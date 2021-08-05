45 empresas contratam para 544 vagas de emprego e estágio no ES

A economia dá sinais de recuperação e prova disso é a abertura de novos postos de trabalho. No Espírito Santo, 45 empresas estão com 544 vagas de emprego e estágio, além de oportunidades para Jovem Aprendiz. A oferta está disponível para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
As oportunidades são para cargos como analista de comunicação e marketing, consultor de vendas, ajudante de carga e descarga, gerente de e-commerce, assistente de atendimento, analista de dados, engenheiro de inovação, técnico de segurança do trabalho, desenvolvedor, auxiliar de produção, agente de limpeza, eletricista automotivo, açougueiro, pedreiro e desenvolvedor. Os interessados podem fazer o cadastro nas páginas de carreira das organizações ou enviar o currículo por e-mail.
Na indústria, a Imetame tem vagas para os três ramos do negócio que são: porto, metalmecânica e energia. Há ainda vagas para Suzano, Vale, Brinox, Estaleiro Jurong, Real Café, Biancogrês, entre outras. A área de tecnologia também está aquecida, com chances na ISH, Spassu e Mittis, por exemplo.
Ainda tem vagas para trabalhar na construção civil, em supermercados, em hospitais e na prestação de serviços.
CONFIRA AS VAGAS
Rede Gazeta
- Vagas: 12
- Analista de comunicação e marketing (Vitória)
- Analista desenvolvedor (Vitória)
- Assistente administrativo de serviços gerais (Vitória)
- Assistente de inteligência de dados (Vitória)
- Comunicador - locutor (Cachoeiro de Itapemirim)
- Contínuo (Vitória)
- Editor de mídia audiovisual - ilustrador (Vitória)
- Estagiário de Administração - área de RH (Vitória)
- Estagiário de Administração / Publicidade e Propaganda ou Marketing - Eventos (Vitória)
- Estagiário de Comunicação Social Jornalismo / Publicidade e Propaganda (Vitória)
- Porteiro PCD (Vitória)
- Técnico de sistemas audiovisuais (Vitória)
Três Corações
Como se candidatar: Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas: 4 para Cariacica
- Consultor de vendas
- Promotor de vendas
Sipolatti
- Vagas: 42
- Ajudante de carga e descarga (Cariacica, Viana, Linhares, São Gabriel da Palha)
- Analista de RH (Cariacica)
- Analista fiscal (Cariacica)
- Aprendiz (Vitória)
- Armazenista (Cariacica/Viana)
- Auxiliar de crediário (Cariacica, Marechal Floriano, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória)
- Expedidor (Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, São Gabriel da Palha, Serra, Vila Velha, Vitória)
- Gerente de E-commerce
- Gerente de logística (Viana)
- Gerente de vendas (Cariacica, Linhares, São Gabriel da Palha)
- Montador de móveis (Grande Vitória, São Gabriel da Palha)
- Vendedor (Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Linhares, Marechal Floriano, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Serra, Vila Velha, Vitória)
MadeiraMadeira
- Vagas: 6
- Especialista de pessoas e cultura (Serra)
- Analista de atendimento JR | relacionamento (Vitória)
- Assistente de atendimento (Vitória)
- Consultor de vendas guide shop (Vitória e Região)
- Coordenador de logística (Vitória)
- Gerente operações fulfillment (Vitória)
Timenow
- Vagas: 5 para Vitória
- Analista de dados (inovação)
- Engenheiro de inovação (elétrica e instrumentação)
- Engenheiro de inovação (mecânica)
- Engenheiro de riscos operacionais
- Gerente de inovação industrial
Vix Logística
- Vagas: 2
- Assessor (Vitória)
- Motorista operador guindauto (Serra)
Águia Branca
- Vagas: 16 para Cariacica
- Analista de conteúdo
- Analista de SEO
- Analista de mídia digital e performance
- Analista de marketing digital
- Analista de estratégia de marketing e parcerias
