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Engenharia lidera lista de profissões com maiores salários iniciais

A lista é liderada pela engenharia da computação, que oferece, em média, salário inicial de R$ 13.794. Espírito Santo está no décimo lugar entre os estados que pagam melhor

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 09:19

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 fev 2025 às 09:19
Na engenharia de produção, o Excel pode ser usado para mapear KPIs (Imagem: OPOLJA | Shutterstock)
Engenharia ocupa o primeiro e segundo lugares entre as profissões com melhores salários  Crédito: Imagem: OPOLJA | Shutterstock
Carreiras ligadas à engenharia lideram o ranking das profissões com maiores salários de admissão no país. Das dez principais ocupações pesquisadas, sete são de engenharia, conforme levantamento nacional divulgado nesta segunda-feira (17) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).
A lista é liderada pela engenharia da computação, que oferece, em média, salário inicial de R$ 13.794. A primeira profissão não relacionada à engenharia que aparece na lista é diretor de espetáculos, na terceira posição, com salário de R$ 11.716. Das 30 principais, 13 são da área de engenharia.

Os maiores salários iniciais são os seguintes:

  1. Engenheiros em computação: R$ 13.794
  2. Engenheiros de minas e afins: R$ 13.055
  3. Diretores de espetáculo e afins: R$ 11.716
  4. Engenheiros químicos e afins: R$ 11.181
  5. Engenheiros mecânicos e afins: R$ 10.838
  6. Geólogos, oceanógrafos, geofísicos e afins: R$ 10.642
  7. Médicos clínicos: R$ 10.071
  8. Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins: R$ 9.960
  9. Pesquisadores de engenharia e tecnologia: R$ 9.708
  10. Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins: R$ 9.489
  11. Engenheiros metalurgistas, de materiais e afins: R$ 9.380
  12. Médicos em medicina diagnóstica e terapêutica: R$ 8.964
  13. Pesquisadores das ciências naturais e exatas: R$ 8.735
  14. Pesquisadores das ciências da saúde: R$ 8.642
  15. Oficiais de máquinas da marinha mercante: R$ 8.609
A Firjan explicou que ficaram fora do ranking os salários de membros superiores do Poder Público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas e gerentes “devido à natureza compensatória diferenciada dos cargos de gestão”.

Aumento real

O estudo mostrou que o salário médio de admissão no Brasil, considerando todas as ocupações, registrou expansão real – acima da inflação – de 2% em 2024, alcançando R$ 2.178. Em 2023, o aumento real havia sido de 1,2%, revertendo quedas ocorridas em 2022 (-2,5%) e em 2021 (-4,6%).
De acordo com o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart, o aumento real no salário de admissão médio do brasileiro é reflexo do nível baixo de desemprego, que faz os empregados serem mais disputados pelas empresas. “O mercado de trabalho está aquecido, elevando os salários de admissão”, disse Goulart.
Segundo o levantamento da Firjan, o ano de 2024 terminou com desemprego médio de 6,6%, o menor já registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, a Firjan lembra que o país teve 1,7 milhão de empregos formais – com carteira assinada – criados no ano passado, expansão de 16,5% em relação a 2023.

Setores

Na análise por grandes setores, a indústria tem o maior salário médio de admissão: R$ 2.310. Em seguida, aparece o setor de serviços, com R$ 2.250. Abaixo da média nacional, surgem a agropecuária, com remuneração inicial de R$ 2.011 e o comércio, com R$ 1.926. A Firjan também fez a análise das áreas com renda inicial de destaque em cada grande setor econômico.
Na indústria, os maiores salários médios iniciais são de extração de petróleo e gás natural (R$ 9.104); atividades de apoio à extração de minerais (R$ 4.908); fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (R$ 4.186); eletricidade, gás e outras utilidades (R$ 4.009) e extração de minerais metálicos (R$ 4.007).
No setor de serviços, o ranking é liderado por atividades de exploração de jogos de azar e apostas (R$ 9.301); organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais (R$ 6.801); atividades de serviços financeiros (R$ 5.179); atividades dos serviços de tecnologia da informação (R$ 4.927) e pesquisa e desenvolvimento científico (R$ 4.861).
Na agropecuária, o maior salário inicial está na pesca e aquicultura, R$ 2.113. No comércio, o destaque é o comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas, com R$ 2.267.

SP, DF e RJ no topo

Os pesquisadores da Firjan verificaram que os maiores salários médios de admissão estão em São Paulo (R$ 2.473), no Distrito Federal (R$ 2.284) e noRio de Janeiro (R$ 2.223).
A lista por unidades federativas é a seguinte:
  1. São Paulo: R$ 2.473
  2. Distrito Federal: R$ 2.284
  3. Rio de Janeiro: R$ 2.223
  4. Santa Catarina: R$ 2.198
  5. Média Brasil: R$ 2.178
  6. Paraná: R$ 2.129
  7. Mato Grosso: R$ 2.127
  8. Rio Grande do Sul: R$ 2.062
  9. Minas Gerais: R$ 2.028
  10. Espírito Santo: R$ 2.006
  11. Mato Grosso do Sul: R$ 2.000
  12. Pará: R$ 1.973
  13. Goiás: R$ 1.933
  14. Ceará: R$ 1.927
  15. Maranhão: R$ 1.927
  16. Amazonas: R$ 1.917
  17. Bahia: R$ 1.899
  18. Pernambuco: R$ 1.868
  19. Tocantins: R$ 1.862
  20. Piauí: R$ 1.857
  21. Rondônia: R$ 1.833
  22. Paraíba: R$ 1.792
  23. Sergipe: R$ 1.784
  24. Rio Grande do Norte: R$ 1.760
  25. Alagoas: R$ 1.753
  26. Amapá: R$ 1.725
  27. Roraima: R$ 1.715
  28. Acre: R$ 1.700

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