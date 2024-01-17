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Sine de Vitória tem 300 vagas de emprego em rede atacadista

Maior parte das oportunidades está disponível em cargos como operador de caixa (72), repositor de mercadorias (70), fiscal de perdas (20) e embalador a mão (15)
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jan 2024 às 15:25

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 15:25

Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Sine de Vitória está com mais de 300 vagas de emprego abertas em uma grande empresa atacadista. A maior parte das oportunidades está disponível em cargos como operador de caixa (72), repositor de mercadorias (70), fiscal de perdas (20) e embalador a mão (15).
Há postos para todos os níveis de escolaridade. De acordo com a prefeitura da Capital, os candidatos que estão com seus cadastros atualizados receberam o alerta de vagas por e-mail.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
  • Açougueiro
  • Ajudante de açougueiro
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria
  • Atendente de cafeteria
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de crédito
  • Auxiliar de manutenção predial
  • Chefe de departamento de pessoal
  • Chefe de depósito
  • Chefe de seção de serviços administrativos
  • Conferente de carga e descarga
  • Consultor de vendas
  • Cozinheiro
  • Embalador
  • Encarregado de açougue
  • Encarregado de frios
  • Encarregado de hortifrutigranjeiros
  • Encarregado de manutenção
  • Encarregado de padaria
  • Encarregado de supermercado
  • Encarregado de tesouraria
  • Fiel de depósito
  • Fiscal de caixa
  • Fiscal de prevenção de perdas
  • Gerente de salão de café
  • Inspetor de auditoria
  • Operador de caixa
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de vendas padeiro
  • Pintor de letreiros
  • Repositor de mercadorias
  • Supervisor de vendas comercial
  • Técnico em manutenção de equipamentos de informática
  • Vendedor de comércio atacadista

Outras oportunidades

A agência do Sine de Vitória também tem outras vagas disponíveis nesta semana. Os interessados podem conferir a lista no site do Trabalha VIX ou no aplicativo da prefeitura.  De acordo com a prefeitura, as informações são atualizadas pelo menos duas vezes por dia, de segunda a sexta-feira.
Os candidatos podem agendar o atendimento pela página de agendamento da PMV ou pelo aplicativo Vitoria Online. No campo "Escolha o Serviço", é preciso selecionar a categoria "Trabalhador" e o serviço "Vagas de Emprego". Desta forma, o atendimento terá dia e horário marcados, sem tempo de espera.
O Sine de Vitória funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, em Itararé. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

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