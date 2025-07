Capacitação profissional

Senac abre 80 vagas para a formação de Jovens Chefs no ES

Unidades de Educação Profissional do Senac Vitória e no Hotel Escola Senac Ilha do Boi, além do município de Irupi; podem participar jovens de 17 a 29 anos

Publicado em 16 de julho de 2025 às 09:21

Oportunidade para aprender a profissão de chef de cozinha Crédito: Freepik

O Senac-ES está com inscrições abertas para o Programa Jovem Chef, voltado para pessoas com idade entre 17 e 29 anos em situação de vulnerabilidade social e que desejam atuar na área da gastronomia. A oferta é de 80 vagas para turmas na Grande Vitória e na região do Caparaó. >

As aulas são de graça e acontecem nas Unidades de Educação Profissional do Senac Vitória e no Hotel Escola Senac Ilha do Boi, além do município de Irupi. A previsão é de que o treinamento comece ainda no mês de julho. >

As inscrições para a turma do Jovem Chef em Irupi podem ser feitas na Prefeitura local. O início das aulas está previsto para o dia 21 de julho, das 8h ao meio-dia. >

Os interessados em estudar na Unidade Senac Vitória podem se inscrever por meio de formulário eletrônico. As aulas estão previstas para começarem a partir de 28 de julho, das 8h às 12h e das 18h às 22h. >

>

Há ainda turmas para formação no Hotel Escola Senac Ilha do Boi. Neste caso, as inscrições também serão feitas por formulário eletrônico, com início das aulas previsto para 28 de julho, das 8h às 12h. >

O Programa Jovem Chef é uma formação oferecida por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), com carga horária total de 312 horas, ou seja, com duração de quatro meses. >

“O objetivo desse programa é qualificar jovens em situação de vulnerabilidade na área da gastronomia, unindo formação técnica, prática profissional e orientação para o mercado. Esses jovens, portanto, já saem preparados, com mão de obra qualificada, o que é estratégico para o segmento de comércio de bens, serviços e turismo. Além disso, o Jovem Chef dá a eles uma perspectiva real de futuro, com elevação da autoestima e geração de renda”, afirma a gerente de Oferta Educacional e Social do Senac-ES, Ana Cláudia Braga Schmittid.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta