45 empresas contratam para 544 vagas de emprego e estágio no ES

Vista aérea da empresa Imetame, que tem vagas de emprego abertas em logística, metal mecânica e energia Crédito: Imetame / Divulgação

A economia dá sinais de recuperação e prova disso é a abertura de novos postos de trabalho. No Espírito Santo , 45 empresas estão com 544 vagas de emprego estágio, além de oportunidades para Jovem Aprendiz. A oferta está disponível para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades são para cargos como analista de comunicação e marketing, consultor de vendas, ajudante de carga e descarga, gerente de e-commerce, assistente de atendimento, analista de dados, engenheiro de inovação, técnico de segurança do trabalho, desenvolvedor, auxiliar de produção, agente de limpeza, eletricista automotivo, açougueiro, pedreiro e desenvolvedor. Os interessados podem fazer o cadastro nas páginas de carreira das organizações ou enviar o currículo por e-mail.

Na indústria, a Imetame tem vagas para os três ramos do negócio que são: porto, metalmecânica e energia. Há ainda vagas para Suzano Vale , Brinox, Estaleiro Jurong , Real Café, Biancogrês, entre outras. A área de tecnologia também está aquecida, com chances na ISH, Spassu e Mittis, por exemplo.

Ainda tem vagas para trabalhar na construção civil, em supermercados, em hospitais e na prestação de serviços.

CONFIRA AS VAGAS

Rede Gazeta

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: 12

12 Analista de comunicação e marketing (Vitória)

Analista desenvolvedor (Vitória)

Assistente administrativo de serviços gerais (Vitória)

Assistente de inteligência de dados (Vitória)

Comunicador - locutor (Cachoeiro de Itapemirim)

Contínuo (Vitória)

Editor de mídia audiovisual - ilustrador (Vitória)

Estagiário de Administração - área de RH (Vitória)

Estagiário de Administração / Publicidade e Propaganda ou Marketing - Eventos (Vitória)

Estagiário de Comunicação Social Jornalismo / Publicidade e Propaganda (Vitória)

Porteiro PCD (Vitória)

Técnico de sistemas audiovisuais (Vitória)

Três Corações

Como se candidatar: Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 4 para Cariacica

4 para Cariacica Consultor de vendas

Promotor de vendas

Sipolatti

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Vagas: 42

42 Ajudante de carga e descarga (Cariacica, Viana, Linhares, São Gabriel da Palha)

Analista de RH (Cariacica)

Analista fiscal (Cariacica)

Aprendiz (Vitória)

Armazenista (Cariacica/Viana)

Auxiliar de crediário (Cariacica, Marechal Floriano, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória)

Expedidor (Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, São Gabriel da Palha, Serra, Vila Velha, Vitória)

Gerente de E-commerce

Gerente de logística (Viana)

Gerente de vendas (Cariacica, Linhares, São Gabriel da Palha)

Montador de móveis (Grande Vitória, São Gabriel da Palha)

Vendedor (Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Linhares, Marechal Floriano, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Serra, Vila Velha, Vitória)

MadeiraMadeira

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Vagas : 6

: 6 Especialista de pessoas e cultura (Serra)

Analista de atendimento JR | relacionamento (Vitória)

Assistente de atendimento (Vitória)

Consultor de vendas guide shop (Vitória e Região)

Coordenador de logística (Vitória)

Gerente operações fulfillment (Vitória)

Timenow

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Vagas: 5 para Vitória

5 para Vitória Analista de dados (inovação)

Engenheiro de inovação (elétrica e instrumentação)

Engenheiro de inovação (mecânica)

Engenheiro de riscos operacionais

Gerente de inovação industrial

Vix Logística

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Vagas: 2

2 Assessor (Vitória)

Motorista operador guindauto (Serra)

