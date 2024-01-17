Sine de Vitória tem 300 vagas de emprego em rede atacadista

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sine de Vitória está com mais de 300 vagas de emprego abertas em uma grande empresa atacadista. A maior parte das oportunidades está disponível em cargos como operador de caixa (72), repositor de mercadorias (70), fiscal de perdas (20) e embalador a mão (15).

Há postos para todos os níveis de escolaridade. De acordo com a prefeitura da Capital, os candidatos que estão com seus cadastros atualizados receberam o alerta de vagas por e-mail.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Açougueiro

Ajudante de açougueiro

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Atendente de cafeteria

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de crédito

Auxiliar de manutenção predial

Chefe de departamento de pessoal

Chefe de depósito

Chefe de seção de serviços administrativos

Conferente de carga e descarga

Consultor de vendas

Cozinheiro

Embalador

Encarregado de açougue

Encarregado de frios

Encarregado de hortifrutigranjeiros

Encarregado de manutenção

Encarregado de padaria

Encarregado de supermercado

Encarregado de tesouraria

Fiel de depósito

Fiscal de caixa

Fiscal de prevenção de perdas

Gerente de salão de café

Inspetor de auditoria

Operador de caixa

Operador de empilhadeira

Operador de vendas padeiro

Pintor de letreiros

Repositor de mercadorias

Supervisor de vendas comercial

Técnico em manutenção de equipamentos de informática

Vendedor de comércio atacadista

Outras oportunidades

A agência do Sine de Vitória também tem outras vagas disponíveis nesta semana. Os interessados podem conferir a lista no site do Trabalha VIX ou no aplicativo da prefeitura. De acordo com a prefeitura, as informações são atualizadas pelo menos duas vezes por dia, de segunda a sexta-feira.

Os candidatos podem agendar o atendimento pela página de agendamento da PMV ou pelo aplicativo Vitoria Online. No campo "Escolha o Serviço", é preciso selecionar a categoria "Trabalhador" e o serviço "Vagas de Emprego". Desta forma, o atendimento terá dia e horário marcados, sem tempo de espera.