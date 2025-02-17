Confira as 5.255 vagas de emprego abertas no ES nesta segunda (17)

Oportunidades pintor de obra nas agência do Sine Crédito: Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.255 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (17). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 136. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, balconista, camareiro de hotel, carpinteiro de obras, copeiro de hospital, eletrotécnico, fonoaudiólogo, maqueiro de hospital, pedreiro, profissional de educação física na saúde, entre outras chances. 136. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, balconista, camareiro de hotel, carpinteiro de obras, copeiro de hospital, eletrotécnico, fonoaudiólogo, maqueiro de hospital, pedreiro, profissional de educação física na saúde, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.014. Há oportunidades para auxiliar administrativo, mecânico de refrigeração, oficial de manutenção civil, eletricista, analista de marketing, auxiliar conferente, entre outros postos. 1.014. Há oportunidades para auxiliar administrativo, mecânico de refrigeração, oficial de manutenção civil, eletricista, analista de marketing, auxiliar conferente, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.693. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de farmácia, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, confeiteiro, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances. 1.693. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de farmácia, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, confeiteiro, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 479. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de lanchonete, atendente de mesa, babá, , entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 479. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de lanchonete, atendente de mesa, babá, , entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 959. Há oportunidades para abastecedor de produção, açougueiro desossador, aplicador de adesivos, armador de ferros, assistente de vendas, auxiliar operacional de logística, carregador de caminhão, entre outras chances. 959. Há oportunidades para abastecedor de produção, açougueiro desossador, aplicador de adesivos, armador de ferros, assistente de vendas, auxiliar operacional de logística, carregador de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 142. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, pizzaiolo, ajudante de cozinha, atendente, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de marmoraria, auxiliar de serviços gerais, entre outras chances. 142. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, pizzaiolo, ajudante de cozinha, atendente, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de marmoraria, auxiliar de serviços gerais, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 56. Há oportunidades para agente de pátio, analista fiscal, auxiliar de mecânica de manutenção industrial, marceneiro, motorista de caminhão, operador de multifios, operador de ponte rolante, vendedor interno, entre outros postos. 56. Há oportunidades para agente de pátio, analista fiscal, auxiliar de mecânica de manutenção industrial, marceneiro, motorista de caminhão, operador de multifios, operador de ponte rolante, vendedor interno, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 70. Há oportunidades para ajudante de padeiro, embalador, garçom, operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. 70. Há oportunidades para ajudante de padeiro, embalador, garçom, operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 272. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante em geral, auxiliar de limpeza, auxiliar de obras, lixador, maçariqueiro, montador de estruturas metálicas, oficial pedreiro de obras, operador de vendas, entre outras chances. 272. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante em geral, auxiliar de limpeza, auxiliar de obras, lixador, maçariqueiro, montador de estruturas metálicas, oficial pedreiro de obras, operador de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 156. Há oportunidades para auxiliar de depósito, auxiliar de instalação, auxiliar de linha de produção, eletricista, encarregado de obras, pedreiro, pintor, serralheiro, técnico em operação de lavanderia, entre outras chances. 156. Há oportunidades para auxiliar de depósito, auxiliar de instalação, auxiliar de linha de produção, eletricista, encarregado de obras, pedreiro, pintor, serralheiro, técnico em operação de lavanderia, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 228. Há oportunidades para ajudante de salgadeiro, atendente de padaria, ajudante de obras, auxiliar de cozinha, atendente de padaria, caldeireiro especializado, frentista, motoboy, entre outras chances. 228. Há oportunidades para ajudante de salgadeiro, atendente de padaria, ajudante de obras, auxiliar de cozinha, atendente de padaria, caldeireiro especializado, frentista, motoboy, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 50. Há oportunidades para auxiliar de produção, pedreiro, trabalhador braçal, operador de máquinas, ajudante de resinador, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. 50. Há oportunidades para auxiliar de produção, pedreiro, trabalhador braçal, operador de máquinas, ajudante de resinador, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.