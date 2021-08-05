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Oportunidades

45 empresas contratam para 544 vagas de emprego e estágio no ES

Postos de trabalho são para trabalhar em cargos de todos os níveis de escolaridade; interessados devem fazer cadastro pelos sites ou enviar o currículo por e-mail

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 10:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 ago 2021 às 10:20
Vista aérea da empresa Imetame
Vista aérea da empresa Imetame, que tem vagas de emprego abertas em logística, metal mecânica e energia Crédito: Imetame / Divulgação
A economia dá sinais de recuperação e prova disso é a abertura de novos postos de trabalho. No Espírito Santo, 45 empresas estão com 544 vagas de emprego e estágio, além de oportunidades para Jovem Aprendiz. A oferta está disponível para profissionais de todos os níveis de escolaridade. 
As oportunidades são para cargos como analista de comunicação e marketing, consultor de vendas, ajudante de carga e descarga, gerente de e-commerce, assistente de atendimento, analista de dados, engenheiro de inovação, técnico de segurança do trabalho, desenvolvedor, auxiliar de produção, agente de limpeza, eletricista automotivo, açougueiro, pedreiro e desenvolvedor. Os interessados podem fazer o cadastro nas páginas de carreira das organizações ou enviar o currículo por e-mail.
Na indústria, a Imetame tem vagas para os três ramos do negócio que são: porto, metalmecânica e energia. Há ainda vagas para SuzanoVale, Brinox, Estaleiro Jurong, Real Café, Biancogrês, entre outras. A área de tecnologia também está aquecida, com chances na ISH, Spassu e Mittis, por exemplo.
Ainda tem vagas para trabalhar na construção civil, em supermercados, em hospitais e na prestação de serviços. 

CONFIRA AS VAGAS

Rede Gazeta

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 12 
  • Analista de comunicação e marketing (Vitória)
  • Analista desenvolvedor (Vitória)
  • Assistente administrativo de serviços gerais (Vitória)
  • Assistente de inteligência de dados (Vitória)
  • Comunicador - locutor (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Contínuo (Vitória)
  • Editor de mídia audiovisual - ilustrador (Vitória)
  • Estagiário de Administração - área de RH (Vitória)
  • Estagiário de Administração / Publicidade e Propaganda ou Marketing - Eventos (Vitória)
  • Estagiário de Comunicação Social Jornalismo / Publicidade e Propaganda (Vitória)
  • Porteiro PCD (Vitória)
  • Técnico de sistemas audiovisuais (Vitória)

Veja Também

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Três Corações

Como se candidatar: Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 4 para Cariacica
  • Consultor de vendas
  • Promotor de vendas

Sipolatti

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 42
  • Ajudante de carga e descarga (Cariacica, Viana, Linhares, São Gabriel da Palha)
  • Analista de RH (Cariacica)
  • Analista fiscal (Cariacica)
  • Aprendiz (Vitória)
  • Armazenista (Cariacica/Viana)
  • Auxiliar de crediário (Cariacica, Marechal Floriano, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória)
  • Expedidor (Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, São Gabriel da Palha, Serra, Vila Velha, Vitória)
  • Gerente de E-commerce
  • Gerente de logística (Viana)
  • Gerente de vendas (Cariacica, Linhares, São Gabriel da Palha)
  • Montador de móveis (Grande Vitória, São Gabriel da Palha)
  • Vendedor (Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Linhares, Marechal Floriano, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Serra, Vila Velha, Vitória)

MadeiraMadeira

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 6
  • Especialista de pessoas e cultura (Serra)
  • Analista de atendimento JR | relacionamento (Vitória)
  • Assistente de atendimento (Vitória)
  • Consultor de vendas guide shop (Vitória e Região)
  • Coordenador de logística (Vitória)
  • Gerente operações fulfillment (Vitória)

Timenow

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 5 para Vitória
  • Analista de dados (inovação) 
  • Engenheiro de inovação (elétrica e instrumentação)
  • Engenheiro de inovação (mecânica)
  • Engenheiro de riscos operacionais 
  • Gerente de inovação industrial 

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 2
  • Assessor (Vitória)
  • Motorista operador guindauto (Serra)

