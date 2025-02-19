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Carreira

Feira na Serra vai ajudar jovem a escolher profissão

Evento acontece nesta sexta-feira (21), das 8 às 17 horas; participantes terão a chance de conhecer diferentes carreiras, tirar dúvidas com especialistas e ainda conhecer os cursos oferecidos pelo Senac

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 14:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 fev 2025 às 14:43
Competição Senac
Competição Senac de profissões Crédito: Carlos Alberto Silva
O Senac Espírito Santo realiza nesta sexta-feira (21 de fevereiro) a Feira das Profissões, com o objetivo de oferecer aos participantes a chance de conhecer diferentes carreiras, tirar dúvidas com especialistas e ainda conhecer os cursos oferecidos pela instituição.
A programação ocorre das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, na unidade da Serra, que fica Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 2881, Portal de Jacaraípe. A entrada é de graça.
Durante o dia, haverá várias atividades, como palestras, apresentações de projetos dos alunos, visita guiada, entre outros assuntos.
Durante o encontro, as equipes pedagógicas vão apresentar os cursos técnicos em Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, Desenvolvimento de Sistemas, Informática, Administração, Estética, Enfermagem e Logística, além do programa Jovem Programadora e Aprendizagem Comercial em Serviços Administrativos e Supermercados.
Outra iniciativa para quem for participar será a possibilidade de entender como ingressar nos cursos e no mercado de trabalho.
SELETIVA
Durante a Feira das profissões também acontece a seletiva de competidores que terão a chance de participar das Competições Senac de Educação Profissional 2025, que será realizada em setembro, no Rio de Janeiro.
Os participantes já foram escolhidos com base em habilidades e conhecimentos técnicos em sala de aula.
Serão selecionados dois competidores, de cada uma das seguintes ocupações: Cuidados de Saúde e Apoio Ocupacional, Cabeleireiro, Estética, Cozinha, Florista e Serviços de Restaurante.

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