Águia Branca

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Vagas: 16 para Cariacica

16 para Cariacica Analista de conteúdo

Analista de SEO

Analista de mídia digital e performance

Analista de marketing digital

Analista de estratégia de marketing e parcerias

Analista de conteúdo audiovisuais

Analista de marketing agile

Analista de negócios e requisitos

Coordenador de comunicação e conteúdos

Analista de rentabilidade - pricing

Analista de inteligência de dados

Analista de demanda - roteirização de frotas

Assistente de interações digitais

Analista de desenvolvimento humano e organizacional

Agente de vendas

Operador de encomendas II

Unilider Distribuidora

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Vagas: 11 para Serra

11 para Serra Analista de RH

Assistente de TI

Assistente de trade marketing

Assistente financeiro - cobrança

Coordenador de recursos humanos

Coordenador de vendas farma -

Estoquista

Operador de empilhadeira

Técnica (o) de segurança do trabalho

Vendedor externo

Aegea

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Vaga: 1 para Cariacica

1 para Cariacica Supervisor manutenção sistema de esgotamento sanitário

Wine

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Vagas : 13 para Vitória

: 13 para Vitória Analista de infraestrutura

Analista importação Sr

Agente de relacionamento

Coordenação fiscal

Desenvolvedor App

Desenvolvedor backend

Desenvolvedor back end

Desenvolvedor front end

Designer

Estágio em Contabilidade

Estágio em Fotografia

Estágio - Planejamento de Compras

Jovem Aprendiz

QA Tester (Quality Assurance)

Marilac

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Vagas: 2 para Vitória

2 para Vitória Auxiliar de produção (2)

Golden Investimentos

Como se candidatar: o currículo pode ser enviado para o e-mail: [email protected]. o currículo pode ser enviado para o e-mail:

Vaga: 1 para Vitória

1 para Vitória Assessor de investimento

TXM Vitória, assistência técnica da Sansung

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Vagas: 3 para Vitória

3 para Vitória Auxiliar técnico

Atendente de caixa

Auxiliar administrativo

Faculdade Multivix

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Vagas: 1 para Vitória

1 para Vitória Analista de marketing

Eco 101

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Vagas: 2

2 Técnico de conservação

Analista de planejamento financeiro

Leroy Merlin

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Vagas: 7 para Vitória

7 para Vitória Operador de loja - decoração

Operador de loja - materiais básicos

Operador de loja - elétrica

Vendedor de projetos - encanamentos

Vendedor de projetos - materiais

Vendedor de projetos - elétrica

Vendedor PJ

Autoglass

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Vagas para Cachoeiro de Itapemirim: 2

2 Vendedor técnico

Vagas para Guarapari: 10

10 Agente de limpeza

Agente de portaria

Auxiliar de serralheiro

Eletricista automotivo

Operador de central de segurança

Operador de estoque

Operador de máquinas

Técnico de controle de qualidade

Vaga para Linhares: 1

1 Vendedor técnico

Vaga para Serra : 1

: 1 Motorista carreteiro

Vaga para Vitória:

Jovem Aprendiz

Vaga para Vila Velha: 56

56 Agente de limpeza

Analista de compras - suprimentos

Analista de compras - trilha de liderança

Analista de comunicação - criação

Analista de comunicação - relacionamento com mercado

Analista de dados - célula de operações e logística (Power User)

Analista de dados Jr

Analista de distribuição

Analista de marketing digital

Analista de melhoria contínua - Lean

Analista de mídia de performance

Analista de plataforma EAD

Analista de pricing PL

Analista de processos

Analista de recrutamento e seleção

Analista de soluções tecnológicas II

Analista de suporte I

Analista de suprimentos talentos

Analista de testes

Analista de vistoria prévia de veículos

Analista melhoria contínua - Engenharia

Analista técnico de processos

Assistente administrativo - Faturamento

Assistente de dados - DHO

Assistente de logística

Assistente de transportes

Autoplay - Programa de Estágio - TI

Auxiliar administrativo - central de compras

Agente de atendimento / televendas

Comprador

Coordenador de desenvolvimento

Coordenador de logística

Coordenador de vendas

Desenvolvedor full stack

Estagiário - Administração

Estagiário - Administrativo

Estagiário - Comunicação ou Design

Estagiário - Contabilidade

Estagiário - Designer gráfico

Estagiário - Ensino Médio

Estagiário - Psicologia

Estagiário Qualidade

Estagiário - Técnico em Informática

Estágio de TI

Executivo de contas

Líder de control desk

Líder de estratégia de vendas

Líder equipe atendimento

Motorista operador de máquinas

Product owner

Programa de Estágio - Futuros líderes

Projetista civil

Técnico de service desk

Técnico de sistemas

Técnico em segurança do trabalho

HOSPITAIS

Unimed Sul Capixaba

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Vagas: 7 para Cachoeiro de Itapemirim

