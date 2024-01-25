Mais de 900 vagas abertas em cursos de qualificação só para mulheres

Curso de maquiagem exlusivo para mulheres Crédito: Freepik

Já estão abertas as inscrições para 990 vagas em cursos de qualificação profissional exclusivas para mulheres no Espírito Santo. As chances estão disponíveis em 16 cidades capixabas, com todas as aulas presenciais.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula; morar no município onde o curso será realizado; ser alfabetizada e do gênero feminino.

As interessadas podem se inscrever até as 23h59 do dia 9 de fevereiro, no site do programa Qualificar ES. As candidatas serão selecionadas conforme a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificadas em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno.

Será permitida uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso. O resultado com a lista das classificadas será liberado no dia 20 de fevereiro. A candidata terá que comparecer ao polo, nos dias 21 e 22 de fevereiro, para efetivação da matrícula, exclusivamente com o professor.

A aluna só terá direito ao certificado do curso com a presença de, no mínimo, 75% da carga horária. Para aquelas que forem aprovadas no eixo de gastronomia terá direito a apenas um kit empreendedor ao final do curso.

Confira os detalhes das seleções

ALEGRE



Polo 1: Fafia - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre



Cuidador infantil (30)

ANCHIETA

Polo 1: Prédio da Câmara Municipal de Anchieta



Assistente administrativo (30)

BOA ESPERANÇA



Polo 1: CRAS de Boa Esperança



Doces para festas (30)

CARIACICA



Polo 1: Casa Sol



Unha em gel (20)

Polo 2: Multivix unidade Cariacica

Multivix unidade Cariacica Cuidador de idosos (30)

Polo 3: Estação Cidadania e Cultura (Ecc) – Antigo Praça Céu

Estação Cidadania e Cultura (Ecc) – Antigo Praça Céu Design de sobrancelhas e cuidados com a pele (30)

Polo 4: Grupo Espírita Joana D'arc

Grupo Espírita Joana D'arc Bolos e suas variações (20)

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Polo 1: Comunidade de São José Operário



Cuidador de idosos (30)

Polo 2: Praça da cultura Sérgio Sampaio

Praça da cultura Sérgio Sampaio Maquiagem (30)

FUNDÃO



Polo 1: Igreja Batista Renovação



Design de sobrancelhas e cuidados com a pele (25)

GUARAPARI



Polo 1: Igreja Evangélica SDC



Cuidador infantil (25)

Polo 2: Igreja Catedral da Restauração

Igreja Catedral da Restauração Design de sobrancelhas e cuidados com a pele (25)

Polo 3: Igreja Divino Espírito Santo

Igreja Divino Espírito Santo Bolos artísticos (20)

ITAPEMIRIM



Polo 1: Igreja Batista Nova Emaus



Tortas e massas (25)

LINHARES



Polo 1: Terceira Igreja Batista de Linhares



Biscoitos caseiros (20)

MIMOSO DO SUL



Polo 1: Espaço Cultural e Conservatório de Música Maria do Carmo Monteiro Leite “Capela São Pedro”



Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal (30)

SANTA LEOPOLDINA



Polo 1: CRAS de Santa Leopoldina



Confeccionador de bolsas (25)

SÃO MATEUS



Polo 1: Centro Universitário Vale do Cricaré - Univc São Mateus



Cuidador infantil (25)

SERRA



Polo 1: Centro Municipal das Juventudes em Jardim Carapina - Cmj/Cras De Jardim Carapina



Panificação (30)

Polo 2: Igreja Assembléia de Deus Fonte de Água da Vida

Igreja Assembléia de Deus Fonte de Água da Vida Maquiagem (20)

Polo 3: Igreja Metodista Nova Vida em Porto Canoa

Igreja Metodista Nova Vida em Porto Canoa Cuidador de pessoas com deficiência (25)

Polo 4: Primeira Igreja Batista de Cascata

Primeira Igreja Batista de Cascata Doces para festas (20)

Polo 5: Igreja Metodista Nova Vida em Novo Horizonte

Igreja Metodista Nova Vida em Novo Horizonte Preparação de salgados (25)

Polo 6: Associação de Moradores do Bairro Manoel Plaza Permuy (Amaplaza)

Associação de Moradores do Bairro Manoel Plaza Permuy (Amaplaza) Biscoitos caseiros (25)

VARGEM ALTA



Polo 1: Centro Estadual de Educação Técnica (Ceet) Giuseppe Altoé



Maquiagem (30)

VILA VELHA



Polo 1: Associação de Moradores do Bairro Araças - Amar



Massas italianas (25)

Polo 2: Ministério Filhos de Leão

Ministério Filhos de Leão Maquiagem (30)

Polo 3: CRAS de Jardim Asteca

CRAS de Jardim Asteca Costura infantil (30)

Polo 4: Primeira Igreja Batista em Cobilândia

Primeira Igreja Batista em Cobilândia Tortas e massas (25)

Polo 5: Ministério Batista Vida e Esperança

Ministério Batista Vida e Esperança Cuidador de idosos (30)

Polo 6: Faculdade Novo Milênio

Faculdade Novo Milênio Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal (30)

VITÓRIA



Polo 1: Rede Abraço - Centro de Acolhimento e Atenção Integral Sobre Drogas - Caad



Cuidador de idosos (20)

Polo 2: Igreja Batista Alegria em Santa Tereza

Igreja Batista Alegria em Santa Tereza Bolos artísticos (25)

Polo 3: Rede Amor e Compaixão em Gurigica

Rede Amor e Compaixão em Gurigica Design de sobrancelhas e cuidados com a pele (25)

Polo 4 : Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi

: Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi Bolos e suas variações (20)

Polo 5: Instituto Saber em Redenção

Instituto Saber em Redenção Biscoitos caseiros (20)

Polo 6: Rede Protagonista

Rede Protagonista Bolos e suas variações (20)