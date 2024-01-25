Mais de 900 vagas abertas em cursos de qualificação só para mulheres

Já estão abertas as inscrições para 990 vagas em cursos de qualificação profissional exclusivas para mulheres no Espírito Santo. As chances estão disponíveis em 16 cidades capixabas, com todas as aulas presenciais.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula; morar no município onde o curso será realizado; ser alfabetizada e do gênero feminino.
As interessadas podem se inscrever até as 23h59 do dia 9 de fevereiro, no site do programa Qualificar ES. As candidatas serão selecionadas conforme a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificadas em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno.
Será permitida uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso. O resultado com a lista das classificadas será liberado no dia 20 de fevereiro. A candidata terá que comparecer ao polo, nos dias 21 e 22 de fevereiro, para efetivação da matrícula, exclusivamente com o professor.
A aluna só terá direito ao certificado do curso com a presença de, no mínimo, 75% da carga horária. Para aquelas que forem aprovadas no eixo de gastronomia terá direito a apenas um kit empreendedor ao final do curso.
As qualificações são ministradas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do Programa Qualificar ES. Também estão abertas as inscrições para 7.950 chances para o público geral e 90 vagas para cursos da área de turismo.
Confira os detalhes das seleções
ALEGRE
- Polo 1: Fafia - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre
- Cuidador infantil (30)
ANCHIETA
- Polo 1: Prédio da Câmara Municipal de Anchieta
- Assistente administrativo (30)
BOA ESPERANÇA
- Polo 1: CRAS de Boa Esperança
- Doces para festas (30)
CARIACICA
- Polo 1: Casa Sol
- Unha em gel (20)
- Polo 2: Multivix unidade Cariacica
- Cuidador de idosos (30)
- Polo 3: Estação Cidadania e Cultura (Ecc) – Antigo Praça Céu
- Design de sobrancelhas e cuidados com a pele (30)
- Polo 4: Grupo Espírita Joana D'arc
- Bolos e suas variações (20)
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Polo 1: Comunidade de São José Operário
- Cuidador de idosos (30)
- Polo 2: Praça da cultura Sérgio Sampaio
- Maquiagem (30)
FUNDÃO
- Polo 1: Igreja Batista Renovação
- Design de sobrancelhas e cuidados com a pele (25)
GUARAPARI
- Polo 1: Igreja Evangélica SDC
- Cuidador infantil (25)
- Polo 2: Igreja Catedral da Restauração
- Design de sobrancelhas e cuidados com a pele (25)
- Polo 3: Igreja Divino Espírito Santo
- Bolos artísticos (20)
ITAPEMIRIM
- Polo 1: Igreja Batista Nova Emaus
- Tortas e massas (25)
LINHARES
- Polo 1: Terceira Igreja Batista de Linhares
- Biscoitos caseiros (20)
MIMOSO DO SUL
- Polo 1: Espaço Cultural e Conservatório de Música Maria do Carmo Monteiro Leite “Capela São Pedro”
- Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal (30)
SANTA LEOPOLDINA
- Polo 1: CRAS de Santa Leopoldina
- Confeccionador de bolsas (25)
SÃO MATEUS
- Polo 1: Centro Universitário Vale do Cricaré - Univc São Mateus
- Cuidador infantil (25)
SERRA
- Polo 1: Centro Municipal das Juventudes em Jardim Carapina - Cmj/Cras De Jardim Carapina
- Panificação (30)
- Polo 2: Igreja Assembléia de Deus Fonte de Água da Vida
- Maquiagem (20)
- Polo 3: Igreja Metodista Nova Vida em Porto Canoa
- Cuidador de pessoas com deficiência (25)
- Polo 4: Primeira Igreja Batista de Cascata
- Doces para festas (20)
- Polo 5: Igreja Metodista Nova Vida em Novo Horizonte
- Preparação de salgados (25)
- Polo 6: Associação de Moradores do Bairro Manoel Plaza Permuy (Amaplaza)
- Biscoitos caseiros (25)
VARGEM ALTA
- Polo 1: Centro Estadual de Educação Técnica (Ceet) Giuseppe Altoé
- Maquiagem (30)
VILA VELHA
- Polo 1: Associação de Moradores do Bairro Araças - Amar
- Massas italianas (25)
- Polo 2: Ministério Filhos de Leão
- Maquiagem (30)
- Polo 3: CRAS de Jardim Asteca
- Costura infantil (30)
- Polo 4: Primeira Igreja Batista em Cobilândia
- Tortas e massas (25)
- Polo 5: Ministério Batista Vida e Esperança
- Cuidador de idosos (30)
- Polo 6: Faculdade Novo Milênio
- Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal (30)
VITÓRIA
- Polo 1: Rede Abraço - Centro de Acolhimento e Atenção Integral Sobre Drogas - Caad
- Cuidador de idosos (20)
- Polo 2: Igreja Batista Alegria em Santa Tereza
- Bolos artísticos (25)
- Polo 3: Rede Amor e Compaixão em Gurigica
- Design de sobrancelhas e cuidados com a pele (25)
- Polo 4: Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi
- Bolos e suas variações (20)
- Polo 5: Instituto Saber em Redenção
- Biscoitos caseiros (20)
- Polo 6: Rede Protagonista
- Bolos e suas variações (20)
- Polo 7: Instituto Quadro de Esperança Morro do Quadro
- Assistente administrativo (20)