7 para Cachoeiro de Itapemirim Estagiário em vendas

Estágio Técnico de Enfermagem

Enfermeiro atenção primária em saúde

Estágio em Atendimento

Enfermeiro

Estágio em Enfermagem

Técnico de Enfermagem

Hospital Santa Rita

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Vagas: 4 para Vitória

4 para Vitória Auxiliar de limpeza

Enfermeiro centro cirúrgico

Auxiliar de farmácia PCD

Técnico de enfermagem

SUPERMERCADOS

Extrabom

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Vagas: 63

63 Fiscal de lojas

Operador de caixa

Recepcionista de estacionamento

Eletricista

Operador de frios

Açougueiro

Repositor

Operador de caixa

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar mecânico

Oficial especializado

Embalador

Auxiliar de produção

Estágio de vinhos

Carone

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Vagas: 27

27 Açougueiro

Estagiário de Psicologia

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de açougueiro

Balconista

Açougueiro

Padeiro

Ajudante de recebimento de mercadoria

Fiscal de controle patrimonial

Repositor

Operador de empilhadeira

Analista de TI

Auxiliar de produção

Grupo Big (Sam’s)

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Vagas: 4 para Vitória

4 para Vitória Agente de cartões e serviços

Auxiliar de perecíveis

Promotor de vendas

Gerente de loja - Atacado em Vitória

CONSTRUÇÃO CIVIL

RR Costa Construções

Como se candidatar: os interessados devem mandar currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto. os interessados devem mandar currículo para o e-mail:, informando o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 6 para Guarapari

6 para Guarapari Auxiliar administrativo

Auxiliar técnico de engenharia

Apontador de terraplenagem

Motorista de caminhão

Operador de escavadeira

Operador de motoniveladora (Patrol)

Morar Construtora

Como se candidatar: os interessados devem entregar o currículo em um dos canteiros de obra existentes, na Rua Ano Novo, nº 6, em Ataíde, e na Rua Nossa Senhora de Santana, 395, em Santa Paula II, em Vila Velha.

Vagas: 20 para Vila Velha

20 para Vila Velha Auxiliar de obras (13)

Pedreiro (4)

Carpinteiro (2)

Pintor (1)

TECNOLOGIA

Loga, operadora de internet

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected], com o nome da função e da cidade no assunto. os interessados devem enviar currículo para o e-mail:, com o nome da função e da cidade no assunto.

Vagas: 2

2 Operador de suporte técnico

Mittis

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar currículo para o e-mail:

Vagas: 10 para Serra

10 para Serra Analista de relacionamento

Conexos Consultoria e Sistemas

Como se candidatar: os currículos devem ser enviados para o e-mail: [email protected] ou cadastrados no : os currículos devem ser enviados para o e-mail:ou cadastrados no site.

Vagas: 5 para Vitória

5 para Vitória Analista de importação / comércio exterior

Analista de performance (Mktg)

Estagiário de Mídias Sociais

Analista de sucesso do cliente

Analista de relacionamento

Grupo 5S

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vaga: 1 para Serra

1 para Serra Desenvolvedor full stack (home office e presencial)

Picpay

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no os interessados podem se cadastrar no site.

Vagas: para Vitória

para Vitória Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | Banking Tech

ISH

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no : os interessados podem se cadastrar no site.

Vagas: 44 para Vitória

44 para Vitória Analista de integração e desenvolvimento (service now)

Analista de planejamento e orçamento

Analista de redes

Analista de segurança da informação

Analista de sistemas - BI

Analista de suporte - TI interna

Analista de suprimentos

Arquiteto de soluções

Assistente de DP

Assistente de RH

Assistente de suprimentos

Backend developer (cyber)

Cientista de dados

Consultor de TI (cibersegurança)

Consultor de TI (endpoint)

CSO - Gerente de GRC

Cyber defense analyst (gestão de vulnerabilidade)

Cyber defense analyst (managed detection)

Cyber defense analyst (threat intelligence)

Desenvolvedor sênior python

DevOps (azure)

