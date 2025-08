Contratação

Hospital realiza mutirão de empregos em Vila Velha neste sábado (2)

Estarão disponíveis 50 vagas para áreas administrativas e de suporte operacional; confira as oportunidades e como participar

Vale abre programa de estágio com bolsa de R$ 1.500 e vagas no ES

Para participar do processo seletivo, o candidato deve estar com o CPF em mãos. A gerente de RH da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), Milsa Nunes, explica que o candidato apresentará o documento, receberá uma senha e será atendido pela equipe do hospital, que realizará o cadastro e as entrevistas. O objetivo é oferecer oportunidades para aqueles que se identificam com a missão, a visão e os valores da instituição.>