- Analista de conteúdo audiovisuais
- Analista de marketing agile
- Analista de negócios e requisitos
- Coordenador de comunicação e conteúdos
- Analista de rentabilidade - pricing
- Analista de inteligência de dados
- Analista de demanda - roteirização de frotas
- Assistente de interações digitais
- Analista de desenvolvimento humano e organizacional
- Agente de vendas
- Operador de encomendas II
Unilider Distribuidora
- Vagas: 11 para Serra
- Analista de RH
- Assistente de TI
- Assistente de trade marketing
- Assistente financeiro - cobrança
- Coordenador de recursos humanos
- Coordenador de vendas farma -
- Estoquista
- Operador de empilhadeira
- Técnica (o) de segurança do trabalho
- Vendedor externo
Aegea
- Vaga: 1 para Cariacica
- Supervisor manutenção sistema de esgotamento sanitário
Wine
- Vagas: 13 para Vitória
- Analista de infraestrutura
- Analista importação Sr
- Agente de relacionamento
- Coordenação fiscal
- Desenvolvedor App
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor back end
- Desenvolvedor front end
- Designer
- Estágio em Contabilidade
- Estágio em Fotografia
- Estágio - Planejamento de Compras
- Jovem Aprendiz
- QA Tester (Quality Assurance)
Marilac
- Vagas: 2 para Vitória
- Auxiliar de produção (2)
Golden Investimentos
Como se candidatar: o currículo pode ser enviado para o e-mail: [email protected].
- Vaga: 1 para Vitória
- Assessor de investimento
TXM Vitória, assistência técnica da Sansung
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: 3 para Vitória
- Auxiliar técnico
- Atendente de caixa
- Auxiliar administrativo
Faculdade Multivix
- Vagas: 1 para Vitória
- Analista de marketing
Eco 101
- Vagas: 2
- Técnico de conservação
- Analista de planejamento financeiro
Leroy Merlin
- Vagas: 7 para Vitória
- Operador de loja - decoração
- Operador de loja - materiais básicos
- Operador de loja - elétrica
- Vendedor de projetos - encanamentos
- Vendedor de projetos - materiais
- Vendedor de projetos - elétrica
- Vendedor PJ
Autoglass
- Vagas para Cachoeiro de Itapemirim: 2
- Vendedor técnico
- Vagas para Guarapari: 10
- Agente de limpeza
- Agente de portaria
- Auxiliar de serralheiro
- Eletricista automotivo
- Operador de central de segurança
- Operador de estoque
- Operador de máquinas
- Técnico de controle de qualidade
- Vaga para Linhares: 1
- Vendedor técnico
- Vaga para Serra: 1
- Motorista carreteiro
- Vaga para Vitória:
- Jovem Aprendiz
- Vaga para Vila Velha: 56
- Agente de limpeza
- Analista de compras - suprimentos
- Analista de compras - trilha de liderança
- Analista de comunicação - criação
- Analista de comunicação - relacionamento com mercado
- Analista de dados - célula de operações e logística (Power User)
- Analista de dados Jr
- Analista de distribuição
- Analista de marketing digital
- Analista de melhoria contínua - Lean
- Analista de mídia de performance
- Analista de plataforma EAD
- Analista de pricing PL
- Analista de processos
- Analista de recrutamento e seleção
- Analista de soluções tecnológicas II
- Analista de suporte I
- Analista de suprimentos talentos
- Analista de testes
- Analista de vistoria prévia de veículos
- Analista melhoria contínua - Engenharia
- Analista técnico de processos
- Assistente administrativo - Faturamento
- Assistente de dados - DHO
- Assistente de logística
- Assistente de transportes
- Autoplay - Programa de Estágio - TI
- Auxiliar administrativo - central de compras
- Agente de atendimento / televendas
- Comprador
- Coordenador de desenvolvimento
- Coordenador de logística
- Coordenador de vendas
- Desenvolvedor full stack
- Estagiário - Administração
- Estagiário - Administrativo
- Estagiário - Comunicação ou Design
- Estagiário - Contabilidade
- Estagiário - Designer gráfico
- Estagiário - Ensino Médio