Engenheiro de software

Especialista de redes

Especialista de service now

Estagiário de projetos

Estagiário - TI interna

Executivo de contas

Front-end developer (javascript)

Front-end developer (react, angular ou Vue.JS)

Gerente de contrato de cibersegurança

Líder de qualidade de software

OSINT threat hunting specialist

Service delivery manager

Technical support specialist

Técnico de microinformática

Wakke

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Vagas: 3 para Guarapari

3 para Guarapari Estagiário ensino médio

Estágio em relacionamento com o cliente

Desenvolvedor

Spassu Tecnologia

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Vagas: 7 para Vitória

7 para Vitória Analista de LGPD

Analista de processos

Assistente de DP - benefícios

Desenvolvedor java pleno

Técnico de segurança do trabalho

Técnico de T.I Júnior II

INDÚSTRIA

Marcopolo

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Vaga : 1 para São Mateus

: 1 para São Mateus Analista de processo

Imarcal

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Vagas : 2 para Vargem Alta

: 2 para Vargem Alta Ensacador

Auxiliar de limpeza

Viminas Vidros Especiais

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem. os interessados devem enviar currículo para o e-mail:, informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.

Vagas: 9 para Serra

9 para Serra Coordenador de processo (1)

Analista de desenvolvimento (1)

Analista de sistemas (1)

Auxiliar de produção (6)

Suzano

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Vagas: 4

4 Mecânico (São Mateus)

Analista de recursos humanos (Aracruz)

Consultor de processos (Aracruz)

Operador de empilhadeira (Serra)

ArcelorMittal Tubarão

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Vagas: 1

1 Especialista em inovação e transformação de negócio

Imetame

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Vagas para Logística Porto: 4, todas para Aracruz

4, todas para Aracruz Coordenador / encarregado (terraplanagem)

Coordenador (manutenção de equipamentos: terraplanagem)

Gerente (manutenção de equipamentos: terraplanagem)

Mecânico

Vagas para Metal Mecânica: 16 para Aracruz

16 para Aracruz Inspetor de solda e/ou dimensional (offshore)

Caldeireiro (offshore)

Técnico de acompanhamento e controle (ofshore)

Técnico de enfermagem do trabalho

Montador de andaime (ofshore)

Coordenador (administrativo/financeiro/operacional)

Gerente (administrativo/financeiro/operacional)

Inspetor de pintura (offshore)

Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)

Inspetor de pintura escalador (offshore)

Supervisor escalador (pintura - offshore)

Supervisor escalador (caldeiraria - offshore)

Caldeireiro escalador (offshore)

Inspetor de solda LP/PM/US 2 (offshore)

Analista (psicólogo)

Soldador tig/mig/ES (offshore)

Vagas para Energia: 2 para Aracruz

2 para Aracruz Especialista / coordenação (sonda de perfuração)

Analista (planejamento)

Vale

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Vagas: 3 para Vitória

3 para Vitória Engenheiro master - confiabilidade e grande intervenções - porto (até 09/08)

Analista de gestão da informação (até 09/08)

Coordenador de confiabilidade elétrica e instrumentação - pelotização (até 05/08)

Estaleiro Jurong

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Vagas: 10 para Aracruz

10 para Aracruz Tubista - temporário

Analista de subcontratação

Assistente de controle de documentos

Engenheiro de projetos

Engenheiro de instrumentação naval

Projetista de estrutura naval

Especialista de contrato

Soldador TIG / ER - temporário

Analista de comunicação

Técnico de comissionamento - elétrica

Brinox

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Vagas: 29 para Linhares

29 para Linhares Abastecedor de linha de produção

Analista da qualidade Jr

Analista de métodos e processos pleno

Assistente de controladoria

Auxiliar de logística

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Líder de logística

Matrizeiro

Operador de máquinas I

Técnico de manutenção I

Real Café

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Vagas: 4 para Viana

4 para Viana Almoxarife

Operador de utilidades

Soldador

Biancogrês

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Vagas : 34 para Serra

: 34 para Serra Eletromecânico (3)

Operador de pá carregadeira (1)

Representante de vendas (6)

Operador de empilhadeira (3)

Operador industrial (20)

Técnico em segurança do trabalho (1)

BR Distribuidora

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Vaga: 1 para Vitória

1 para Vitória Operador

Brametal

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