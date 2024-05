De graça

Mais de 8 mil vagas abertas em cursos de qualificação no ES

Inscrições podem ser feitas de 14 a 28 de maio; tem oportunidade para aulas de assitente de logísica, auxiliar de cozinha, bolos artísticos, costura, confeccionador de bolsas, entre outras opções

Cursos para quem quer aprender a costurar. (Freepik)

Já estão abertas as inscrições para mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação profissional. As aulas são presenciais, de graça e acontecem em 40 municípios do Espírito Santo. Há chances para o público em geral, oportunidades exclusivas para mulheres e outras para quem quer se especializar em turismo.

As inscrições podem ser feitas de 14 a 28 de maio, no site do Qualificar ES. O candidato deve informar o e-mail pessoal. Apenas será aceita uma inscrição por CPF e e-mail.

Para concorrer, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; morar no município onde será realizado o curso e ser alfabetizado. A relação dos candidatos classificados e suplentes serão divulgada no dia 11 de junho. As aulas estão previstas para começar no dia 18 de junho e o término agendado para 4 de setembro.

O aluno matriculado só terá direito ao certificado do curso com presença de no mínimo 75% da carga horária.

Para os cursos de turismo, são 120 vagas, distribuídas por três municípios: Aracruz, Linhares e São Mateus. As aulas são para garçom e auxiliar de cozinha.

Já para as vagas exclusivas para mulheres, a oferta é de mais de 1.230 oportunidades, disponíveis nos municípios de Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Atílio Vivácqua, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Linhares, Marataízes, Mucurici, Nova Venécia, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte, São José do Calçado, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Os cursos do Qualificar ES são oferecidos pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Confira os cursos

Agente comunitário de saúde

Agente de combates às endemias

Almoxarife

Assistente administrativo

Assistente de logística

Assistente de logística portuária

Assistente de planejamento, programação e controle de produção

Assistente de secretaria escolar

Atendente de estabelecimento dos serviços de saúde

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de departamento financeiro - curso novo

Auxiliar de farmácia de manipulação - curso novo

Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal

Auxiliar em farmácia de manipulação - curso novo

Balconista de farmácia

Berçarista

Biscoitos caseiros

Bolos artísticos

Bolos e suas variações

Comida de boteco

Confeccionador de bolsas

Costura

Cuidado de idosos

Cuidador infantil

Cuidador pessoas com deficiência

Decoração de festas

Depilação

Design de sobrancelhas e cuidados com a pele

Doces para festas

Eletricista instalador predial de baixa tensão

Empreendedorismo: criando e gerenciando seu negócio

Escova e penteados

Excel avançado

Excel básico

Gestão de salão de beleza e barbearia - curso novo

Informática básica

Informática e redes sociais

Informática intermediária

Inglês básico

Inglês intermediário

Maquiagem

Marketing digital - curso novo

Massagem com ênfase em reflexologia - curso novo

Massas italianas

Mestre de cerimônias

Moda casa - curso novo

Montador e reparador de computadores

Operador de caixa

Panificação

Pizzaiolo

Porteiro

Preparação de buffet

Preparação de salgado

Recepcionista

Segurança do trabalho

Técnicas de atendimento em vendas

Tortas e massas

Unha em gel

Word e excel

Municípios onde terão as aulas

Água Doce Do Norte

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Aracruz

Atílio Vivácqua

Bom Jesus Do Norte

Cariacica

Cachoeiro De Itapemirim

Castelo

Colatina

Conceição Do Castelo

Dores Do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibiraçu

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja Da Terra

Linhares

Marataízes

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pinheiros

Piúma

Presidente Kennedy

Ponto Belo

Rio Novo Do Sul

Santa Leopoldina

São Domingos Do Norte

São José Do Calçado

São Mateus

Serra

Vargem Alta

Venda Nova Do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

