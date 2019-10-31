Nestlé abre 300 vagas para fabricação de ovos de chocolate

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter o pós médio/técnico em andamento (último ano) ou completo.

De acordo com a empresa, o currículo é analisado conforme o perfil desejado pela empresa contratante. A data de conclusão da seleção vai depender da definição da Nestlé. Será realizada uma análise do perfil de cada candidato, levando em consideração diversas necessidades, além das especificações de cada vaga.