gabriel, s/nº, Padre Gabriel, Cariacica
- Bairros: Campo Belo e Jardim Palmares
- Cursos: Recepcionista (40) e decoração de festas (40).
POLO 01: Fundação Fé & Alegria - Mulher
- Endereço: Rua Vitória, 353, Nova Esperança, Cariacica
- Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo
- Cursos: Maquiador (30).
- Endereço: Avenida União, s/nº, Nova Esperança II, Cariacica
- Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo
- Cursos: Design de sobrancelhas (30)
- Endereço: Avenida Principal, 1424, Rio Marinho, Cariacica
- Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda, Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco
- Cursos: Design de sobrancelhas (30)
- Endereço: Rua 21, s/nº, Rio Marinho, Cariacica
- Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco
- Cursos: Maquiador (30)
- Endereço: Rua Periquito, lote 10 e 11, São Conrado, Cariacica
- Bairros: São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel
- Cursos: Maquiador (30)
- Endereço: Rua Guarapari, s/nº, Jardim Botânico, Cariacica
- Bairros: Vista Linda e Liberdade
- Cursos: Maquiador (30)
- Endereço: Rua I 301, Jardim de Alah, Cariacica
- Bairros: Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico
- Cursos: Design de sobrancelhas (40)
- Endereço: Rua Principal, s/nº, Castelo Branco, Cariacica
- Bairros: Bela Vista, Santa Paula, Jardim de Alah, Rio Marinho, Alzira Ramos, Padre Gabriel, Jardim dos Palmares e Jardim Botânico
- Cursos: Design de sobrancelhas (40) e maquiador (40).
- Endereço: Rua José Carlos Fonseca, Valparaiso, Cariacica
- Bairros: Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel
- Cursos: Maquiador (40) e design de sobrancelhas (40)
- Endereço: Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica
- Bairros: Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico
- Cursos: Padeiro (40), bolos e suas variações (40), maquiador (40) e doces para festas (40).
- Endereço: Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar, Cariacica
- Bairros: Bela Aurora, Vila Isabel, Bandeirantes, Maracanã e Sotelândia
- Cursos: Maquiador (30).