Águia Branca

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 16 para Cariacica
  • Analista de conteúdo
  • Analista de SEO
  • Analista de mídia digital e performance
  • Analista de marketing digital
  • Analista de estratégia de marketing e parcerias
  • Analista de conteúdo audiovisuais
  • Analista de marketing agile
  • Analista de negócios e requisitos
  • Coordenador de comunicação e conteúdos
  • Analista de rentabilidade - pricing
  • Analista de inteligência de dados
  • Analista de demanda - roteirização de frotas
  • Assistente de interações digitais
  • Analista de desenvolvimento humano e organizacional
  • Agente de vendas
  • Operador de encomendas II

Unilider Distribuidora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 11 para Serra
  • Analista de RH
  • Assistente de TI
  • Assistente de trade marketing 
  • Assistente financeiro - cobrança
  • Coordenador de recursos humanos
  • Coordenador de vendas farma -
  • Estoquista
  • Operador de empilhadeira
  • Técnica (o) de segurança do trabalho
  • Vendedor externo 

Aegea

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 1 para Cariacica
  • Supervisor manutenção sistema de esgotamento sanitário

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Wine

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 13 para Vitória
  • Analista de infraestrutura
  • Analista importação Sr
  • Agente de relacionamento 
  • Coordenação fiscal
  • Desenvolvedor App
  • Desenvolvedor backend
  • Desenvolvedor back end
  • Desenvolvedor front end 
  • Designer
  • Estágio em Contabilidade
  • Estágio em Fotografia 
  • Estágio - Planejamento de Compras
  • Jovem Aprendiz
  • QA Tester (Quality Assurance)

Marilac

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 2 para Vitória
  • Auxiliar de produção (2)

Golden Investimentos

Como se candidatar: o currículo pode ser enviado para o e-mail: [email protected].
  • Vaga: 1 para Vitória
  • Assessor de investimento

TXM Vitória, assistência técnica da Sansung

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas: 3 para Vitória
  • Auxiliar técnico
  • Atendente de caixa
  • Auxiliar administrativo

Faculdade Multivix

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 1 para Vitória
  • Analista de marketing 

Eco 101

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 2
  • Técnico de conservação
  • Analista de planejamento financeiro

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Havan pode abrir 800 vagas em Cariacica e em outras três cidades do ES

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 7 para Vitória
  • Operador de loja - decoração
  • Operador de loja - materiais básicos
  • Operador de loja - elétrica
  • Vendedor de projetos - encanamentos
  • Vendedor de projetos - materiais
  • Vendedor de projetos - elétrica
  • Vendedor PJ

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Cachoeiro de Itapemirim: 2
  • Vendedor técnico
  • Vagas para Guarapari: 10
  • Agente de limpeza
  • Agente de portaria
  • Auxiliar de serralheiro
  • Eletricista automotivo
  • Operador de central de segurança
  • Operador de estoque
  • Operador de máquinas
  • Técnico de controle de qualidade
  • Vaga para Linhares: 1
  • Vendedor técnico
  • Vaga para Serra: 1
  • Motorista carreteiro
  • Vaga para Vitória:
  • Jovem Aprendiz
  • Vaga para Vila Velha: 56
  • Agente de limpeza
  • Analista de compras - suprimentos
  • Analista de compras - trilha de liderança
  • Analista de comunicação - criação
  • Analista de comunicação - relacionamento com mercado
  • Analista de dados - célula de operações e logística (Power User)
  • Analista de dados Jr
  • Analista de distribuição
  • Analista de marketing digital
  • Analista de melhoria contínua - Lean
  • Analista de mídia de performance
  • Analista de plataforma EAD
  • Analista de pricing PL
  • Analista de processos
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Analista de soluções tecnológicas II
  • Analista de suporte I
  • Analista de suprimentos talentos
  • Analista de testes
  • Analista de vistoria prévia de veículos
  • Analista melhoria contínua - Engenharia
  • Analista técnico de processos
  • Assistente administrativo - Faturamento
  • Assistente de dados - DHO
  • Assistente de logística
  • Assistente de transportes
  • Autoplay - Programa de Estágio - TI
  • Auxiliar administrativo - central de compras
  • Agente de atendimento / televendas
  • Comprador
  • Coordenador de desenvolvimento
  • Coordenador de logística
  • Coordenador de vendas 
  • Desenvolvedor full stack
  • Estagiário - Administração
  • Estagiário - Administrativo
  • Estagiário - Comunicação ou Design
  • Estagiário - Contabilidade
  • Estagiário - Designer gráfico
  • Estagiário - Ensino Médio
  • Estagiário - Psicologia
  • Estagiário Qualidade
  • Estagiário - Técnico em Informática
  • Estágio de TI
  • Executivo de contas
  • Líder de control desk
  • Líder de estratégia de vendas
  • Líder equipe atendimento
  • Motorista operador de máquinas
  • Product owner
  • Programa de Estágio - Futuros líderes
  • Projetista civil
  • Técnico de service desk
  • Técnico de sistemas
  • Técnico em segurança do trabalho

