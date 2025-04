Carreira pública

Ufes, Tribunal e Prefeituras: ES tem 13 concursos e seleções abertos

Há oportunidades para professor, técnico de enfermagem, escriturário, enfermeiro, pedreiro, entre outros postos; salários chegam a R$ 6,3 mil

2 min de leitura min de leitura

Ufes vai selecionar 20 professores substitutos. (Ricardo Medeiros)

Pelo menos 13 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. Os salários chegam a R$ 6 mil.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou sete editais de processos seletivos, que totalizam 20 vagas para o cargo de professor substituto. Os profissionais contarão com a remuneração no valor de R$ 2.681,35 a R$ 6.356,02, referente à carga horária será de 20 a 40 horas semanais. O prazo para se inscrever segue até o dia 11 de abril de 2025.

Também há vagas para professor substituto no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). São duas oportunidades para o campus de Cariacica e duas para o de Montanha. A carga horária é de 40 horas semanais, com remuneração que varia de R$ 3.412,63 a R$ 4.692,37. Além do salário, serão concedidos auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar para filhos menores de seis anos. Os interessados podem se inscrever até 13 de abril de 2025.

A Prefeitura de Irupi, município que fica no Sul do Espírito Santo, tem três editais lançados para a contratação temporária de profissionais. O primeiro documento visa preencher uma vaga para o cargo de auxiliar de atenção básica. Neste caso, as inscrições seguem até 8 de abril. Outros dois editais têm oportunidades para técnico de enfermagem, professor e escriturário. O prazo para estas seleções vai até 16 de abril. Os salários chegam a R$ 2.553,92.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta