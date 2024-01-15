3.132 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.132 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (15). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Oportunidades para pedreiro nas agências do Sine Crédito: Freepik

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 161. Há oportunidades para assistente administrativo, auxilair de limpeza, auxiliar de cozinheiro, consultor de vendas, porteiro, técnico de rede, entre outras chances. 161. Há oportunidades para assistente administrativo, auxilair de limpeza, auxiliar de cozinheiro, consultor de vendas, porteiro, técnico de rede, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 576, das quais 54 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para pedreiro, frentista, auxiliar de cozinha, atendente de relacionamento, operador logístico, motoboy, servente de obras, entre outros postos. 576, das quais 54 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para pedreiro, frentista, auxiliar de cozinha, atendente de relacionamento, operador logístico, motoboy, servente de obras, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 644. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, auxiliar de manutenção predial, barman, garçom, motorista de caminhão, operador de loja, entre outras chances. 644. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, auxiliar de manutenção predial, barman, garçom, motorista de caminhão, operador de loja, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 505. Há oportunidades para açougueiro, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, caixa, cozinheira geral, embalador, encarregado de maunteção, entre outras chances. 505. Há oportunidades para açougueiro, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, caixa, cozinheira geral, embalador, encarregado de maunteção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 327. Há oportunidades para armador de ferros, arquiteto de edificações, atendente de telemarketing, auxiliar de estoque, auxiliar de expedição, carpinteiro, dedetizador, eletricista, encanador, entre outras chances. 327. Há oportunidades para armador de ferros, arquiteto de edificações, atendente de telemarketing, auxiliar de estoque, auxiliar de expedição, carpinteiro, dedetizador, eletricista, encanador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 17. Há oportunidades para motorista entregador, mecânico de manutenção, controlador de manutenção, camareira de hotel, auxiliar fiscal, entre outros postos. 17. Há oportunidades para motorista entregador, mecânico de manutenção, controlador de manutenção, camareira de hotel, auxiliar fiscal, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 86. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, agente de pátio, ajudante de obras, aplicador de resinas em pisos, bobinador eletricista, bombeiro hidráulico, cortador de mármore e granito, entre outras chances. 86. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, agente de pátio, ajudante de obras, aplicador de resinas em pisos, bobinador eletricista, bombeiro hidráulico, cortador de mármore e granito, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 218. Há oportunidades para ajudante de manutenção, assistente técnico, atendente de lanchonete, líder de usinagem, eletromecânico, recepcionista, serralheiro de alumínio, técnico de qualidade, entre outras chances. 218. Há oportunidades para ajudante de manutenção, assistente técnico, atendente de lanchonete, líder de usinagem, eletromecânico, recepcionista, serralheiro de alumínio, técnico de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 202. Há oportunidades para costureira, encarregado de obras, intérprete de libras, mecânico de refrigeração, operador de loja, jardineiro, pintor, pedreiro, técnico de rede, entre outras chances. 202. Há oportunidades para costureira, encarregado de obras, intérprete de libras, mecânico de refrigeração, operador de loja, jardineiro, pintor, pedreiro, técnico de rede, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 195. Há oportunidades para auxiliar de departamento fiscal ou contábil, assistente de departamento pessoal e administrativo, auxiliar de limpeza, eletricista industrial, mecânico automotivo, entre outras chances. 195. Há oportunidades para auxiliar de departamento fiscal ou contábil, assistente de departamento pessoal e administrativo, auxiliar de limpeza, eletricista industrial, mecânico automotivo, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 138. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de produção, chapeiro, conservador de ferrovia, motorista, cortador de roupas, gerente de produção, operador de máquinas leves, entre outras chances. 138. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de produção, chapeiro, conservador de ferrovia, motorista, cortador de roupas, gerente de produção, operador de máquinas leves, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]