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HOSPITAIS

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 7 para Cachoeiro de Itapemirim
  • Estagiário em vendas
  • Estágio Técnico de Enfermagem
  • Enfermeiro atenção primária em saúde
  • Estágio em Atendimento
  • Enfermeiro
  • Estágio em Enfermagem
  • Técnico de Enfermagem

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 4 para Vitória
  • Auxiliar de limpeza
  • Enfermeiro centro cirúrgico
  • Auxiliar de farmácia PCD
  • Técnico de enfermagem

SUPERMERCADOS

Extrabom

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 63
  • Fiscal de lojas
  • Operador de caixa
  • Recepcionista de estacionamento
  • Eletricista 
  • Operador de frios
  • Açougueiro
  • Repositor
  • Operador de caixa
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Auxiliar mecânico
  • Oficial especializado
  • Embalador
  • Auxiliar de produção
  • Estágio de vinhos

Carone

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 27
  • Açougueiro
  • Estagiário de Psicologia
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de açougueiro
  • Balconista
  • Açougueiro
  • Padeiro
  • Ajudante de recebimento de mercadoria
  • Fiscal de controle patrimonial
  • Repositor
  • Operador de empilhadeira
  • Analista de TI
  • Auxiliar de produção

Grupo Big (Sam’s)

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 4 para Vitória
  • Agente de cartões e serviços
  • Auxiliar de perecíveis
  • Promotor de vendas
  • Gerente de loja - Atacado em Vitória 

CONSTRUÇÃO CIVIL

RR Costa Construções

Como se candidatar: os interessados devem mandar currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas: 6 para Guarapari
  • Auxiliar administrativo 
  • Auxiliar técnico de engenharia 
  • Apontador de terraplenagem 
  • Motorista de caminhão
  • Operador de escavadeira
  • Operador de motoniveladora (Patrol)

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Morar Construtora

Como se candidatar: os interessados devem entregar o currículo em um dos canteiros de obra existentes, na Rua Ano Novo, nº 6, em Ataíde, e na Rua Nossa Senhora de Santana, 395, em Santa Paula II, em Vila Velha.
  • Vagas: 20 para Vila Velha
  • Auxiliar de obras (13)
  • Pedreiro (4)
  • Carpinteiro (2)
  • Pintor (1) 

TECNOLOGIA

Loga, operadora de internet

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected], com o nome da função e da cidade no assunto.
  • Vagas: 2
  • Operador de suporte técnico

Mittis

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 10 para Serra
  • Analista de relacionamento

Conexos Consultoria e Sistemas

Como se candidatar: os currículos devem ser enviados para o e-mail: [email protected] ou cadastrados no site.
  • Vagas: 5 para Vitória
  • Analista de importação / comércio exterior
  • Analista de performance (Mktg)
  • Estagiário de Mídias Sociais
  • Analista de sucesso do cliente
  • Analista de relacionamento

Grupo 5S

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vaga: 1 para Serra
  • Desenvolvedor full stack (home office e presencial)

Picpay

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
  • Vagas: para Vitória
  • Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | Banking Tech

ISH

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
  • Vagas: 44 para Vitória
  • Analista de integração e desenvolvimento (service now)
  • Analista de planejamento e orçamento
  • Analista de redes
  • Analista de segurança da informação
  • Analista de sistemas - BI
  • Analista de suporte - TI interna
  • Analista de suprimentos
  • Arquiteto de soluções
  • Assistente de DP
  • Assistente de RH
  • Assistente de suprimentos
  • Backend developer (cyber)
  • Cientista de dados
  • Consultor de TI (cibersegurança)
  • Consultor de TI (endpoint)
  • CSO - Gerente de GRC
  • Cyber defense analyst (gestão de vulnerabilidade)
  • Cyber defense analyst (managed detection)
  • Cyber defense analyst (threat intelligence)
  • Desenvolvedor sênior python
  • DevOps (azure)
  • Engenheiro de software
  • Especialista de redes
  • Especialista de service now
  • Estagiário de projetos
  • Estagiário - TI interna
  • Executivo de contas
  • Front-end developer (javascript)
  • Front-end developer (react, angular ou Vue.JS)
  • Gerente de contrato de cibersegurança
  • Líder de qualidade de software
  • OSINT threat hunting specialist
  • Service delivery manager
  • Technical support specialist
  • Técnico de microinformática

