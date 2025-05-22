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Qualificação

Vagas abertas em cursos de graça para mulheres na Serra

Oportunidades são para qualificação em Maquiagem, de Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele, Decoração de Festas e de Recreador Infantil.
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 mai 2025 às 15:56

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 15:56

Curso de maquiagem exclusivo para mulheres
Curso de maquiagem exclusivo para mulheres Crédito: Freepik
Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para cursos de capacitação de graça exclusivo para mulheres. As chances são para qualificação em Maquiagem, de Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele, Decoração de Festas e de Recreador Infantil.
Os cursos são destinados a mulheres com idade a partir de 16 anos completos, alfabetizadas e moradoras da Serra. As interessadas podem se inscrever até 6 de junho.
A duração dos treinamento será de dois meses e duas semanas. As aulas começam no dia 24 de junho e acontecem nas terças, quartas e quintas-feiras, em horário que varia de acordo com a qualificação, em duas unidades da Casa da Rosa.
No Bairro das Laranjeiras, que fica na Avenida Guarani, nº 1000, as interessadas podem se inscrever, no site do programa. As aulas serão de Decoração de Festas e de Recreador Infantil. Para mais informações, basta mandar mensagem no whatsapp para o número 27 98166-0751.
Já em Feu Rosa, as oportunidades são para os cursos de Maquiagem e de Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele. A Casa da Rosa do bairro fica na Rua Flor de Cactus, S/Nº. O atendimento às candidatas ocorre na internet, por meio da página do curso. Informações por meio de mensagem no whatsapp para o número 27 98182-1023.
As capacitações são resultado da parceria entre a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (Seppom) e o Governo do estado, por meio do programa Qualificar ES Mulher.

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