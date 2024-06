Sine da Serra realiza feirão com vagas exclusivas para primeiro emprego

Postos de trabalho são destinados a quem nunca trabalhou e não tem experiência; chances são para áreas como comércio e logística, entre outras

De acordo com a agência, os postos são destinados a quem nunca trabalhou e não tem experiência. Algumas entrevistas poderão ser feitas no mesmo momento. As chances são para áreas como comércio e logística, entre outras.

“A ação é voltada para a inserção no mercado do trabalho e faz parte do nosso Programa do Primeiro Emprego para jovens de 18 a 29 anos. O projeto atua no desenvolvimento profissional e pessoal dessa faixa etária, pois serão ofertadas várias oportunidades para os jovens adquirirem experiência no mercado de trabalho, desenvolverem habilidades práticas e ganharem autonomia financeira”, afirma a secretária da Assistência Social e de Trabalho, Emprego e Renda, Cláudia Silva.