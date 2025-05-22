Vagas abertas em cursos de graça para mulheres na Serra

Curso de maquiagem exclusivo para mulheres Crédito: Freepik

Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para cursos de capacitação de graça exclusivo para mulheres. As chances são para qualificação em Maquiagem, de Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele, Decoração de Festas e de Recreador Infantil.

Os cursos são destinados a mulheres com idade a partir de 16 anos completos, alfabetizadas e moradoras da Serra. As interessadas podem se inscrever até 6 de junho.

A duração dos treinamento será de dois meses e duas semanas. As aulas começam no dia 24 de junho e acontecem nas terças, quartas e quintas-feiras, em horário que varia de acordo com a qualificação, em duas unidades da Casa da Rosa.

No Bairro das Laranjeiras, que fica na Avenida Guarani, nº 1000, as interessadas podem se inscrever, no site do programa . As aulas serão de Decoração de Festas e de Recreador Infantil. Para mais informações, basta mandar mensagem no whatsapp para o número 27 98166-0751.

Já em Feu Rosa, as oportunidades são para os cursos de Maquiagem e de Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele. A Casa da Rosa do bairro fica na Rua Flor de Cactus, S/Nº. O atendimento às candidatas ocorre na internet, por meio da página do curso . Informações por meio de mensagem no whatsapp para o número 27 98182-1023.