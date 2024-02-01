Senac abre mais de 200 vagas em curso na área de TI para mulheres

Curso para mulheres que querem trabalhar com programação Crédito: Freepik

O Senac está com 211 vagas abertas para o Programa Jovem Programadora, destinado exclusivamente para mulheres. As oportunidades estão disponíveis para as unidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Linhares e Venda Nova do Imigrante.

O treinamento é de graça e funciona como porta de entrada para o público feminino, com idade entre 16 e 29 anos, interessadas em ingressar na área da Tecnologia da Informação (TI). Também é necessário estar cursando a partir do 2º ano do ensino médio e renda per capita de até dois salários mínimos.

As aulas acontecem de forma presencial em uma das unidades da instituição. A carga horária é de 308 horas. O início do curso vai depender da unidade escolhida pela aluna no ato do registro de interesse, que pode ser feito por meio de um formulário on-line . Mais informações ou dúvidas, acesse @senacespiritosanto nas redes sociais ou entre em contato com a Central de Relacionamento: (27) 3325-8311.

De acordo com a instituição, a oportunidade, além de ser gratuita, oferece também uma metodologia inovadora e colaborativa. As participantes vão receber certificado reconhecido pelo mercado, aproximação das mulheres à tecnologia, autoestima e assistência estudantil (transporte e alimentação).

As alunas que concluírem o curso ganham acesso ao Banco de Oportunidades do Senac, que conecta profissionais formados pela instituição às empresas parceiras que estão em busca de profissionais qualificados.

O gerente de Programas e Projetos Sociais do Senac-ES, Romulo Gomes, destaca que a iniciativa vai além da capacitação.

“Não é apenas uma oportunidade de se profissionalizar, mas um catalisador para a equidade de gênero em uma área estratégica como a Tecnologia da Informação. Nós estamos reforçando nosso compromisso com um mercado de trabalho mais inclusivo e diversificado”, explica.

Já o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, o programa tem o propósito de colaborar para que cada vez mais mulheres tenham oportunidades nesse segmento. “Houve um crescimento dessa área nos últimos anos, mas ainda faltam profissionais preparados e mais mulheres ocupando esse espaço”, afirma.