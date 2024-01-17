Sine de Vitória tem 300 vagas de emprego em rede atacadista

Há postos para todos os níveis de escolaridade. De acordo com a prefeitura da Capital, os candidatos que estão com seus cadastros atualizados receberam o alerta de vagas por e-mail.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
- Açougueiro
- Ajudante de açougueiro
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria
- Atendente de cafeteria
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de crédito
- Auxiliar de manutenção predial
- Chefe de departamento de pessoal
- Chefe de depósito
- Chefe de seção de serviços administrativos
- Conferente de carga e descarga
- Consultor de vendas
- Cozinheiro
- Embalador
- Encarregado de açougue
- Encarregado de frios
- Encarregado de hortifrutigranjeiros
- Encarregado de manutenção
- Encarregado de padaria
- Encarregado de supermercado
- Encarregado de tesouraria
- Fiel de depósito
- Fiscal de caixa
- Fiscal de prevenção de perdas
- Gerente de salão de café
- Inspetor de auditoria
- Operador de caixa
- Operador de empilhadeira
- Operador de vendas padeiro
- Pintor de letreiros
- Repositor de mercadorias
- Supervisor de vendas comercial
- Técnico em manutenção de equipamentos de informática
- Vendedor de comércio atacadista
Outras oportunidades
A agência do Sine de Vitória também tem outras vagas disponíveis nesta semana. Os interessados podem conferir a lista no site do Trabalha VIX ou no aplicativo da prefeitura. De acordo com a prefeitura, as informações são atualizadas pelo menos duas vezes por dia, de segunda a sexta-feira.
Os candidatos podem agendar o atendimento pela página de agendamento da PMV ou pelo aplicativo Vitoria Online. No campo "Escolha o Serviço", é preciso selecionar a categoria "Trabalhador" e o serviço "Vagas de Emprego". Desta forma, o atendimento terá dia e horário marcados, sem tempo de espera.
O Sine de Vitória funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, em Itararé. O atendimento ocorre das 8h às 17h.