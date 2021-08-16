Sines têm 2.454 vagas de emprego com carteira assinada no ES

Oportunidades de trabalho para profissionais de todos os níveis de escolaridade Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 2.454 vagas de emprego estágio abertas nesta segunda-feira (16). As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Para se candidatar, o trabalhador precisa observar a forma de atendimento de cada unidade.

Parte dos postos são para atuar em grandes empresas instaladas no Estado. O Sine da Serra , por exemplo, reúne a maior oferta de vagas: 759 nos segmentos de indústria, construção civil, comércio e serviços. Do total de oportunidades, 270 são para ofertas de vagas para atuar na parada de usina da ArcelorMittal

A partir desta segunda-feira (16), a Agência do Trabalhador de Cariacica volta com os atendimentos presenciais, sem necessidade de agendamentos. A unidade tem 465 postos de trabalho, sendo 89 para pessoas com deficiência.

Ainda na Grande Vitória, as agências do Sine de Vitória e do Trabalho de Viana oferecem 25 e 46 chances, respectivamente. Já no Sine de Cariacica são 179 vagas.

No interior do Estado, os trabalhadores têm disponíveis oportunidades nos Sines de Aracruz (128), Anchieta (7), Barra de São Francisco (12), Cachoeiro de Itapemirim (67), Colatina (27), Nova Venécia (16), São Mateus (162) e Linhares (113).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 759, algumas delas são:

759, algumas delas são: Açougueiro (5)

Agente de portaria (1)

Almoxarife (2)

Assistente de vendas (1)

Atendente de loja (3)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar administrativo pcd (5)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de limpeza (79)

Auxiliar de linha de produção pcd (7)

Cadista (1)

Costureira em geral (1)

Eletricista de manutenção industrial (1)

Encanador (43)

Engenheiro de automação - estágio (1)

Engenheiro de produção - estágio (1)

Estágio em engenharia de produção (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motorista (2)

Motorista caminhão (1)

Motorista de caminhão guincho munk (2)

Motorista de caminhão guincho (5)

Operador de caixa (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de máquina extrusora (1)

Repositor de mercadorias (1)

Soldador (41)

Técnico em segurança trabalho (5)

Vendedor - comércio de mercadorias (1)

Vendedor de domicílio (20)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas : 448

: 448 Açougueiro (6)

Ajudante de eletricista (3)

Analista administrativo (7)

Analista de recursos humanos (1)

Arte-finalista (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de eletrotécnico (1)

Auxiliar de engenheiro da construção civil (1 )

Auxiliar de linha de produção (250)

Auxiliar de logística (7)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de mecânico diesel - exceto de veículos automotores (1)

Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão (4 )

Balconista de açougue (1)

Caldeireiro - chapas de cobre (1)

Caseiro (1)

Comprador (1)

Consultor de vendas (50)

Consultor imobiliário (1)

Costureira em geral (5)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (10)

Desossador (5)

Eletricista instalador de alta e baixa tensão (6)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de obras (1)

Estoquista (11)

Fisioterapeuta geral (1)

Gerente comercial (1)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (12)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Marceneiro (4)

Mecânico de manutenção hidráulica (1)

Montador de andaimes - edificações (1)

Montador de móveis de madeira (2)

Motorista carreteiro (1 )

Operador de balancim (10)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de máquinas de usinar madeira cnc (1)

Pedreiro (5)

Pintor de móveis - a pistola (1)

Preparador fisiocorporal (1)

Salgadeiro (1)

Salgador - em charqueada (1)

Serralheiro (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico de contabilidade (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de operações de telecomunicações (2)

Vendedor interno (3)

Vendedor porta a porta (16)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 465

465 Açougueiro (16)

Ajudante (2)

Ajudante de caminhão - contrato intermitente (6)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de manutenção (1)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de oficina (1)

Ajudante de produção (20)

Almoxarife (1)

Analista contábil (1)

Analista de departamento de pessoal (1)

Analista de infraestrutura (1)

Analista de segurança da informação (1)

Analista de suporte técnico (1)

Analista de tecnologia da informação (1)

Analista fiscal (1)

Assistente comercial (1)

Assistente de compras (2)

Assistente de loja/visual merchandising (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de rastreamento (1)

Assistente de vendas (4)

Assistente fiscal (1)

Atendente de loja – setor de balões (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar administrativo/financeiro (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de armazém (5)

Auxiliar de câmara fria (3)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de departamento fiscal (2)

Auxiliar de escritório (2)

