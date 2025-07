Qualificação

Governo do ES e Nestlé abrem vagas em cursos de graça do Programa Formação Avançada

As trilhas profissionais estão disponíveis nas coleções Iniciativa para os Jovens Nestlé, Empreendedorismo para Mulheres e Capacitações Fábrica Garoto

Publicado em 16 de julho de 2025 às 15:43

O governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), e a Nestlé vão abrir cursos de qualificação profissional de graça em três linhas de capacitação: Iniciativa para os Jovens Nestlé, Empreendedorismo para Mulheres e Capacitação Fábrica Garoto, esta última, indicada aos colaboradores da fábrica com sede em Vila Velha.>

A parceria entre o governo estadual e a empresa tem como objetivo fortalecer o Programa Formação Avançada, iniciativa coordenada pela Secti, que já disponibiliza mais de 8.500 cursos on-line e gratuitos em áreas estratégicas como tecnologia, gestão, educação, saúde, comunicação, entre outras.>

De acordo com a Nestlé, as trilhas são voltadas ao desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais, com foco em temas como bem-estar, diversidade, comunicação, pensamento crítico, lógica e fundamentos do mundo digital. A trilha voltada à Fábrica Garoto, em Vila Velha, também está aberta à população e inclui cursos como alfabetização midiática, Excel para negócios, módulos de Inglês, planejamento de projetos, entre outras opções.>

Os interessados podem se inscrever por meio do endereço eletrônico formacaoavancada.universidades.es.gov.br. A Nestlé informou que não há data de encerramento, pois as vagas são rotativas e preenchidas semanalmente, conforme os cursos são concluídos. Atualmente, são disponibilizadas 3.200 licenças para os cursos.>

Os cursos são oferecidos por instituições, como Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Yale, Universidade de Washington, Google, Meta e FIA Business School. Todos os conteúdos trazem áudio no idioma original e legendas em português. >

Ao final de cada qualificação, os participantes recebem certificação internacional, gratuitamente.>

A Fundação Nestlé - que tem a missão de promover o impacto social, conectando-o cada vez mais ao propósito da Nestlé de “melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável" -, tem como objetivo levar à população do Estado ainda mais opções de cursos. >

“A Nestlé tem um forte compromisso com o Espírito Santo e a parceria vem para reafirmar a responsabilidade da empresa com a capacitação profissional. As coleções oferecidas ampliam não apenas a oferta de conteúdos do Programa de Formação Avançada, mas são capazes de potencializar a empregabilidade e o desenvolvimento das competências para o empreender de jovens e mulheres ”, comenta o vice presidente de Legal & Public Affairs na Nestlé Brasil e Presidente do Conselho da Fundação Nestlé, Gustavo Bastos.>

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas, destaca a atuação estratégica do programa como modelo de inovação na gestão pública, que tem como foco promover parcerias com o setor produtivo que resultem em impactos reais na vida das pessoas do Espírito Santo, preparando-as para os desafios do presente e as demandas do futuro do trabalho.>

Ele acredita que a educação muda vidas e que ninguém constrói o futuro sozinho. >

“Quando uma empresa do porte da Nestlé, com uma história tão forte no Espírito Santo, se junta a nós para abrir portas de conhecimento para jovens, mulheres e trabalhadores, ela está indo além do seu papel econômico — está ajudando a transformar realidades. Deixamos nosso convite para que mais empresas apoiem o Formação Avançada. Juntos, podemos oferecer oportunidades reais, concretas e gratuitas para quem mais precisa”, afirma Lamas.>

A Nestlé reforçou a parceria entre o governo do Estado e a empresa como forma de ampliar o acesso à qualificação profissional gratuita. Recentemente, a empresa anunciou um novo ciclo de investimento de R$ 7 bilhões no Brasil até 2028, com destaque para a ampliação da fábrica de Vila Velha, com novas linhas de chocolates, bombons e chocobiscuits (combinação de biscoito com chocolate) – tecnologias que sustentam o avanço de marcas icônicas como Caribe e Serenata de Amor.>

