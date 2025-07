Até 28 de julho

Governo do ES abre novas vagas para assistente administrativo

Remuneração é de R$ 2.105,20, para carga horária de 40 horas semanais. O candidato precisa ter o ensino médio completo, domínio do pacote Office

Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio completo, domínio do pacote Office e outros requisitos estabelecidos no edital.>

As inscrições podem se inscrever até as 17 horas do dia 28 de julho de 2025, pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A taxa de participação é de R$ 59. >