Inscrições abertas para quase 900 vagas em cursos técnicos de graça no ES

As oportunidades estão disponíveis em quatro municípios: Vila Velha, Vargem Alta, Castelo e João Neiva; interessados podem se inscrever até 29 de junho

A Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) está com inscrições abertas para 895 vagas em cursos técnicos de graça. As oportunidades estão disponíveis em quatro nos Centros Estaduais de Ensino Técnico (CEETs), geridos pela pasta. Os selecionados vão estudar a partir do segundo semestre de 2025. >