Auxiliar de escritório/recepcionista (2)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (9)

Auxiliar de frios (5)

Auxiliar de indústria (5)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico industrial (1)

Auxiliar de operações (5)

Auxiliar de produção (16)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (1)

Balconista de açougue (1)

Borracheiro (1)

Caseiro (1)

Concretista (2)

Confeiteiro (1)

Consultor comercial externo (1)

Consultor comercial interno (1)

Coordenador administrativo (1)

Copeiro(a) (2)

Costureira (10)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (10)

Cozinheiro(a) (2)

Cuidador de saúde (5)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (3)

Eletricista industrial (1)

Emissor de documentos (1)

Empacotador (3)

Empacotador de roupas (5)

Encarregado de frota (2)

Estágio ensino médio (2)

Estágio superior (1)

Estágio técnico em logística (1)

Estampador de serigrafia (3)

Estoquista (6)

Fiscal de patrimônio (1)

Fresador (1)

Garçom (3)

Líder de recepção (1)

Mecânico – linha pesada (2)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico industrial (2)

Mecânico profissional (1)

Modelista de roupas (5)

Mosqueadeira (4)

Motorista – cnh D (6)

Motorista carreteiro - cnh E (20)

Motorista de caminhão cnh D (2)

Motorista entregador – cnh D (2)

Motorista truck – cnh D (2)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de caixa (13)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de pátio (1)

Operador de perfuratriz (2)

Pedreiro (10)

Pintor automotivo/veicular (1)

Promotor de vendas externas (1)

Repositor (2)

Representante de atendimento (40)

Salgadeira (1)

Supervisor de faturamento (1)

Supervisor de obras (2)

Supervisor de rastreamento (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em administração (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (6)

Torneiro mecânico (1)

Tutor de polo - comercial (2)

Vendedor (6)

Vendedor interno (6)

Vendedor pré-vendas (2)

Vendedora (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante (2)

Ajudante de produção (20)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de armazém (5)

Auxiliar de atendimento (1)

Auxiliar de escritório (2)

Auxiliar de obras (14)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Empacotador (3)

Motorista – cnh D (5)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de telemarketing (2)

Recepcionista/administrativo (3)

Representante de atendimento (20)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 25

25 Açougueiro (1)

Almoxarife PCD (1)

Arquivista de documentos PCD (1)

Artífice de manutenção (1)

Assistente de contadoria fiscal (1)

Auxiliar de estoque PCD (1)

Auxiliar de manutenção predial - temporário (1)

Auxiliar de pessoal PCD (1)

Borracheiro PCD (1)

Corretor de imóveis (5)

Eletricista PCD (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores PCD (1)

Fonoaudiólogo geral (2)

Garçom de bar (1)

Mecânico de veículos PCD (1)

Pedreiro - temporário (1)

Pintor de automóveis (1)

Técnico em segurança do trabalho PCD (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (1)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou comparecer na Agência do Trabalhador de Viana, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, localizado na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha. os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail:ou comparecer na Agência do Trabalhador de Viana, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, localizado na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha.

Vagas: 46

46 Supervisor de faturamento (1)

Operador de monitoramento (1)

Vendedor administrativo (2)

Analista em rastreamento (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Operador de escavadeira hidráulica (1)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar operacional (1)

Auxiliar de carga e descarga (15)

Oficial de manutenção predial (1)

Assistente de logística (1)

Motorista carreteiro (3)

Assistente de Plano de Controle de Produção (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Apontador de obras (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Ajudante de obras (12)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 179

179 Administrador financeiro (1)

Armador de ferros (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar técnico de qualidade (1)

Condutor de ambulância (20)

Costureira overloque (1)

Costureira (11)

Carpinteiro (20)

Enfermeiro (6)

Encanador (6)

Frentista (1)

Fresador cnc (1)

Lavador de veículos (2)

Lavador de automóveis (2)

Mecânico de motor a diesel (1)

Motorista de furgão (7)

Operador de empilhadeira (16)

Operador de motoniveladora (3)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (24)

Recuperador de crédito (1)

Representante técnico (1)

Soldador (1)

Técnico em enfermagem (16)

Torneiro mecânico (1)

Técnico em atendimento e vendas (2)

Vendedor de serviços (30)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 27

27 Artífice de manutenção - oficial polivalente (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de montagem - serralheria (2)

Costureira - alfaiataria e tecido plano (5)

Costureira em geral - moda praia (1)

Encarregado de expedição (1)

Expedidor (1)

Lanterneiro/ funileiro (1)

Motorista de táxi cnh b (1)

Oficial especializado - manutenção civil (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de motoniveladora patrol (3)

Técnico em meio ambiente/técnico agrícola (1)

Vendedor interno (3)

Vendedor no comércio de mercadorias (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF. os interessados devem enviar o currículos para o e-mail:com o número de CPF.