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Wakke

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 3 para Guarapari
  • Estagiário ensino médio
  • Estágio em relacionamento com o cliente
  • Desenvolvedor

Spassu Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 7 para Vitória
  • Analista de LGPD
  • Analista de processos
  • Assistente de DP - benefícios
  • Desenvolvedor java pleno
  • Técnico de segurança do trabalho 
  • Técnico de T.I Júnior II

INDÚSTRIA

Marcopolo

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 1 para São Mateus
  • Analista de processo

Imarcal

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 2 para Vargem Alta
  • Ensacador 
  • Auxiliar de limpeza

Viminas Vidros Especiais

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
  • Vagas: 9 para Serra
  • Coordenador de processo (1)
  • Analista de desenvolvimento (1)
  • Analista de sistemas (1)
  • Auxiliar de produção (6) 

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 4
  • Mecânico (São Mateus)
  • Analista de recursos humanos (Aracruz)
  • Consultor de processos (Aracruz)
  • Operador de empilhadeira (Serra)

ArcelorMittal Tubarão

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 1
  • Especialista em inovação e transformação de negócio

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Logística Porto: 4, todas para Aracruz
  • Coordenador / encarregado (terraplanagem)
  • Coordenador (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
  • Gerente (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
  • Mecânico
  • Vagas para Metal Mecânica: 16 para Aracruz
  • Inspetor de solda e/ou dimensional (offshore)
  • Caldeireiro (offshore)
  • Técnico de acompanhamento e controle (ofshore)
  • Técnico de enfermagem do trabalho 
  • Montador de andaime (ofshore)
  • Coordenador (administrativo/financeiro/operacional)
  • Gerente (administrativo/financeiro/operacional)
  • Inspetor de pintura  (offshore)
  • Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)
  • Inspetor de pintura escalador (offshore)
  • Supervisor escalador (pintura - offshore)
  • Supervisor escalador (caldeiraria - offshore)
  • Caldeireiro escalador (offshore)
  • Inspetor de solda LP/PM/US 2 (offshore)
  • Analista (psicólogo)
  • Soldador tig/mig/ES (offshore)
  • Vagas para Energia: 2 para Aracruz
  • Especialista / coordenação (sonda de perfuração)
  • Analista (planejamento)

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 3 para Vitória
  • Engenheiro master - confiabilidade e grande intervenções - porto (até 09/08)
  • Analista de gestão da informação (até 09/08)
  • Coordenador de confiabilidade elétrica e instrumentação - pelotização (até 05/08)

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 10 para Aracruz
  • Tubista - temporário 
  • Analista de subcontratação
  • Assistente de controle de documentos
  • Engenheiro de projetos
  • Engenheiro de instrumentação naval
  • Projetista de estrutura naval
  • Especialista de contrato
  • Soldador TIG / ER - temporário 
  • Analista de comunicação
  • Técnico de comissionamento - elétrica

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 29 para Linhares
  • Abastecedor de linha de produção 
  • Analista da qualidade Jr 
  • Analista de métodos e processos pleno
  • Assistente de controladoria
  • Auxiliar de logística 
  • Auxiliar de produção 
  • Auxiliar de serviços gerais 
  • Líder de logística 
  • Matrizeiro 
  • Operador de máquinas I 
  • Técnico de manutenção I 

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 4 para Viana
  • Almoxarife
  • Operador de utilidades
  • Soldador

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 34 para Serra
  • Eletromecânico (3)
  • Operador de pá carregadeira (1)
  • Representante de vendas (6)
  • Operador de empilhadeira (3)
  • Operador industrial (20)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)

BR Distribuidora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: 1 para Vitória
  • Operador

Brametal

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 24 para Linhares
  • Ajudante de decapagem
  • Ajudante de solda
  • Almoxarife
  • Estágio técnico
  • Ajudante de embalagem
  • Ajudante de produção
  • Analista de sistemas
  • Técnico manutenção elétrica
  • Soldador
  • Operador de equipamentos móveis

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