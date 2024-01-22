Sines têm vagas para pedreiro, soldador e costureira e outras 3.600 chances no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.691 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (22). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Oportunidade para trabalhar como padeiro Crédito: Freepik

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 148. Há oportunidades para auxiliar técnico eletrônico, ajudante de motorista, mecânico de automóvel, mecânico de bicicletas, técnico de rede, instalador reparador de redes e cabos telefônicos, entre outras chances. 148. Há oportunidades para auxiliar técnico eletrônico, ajudante de motorista, mecânico de automóvel, mecânico de bicicletas, técnico de rede, instalador reparador de redes e cabos telefônicos, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 538, das quais 46 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para frentista, artífice, auxiliar de operação, auxiliar de carga e descarga, vendedor, pedreiro, motorista entregador, entre outros postos. 538, das quais 46 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para frentista, artífice, auxiliar de operação, auxiliar de carga e descarga, vendedor, pedreiro, motorista entregador, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.012. Há oportunidades para açougueiro, atendente balconista, atendente de telemarketing, balconista, copeiro, dedetizador, padeiro, pintor de veículos, porteiro, pizzaiolo, soldador mig, entre outras chances. 1.012. Há oportunidades para açougueiro, atendente balconista, atendente de telemarketing, balconista, copeiro, dedetizador, padeiro, pintor de veículos, porteiro, pizzaiolo, soldador mig, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 430. Há oportunidades para analista de planejamento e orçamento, assistente de engenharia, atendente de loja, caixa, carpinteiro, cozinheiro, eletricista, jornalista, garçom, lanterneiro de automóveis, entre outras chances. 430. Há oportunidades para analista de planejamento e orçamento, assistente de engenharia, atendente de loja, caixa, carpinteiro, cozinheiro, eletricista, jornalista, garçom, lanterneiro de automóveis, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 230. Há oportunidades para armador de ferros, atendente de telemarketing, auxiliar de estoque, auxiliar de produção, costureira, manobrista, fiscal de loja, promotor de vendas, servente de obras, entre outras chances. 230. Há oportunidades para armador de ferros, atendente de telemarketing, auxiliar de estoque, auxiliar de produção, costureira, manobrista, fiscal de loja, promotor de vendas, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 21. Há oportunidades para açougueiro, balconista de açougue, auxiliar de limpeza, atendente de farmácia, motorista de van e ônibus, auxiliar fiscal, entre outros postos. 21. Há oportunidades para açougueiro, balconista de açougue, auxiliar de limpeza, atendente de farmácia, motorista de van e ônibus, auxiliar fiscal, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 197. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, agente de pesquisa, auxiliar de movimentação de carga, analista de mercado, bombeiro hidráulico, cortador de roupa, cortador de mármore e granito, entre outras chances. 197. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, agente de pesquisa, auxiliar de movimentação de carga, analista de mercado, bombeiro hidráulico, cortador de roupa, cortador de mármore e granito, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 342. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, analista de sustentabilidade, assistente pedagógico, eletromecânico, empacotador, pedreiro pleno, pintor jatista, técnico em segurança de trabalho, entre outras chances. Veja as vagas. 342. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, analista de sustentabilidade, assistente pedagógico, eletromecânico, empacotador, pedreiro pleno, pintor jatista, técnico em segurança de trabalho, entre outras chances. Veja as vagas. https://www.aracruz.es.gov.br/sine

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 214. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de linha de produção, faturista, intérprete de libras, jardineiro, servente de obras, técnico de rede júnior, vendedor, pedreiro, entre outras chances. 214. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de linha de produção, faturista, intérprete de libras, jardineiro, servente de obras, técnico de rede júnior, vendedor, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 248. Há oportunidades para auxiliar de departamento fiscal ou contábil, ajudante de eletricista, auxiliar de lavanderia, auxiliar de almoxarifado, armador, babá, balconista, engenheiro civil, representante comercial, entre outras chances. 248. Há oportunidades para auxiliar de departamento fiscal ou contábil, ajudante de eletricista, auxiliar de lavanderia, auxiliar de almoxarifado, armador, babá, balconista, engenheiro civil, representante comercial, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 143. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de produção, conservador de ferrovia, costureira, mecânico, pedreiro, repositor, trabalhador volante, entre outras chances. 143. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de produção, conservador de ferrovia, costureira, mecânico, pedreiro, repositor, trabalhador volante, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 144. Há oportunidades para atendente de lanchonete, ajudante de cozinha, auxiliar financeiro, auxiliar de limpeza, armador de ferragens, balconista, carpinteiro, coordenador de obras, empregada doméstica, encanador industrial ferro fundido, esteticista, entre outras chances. 144. Há oportunidades para atendente de lanchonete, ajudante de cozinha, auxiliar financeiro, auxiliar de limpeza, armador de ferragens, balconista, carpinteiro, coordenador de obras, empregada doméstica, encanador industrial ferro fundido, esteticista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.