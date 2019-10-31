Empresa que vai assumir aeroporto anuncia novas vagas de emprego

A Zurich Airport, empresa que será responsável pela administração do Aeroporto de Vitória, está com está com novas vagas de emprego abertas em cargos de níveis médio e superior.
As oportunidades estão disponíveis nas áreas comercial, financeira, operações aeroportuárias, recursos humanos e tecnologia da informação. Ao todo, são 15 cargos. Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.
Os interessados podem fazer o cadastro no site da Kenoby.
A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano e vai assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir de janeiro de 2020.
CONFIRA AS VAGAS
Comercial
Analista comercial - alimentos e bebidas
Analista comercial - retail
Analista comercial parking/serviços aos passageiros/cias aéreas
Gerente comercial
Financeiro
Analista financeiro
Assistente contábil
Assistente de contas a pagar
Assistente fiscal
Gerente executivo financeiro
Operações aeroportuárias
Analista de emergência e prevenção de acidentes
Analista de operações - avsec
Fiscal de pátio e pista
Líder de operações coa/coe/airside
Operador cco
Tecnologia da informação
Analista de tecnologia da informação - redes