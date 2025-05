Feirão

Senac realiza novos mutirões de emprego em todo o ES

Iniciativa ocorre de 26 de maio a 26 de junho nas unidades de Aracruz, Cariacica, Linhares, Serra, São Mateus, Santa Teresa, Vitória, Vila Velha e Venda Nova do Imigrante

Quem está à procura de trabalho com carteira assinada deve ficar atento. O Senac-ES realiza entre os dias 26 de maio e 26 de junho uma nova rodada de mutirões de emprego nas unidades de Aracruz, Cariacica, Linhares, Serra, São Mateus, Santa Teresa, Vitória, Vila Velha e Venda Nova do Imigrante. O atendimento será conforme o cronograma estabelecido por cada escola (veja abaixo)

De acordo com a instituição, as oportunidades são disponibilizadas por empresas parceiras de cada região e contemplam diferentes setores da economia, com foco nos segmentos de comércio de bens, serviços e turismo. O total de vagas e cargos ainda não foi divulgado.