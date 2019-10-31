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Empresa que vai assumir aeroporto anuncia novas vagas de emprego

Oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior; interessados devem fazer o cadastro no site da empresa suíça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 15:03

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 15:03

11/10/2019 - Fachada do Aeroporto de Vitória-ES Crédito: Ricardo Medeiros
A Zurich Airport, empresa que será responsável pela administração do Aeroporto de Vitória, está com está com novas vagas de emprego abertas em cargos de níveis médio e superior.

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As oportunidades estão disponíveis nas áreas comercial, financeira, operações aeroportuárias, recursos humanos e tecnologia da informação. Ao todo, são 15 cargos. Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.
Os interessados podem fazer o cadastro no site da Kenoby.

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Comercial
Analista comercial - alimentos e bebidas
Analista comercial - retail
Analista comercial  parking/serviços aos passageiros/cias aéreas
Gerente comercial
Financeiro
Analista financeiro
Assistente contábil
Assistente de contas a pagar
Assistente fiscal
Gerente executivo financeiro
Operações aeroportuárias
Analista de emergência e prevenção de acidentes
Analista de operações - avsec
Fiscal de pátio e pista
Líder de operações  coa/coe/airside
Operador cco
Tecnologia da informação
Analista de tecnologia da informação - redes
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