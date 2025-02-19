Feira na Serra vai ajudar jovem a escolher profissão

Competição Senac de profissões Crédito: Carlos Alberto Silva

O Senac Espírito Santo realiza nesta sexta-feira (21 de fevereiro) a Feira das Profissões, com o objetivo de oferecer aos participantes a chance de conhecer diferentes carreiras, tirar dúvidas com especialistas e ainda conhecer os cursos oferecidos pela instituição.

A programação ocorre das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, na unidade da Serra, que fica Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 2881, Portal de Jacaraípe. A entrada é de graça.

Durante o dia, haverá várias atividades, como palestras, apresentações de projetos dos alunos, visita guiada, entre outros assuntos.

Durante o encontro, as equipes pedagógicas vão apresentar os cursos técnicos em Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, Desenvolvimento de Sistemas, Informática, Administração, Estética, Enfermagem e Logística, além do programa Jovem Programadora e Aprendizagem Comercial em Serviços Administrativos e Supermercados.

Outra iniciativa para quem for participar será a possibilidade de entender como ingressar nos cursos e no mercado de trabalho.

SELETIVA

Durante a Feira das profissões também acontece a seletiva de competidores que terão a chance de participar das Competições Senac de Educação Profissional 2025, que será realizada em setembro, no Rio de Janeiro.

Os participantes já foram escolhidos com base em habilidades e conhecimentos técnicos em sala de aula.