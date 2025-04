Qualificação

Ifes abre mais de mil vagas em cursos técnicos; veja como participar

Oportunidades estão distribuídas por diversas modalidades de curso – para quem ainda não fez o ensino médio, para quem está cursando e para jovens e adultos (EJA)

Ifes Campus Vitória.

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com 1.020 vagas abertas para cursos técnicos. As oportunidades estão distribuídas por diversas modalidades de curso – para quem ainda não fez o ensino médio, para quem está cursando e para jovens e adultos (EJA). De acordo com a instituição, metade das vagas é reservada para cotas.

Ao todo, são três editais destinados a quem quer estudar no segundo semestre deste ano.

Os interessados já podem se inscrever no site do Ifes, sendo que para os cursos integrados EJA o atendimento é presencial. O prazo vai depender de cada edital.

A taxa de participação varia de R$ 65 a R$ 85. O prazo para pedir isenção do valor termina no dia 22 de abril.

Os estudantes não pagam pelo curso.

Veja como participar

Edital 31/2025 – Cursos Técnicos Integrados – Campus Serra Quem pode participar: estudante que ainda não concluiu o ensino médio e busca fazer a formação técnica junto com o ensino médio. Cursos:

Informática para Internet (36)

Mecatrônica (36) Inscrições: até 30 de abril Taxa: R$ 85 Prazo para pedir gratuidade da taxa: até 22 de abril Seleção: prova objetiva que será aplicada no dia 1º de junho, a partir das 14 horas. Edital

Edital 32/2025 – Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes Quem pode participar: os cursos concomitantes são para os estudantes que estão matriculados no ensino médio em outra escola e que desejam fazer ao mesmo tempo o curso técnico no Ifes. Já os cursos subsequentes são para quem já concluiu o ensino médio e deseja fazer o ensino técnico no Ifes. Prazo de inscrição: até 30 de abril Taxa: R$ 65 Prazo para pedir a isenção: até 22 de abril Forma de seleção: análise de histórico escolar Edital Cursos e vagas: Campus Aracruz

Mecânica (Concomitante) - 40 Campus Cachoeiro de Itapemirim

Eletromecânica (Concomitante) - 36

Informática para a Internet (Subsequente) - 40

Mineração (Concomitante) - 36 Campus Cariacica

Logística (Subsequente) - 72

Portos (Subsequente) - 36 Campus Linhares

Automação Industrial (Concomitante) - 36 Campus Piúma

Gastronomia (Subsequente) - 30 Campus São Mateus

Eletrotécnica (Concomitante) - 36

Mecânica (Concomitante) - 36 Campus Serra

Automação Industrial (Concomitante) - 32

Informática (Concomitante) - 40 Campus Vila Velha

Química (Concomitante) - 40 Campus Vitória

Edificações (Subsequente) - 40

Eletrotécnica (Concomitante) - 16

Mecânica (Concomitante Vespertino) - 18

Mecânica (Concomitante Noturno) - 36

Metalurgia (Concomitante Vespertino) - 16

Metalurgia (Concomitante Noturno) - 32

Geoprocessamento (Subsequente) - 40

Segurança do Trabalho (Subsequente) - 40

Edital 33/2025 – Cursos Técnicos Integrados EJA Quem pode participar: pessoas com mais de 18 anos que concluíram 9º ano do ensino fundamental e ainda não fizeram o ensino médio Inscrições: até 28 de maio, presencialmente no Campus Vitória, que fica na Avenida Vitória, 1.729, Jucutuquara. O atendimento ocorre das 14 às 18h30 Taxa: Não será cobrada taxa de inscrição Forma de seleção: Será realizado sorteio para determinar a ordem de classificação das pessoas inscritas Edital Cursos e vagas:

Guia de Turismo - 40

Hospedagem - 40

Metalurgia - 40

Segurança do Trabalho - 40