Vagas: 12

12 Alimentador de linha de produção (1)

Ajudante de soldador (1)

Almoxarife (1)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Eletricista de rede de distribuição (1)

Empregada doméstica nos serviços gerais (1)

Gerente de loja e supermercado (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Operador de caixa (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 113

113 Agrônomo (1)

Almoxarife (4)

Auxiliar produção pcd (4)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de desinsetização (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de pintor (1)

Carpinteiro (4)

Comprador (1)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro (1)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista automóvel (1)

Eletricista oficial pleno (1)

Eletricista predial (1)

Encarregado obra e manutenção (1)

Encarregado pintura asfalto (1)

Enfermeiro (5)

Estoquista (1)

Expedição (1)

Fresador (1)

Garçom (2)

Lavadeira para hotel (1)

Mecânico (4)

Mecânico caminhão (1)

Mecânico diesel e maq pesadas (2)

Motorista ambulância (10)

Motorista caminhão (4)

Motorista de munck (3)

Motorista operador munck (1)

Motorista caminhão espargidor (1)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de bob cat (1)

Operador motoniveladora (4)

Operador retroescavadeira (3)

Operador de rolo (1)

Pedreiro (5)

Rasteleiro (1)

Repositor / entregador (1)

Técnico agrícola (2)

Técnico enfermagem (13)

Técnico refrigeração (1)

Torneiro mecânico (2)

Trabalhador rural (11)

Vendedor interno (1)

Vendedor pronta entrega (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 16

16 Rampeiro (2)

Supervisor (1)

Operador de caixa (1)

Auxiliar de serviços gerais PCD (1)

Auxiliar de açougue (1)

Repositor (2)

Auxiliar de compras (1)

Operador de caixa (1)

Cozinheira (1)

Faturamento (1)

Caixa de loja (1)

Técnico nivelador de topografia (1)

Técnico de saneamento (1)

Tradutor e intérprete de libras (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: o atendimento presencial é feito com hora marcada, das 8 às 17 horas, na Alberto Sartório, nº 404, Carapina. Para isto, é necessário enviar o currículo para o e-mail: o atendimento presencial é feito com hora marcada, das 8 às 17 horas, na Alberto Sartório, nº 404, Carapina. Para isto, é necessário enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Vagas: 162

162 Acabador de mármore (1)

Auxiliar de capotaria (1)

Ajudante de carga e descarga (1)

Ajudante de cozinha (4)

Ajudante florestal (2)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de obra PCD (3)

Ajudante geral (2)

Analista ambiental (3)

Analista de compras (1)

Atendente balconista (1)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar de vidraceiro (2)

Capoteiro (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (2)

Cozinheiro (7)

Eletricista (1)

Eletricista de automóvel (1)

Estágio de curso superior (2)

Garçom (8)

Instrutor de inglês (1)

Mecânico (4)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico alinhador (1)

Motorista/condutor de ambulância (6)

Motorista de caminhão (1)

Motorista - assistente ambiental (1)

Nutricionista (1)

Operador de retroescavadeira (3)

Operador de grua (4)

Operador de motoniveladora (1)

Pedreiro (5)

Pescador - auxiliar de coleta ambiental (1)

Piloto de embarcação náutica (1)

Pintor de automóveis (2)

Recepcionista (1)

Representante comercial (2)

Supervisor de automação (1)

Supervisor de vendas (1)

Técnico em topografia (1)

Técnico em automação (2)

Técnico em enfermagem (15)

Técnico em saneamento (1)

Torneiro mecânico (1)

Tosador de animais (1)

Vendedor (1)

Vendedor interno e externo (2)

Vendedor interno (1)

Vendedor interno PCD (1)

Veterinário (1)

Vigilante brigadista (50)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: o atendimento ocorre na Casa do Cidadão, das 8 às 17 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro

Vagas: 7

7 Técnico segurança do trabalho (1)

Vendedor externo (2)

Padeiro confeiteiro (1)

Operador de máquinas pesadas - retroescavadeira (2)

Supervisor departamento pessoal (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.