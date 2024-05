Blitz do emprego oferece mais de mil vagas na Serra

Ação acontece nesta quarta-feira (15) e na sexta-feira (17); iniciativa segue até o final do mês. É necessário apresentar um documento com foto e comprovante de residência

O Sine da Serra realiza nesta semana mais duas edições da blitz do emprego. Ao todo, são mais de mil vagas para quem procura trabalho com carteira assinada. Segundo a prefeitura, o projeto tem como objetivo levar as oportunidades para mais perto dos cidadãos serranos.