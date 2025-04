Salários de até R$ 17 mil

PM, Conab e Tribunal: mais de 12 mil vagas em concursos e seleções

Há vagas para engenheiros, contadores, administradores, psicólogos e outras áreas; veja como se candidatar

A Companhia Nacional de Abastecimento tem 403 vagas em todo Brasil. (Divulgação: Sindsep-DF)

Gabriela Maia Estagiária

Mais de 12 mil vagas estão abertas em 99 concursos públicos e processos seletivos em todo o pais, com postos efetivos e temporários. Além dessas oportunidades, há seleções para a formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 39 mil (veja tabela no final do texto).

As vagas são para candidatos de todos os níveis de escolaridade e para trabalhar em governos estaduais, prefeituras, instituições de ensino, polícias militares e outros órgãos.

A Polícia Militar do Estado do Paraná (PM-PR) tem edital aberto com 2.000 vagas para formação de oficiais. As oportunidades são para os cargos de aluno-soldado de 3ª classe, aluno-soldado operacional de 2ª classe, e soldado de 1ª classe da Polícia Militar. A remuneração varia entre R$ 2.530 a R$ 6.101. Além do salário, os aprovados vão receber vale-alimentação no valor de R$ 834.

Para se candidatar, é preciso seguir alguns requisitos, como possuir curso superior em qualquer área de graduação, ter no máximo 30 anos de idade até o primeiro dia da inscrição, ter carteira de motorista B e outros critérios previstos em lei. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de abril.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) lançou edital com 403 vagas para nível técnico e superior, em todos os estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo. As chances são para os cargos de analista e assistente de diversas áreas de conhecimento, como administração, engenharia agronômica, ciências contábeis, direito, economia, tecnologia da informação, psicologia, entre outras.

O salário para a função de analista é de R$ 8.140, enquanto a remuneração para assistentes é de R$ 3.459. Além do salário, os contratados receberão vale-transporte, auxíiio-alimentação, auxílio-escola, entre outros benefícios. A jornada de trabalho é de até 40 horas semanais. Os interessados podem realizar as inscrições a partir do dia 14 de abril.

O Tribunal de Contas de São Paulo tem concurso público aberto com 63 vagas. As chances são para os cargos de auditor de controle externo. Para concorrer às vagas, é preciso ter curso superior em administração de empresas ou pública, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, engenharia civil ou gestão de políticas públicas.

A prova objetiva será formada por 80 questões, que vão avaliar conhecimentos gerais e específicos. A carga horária de trabalho é de 40h semanais. A remuneração é de R$ 17.743. O período de inscrições vai até o dia 24 de abril.