- Estagiário - Psicologia
- Estagiário Qualidade
- Estagiário - Técnico em Informática
- Estágio de TI
- Executivo de contas
- Líder de control desk
- Líder de estratégia de vendas
- Líder equipe atendimento
- Motorista operador de máquinas
- Product owner
- Programa de Estágio - Futuros líderes
- Projetista civil
- Técnico de service desk
- Técnico de sistemas
- Técnico em segurança do trabalho
HOSPITAIS
Unimed Sul Capixaba
- Vagas: 7 para Cachoeiro de Itapemirim
- Estagiário em vendas
- Estágio Técnico de Enfermagem
- Enfermeiro atenção primária em saúde
- Estágio em Atendimento
- Enfermeiro
- Estágio em Enfermagem
- Técnico de Enfermagem
Hospital Santa Rita
- Vagas: 4 para Vitória
- Auxiliar de limpeza
- Enfermeiro centro cirúrgico
- Auxiliar de farmácia PCD
- Técnico de enfermagem
SUPERMERCADOS
Extrabom
- Vagas: 63
- Fiscal de lojas
- Operador de caixa
- Recepcionista de estacionamento
- Eletricista
- Operador de frios
- Açougueiro
- Repositor
- Operador de caixa
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar mecânico
- Oficial especializado
- Embalador
- Auxiliar de produção
- Estágio de vinhos
Carone
- Vagas: 27
- Açougueiro
- Estagiário de Psicologia
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de açougueiro
- Balconista
- Açougueiro
- Padeiro
- Ajudante de recebimento de mercadoria
- Fiscal de controle patrimonial
- Repositor
- Operador de empilhadeira
- Analista de TI
- Auxiliar de produção
Grupo Big (Sam’s)
- Vagas: 4 para Vitória
- Agente de cartões e serviços
- Auxiliar de perecíveis
- Promotor de vendas
- Gerente de loja - Atacado em Vitória
CONSTRUÇÃO CIVIL
RR Costa Construções
Como se candidatar: os interessados devem mandar currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: 6 para Guarapari
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar técnico de engenharia
- Apontador de terraplenagem
- Motorista de caminhão
- Operador de escavadeira
- Operador de motoniveladora (Patrol)
Morar Construtora
Como se candidatar: os interessados devem entregar o currículo em um dos canteiros de obra existentes, na Rua Ano Novo, nº 6, em Ataíde, e na Rua Nossa Senhora de Santana, 395, em Santa Paula II, em Vila Velha.
- Vagas: 20 para Vila Velha
- Auxiliar de obras (13)
- Pedreiro (4)
- Carpinteiro (2)
- Pintor (1)
TECNOLOGIA
Loga, operadora de internet
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected], com o nome da função e da cidade no assunto.
- Vagas: 2
- Operador de suporte técnico
Mittis
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 10 para Serra
- Analista de relacionamento
Conexos Consultoria e Sistemas
Como se candidatar: os currículos devem ser enviados para o e-mail: [email protected] ou cadastrados no site.
- Vagas: 5 para Vitória
- Analista de importação / comércio exterior
- Analista de performance (Mktg)
- Estagiário de Mídias Sociais
- Analista de sucesso do cliente
- Analista de relacionamento
Grupo 5S
- Vaga: 1 para Serra
- Desenvolvedor full stack (home office e presencial)
Picpay
- Vagas: para Vitória
- Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | Banking Tech
ISH
- Vagas: 44 para Vitória
- Analista de integração e desenvolvimento (service now)
- Analista de planejamento e orçamento
- Analista de redes
- Analista de segurança da informação
- Analista de sistemas - BI
- Analista de suporte - TI interna
- Analista de suprimentos
- Arquiteto de soluções
- Assistente de DP
- Assistente de RH
- Assistente de suprimentos
- Backend developer (cyber)
- Cientista de dados
- Consultor de TI (cibersegurança)
- Consultor de TI (endpoint)
- CSO - Gerente de GRC
- Cyber defense analyst (gestão de vulnerabilidade)
- Cyber defense analyst (managed detection)
- Cyber defense analyst (threat intelligence)
- Desenvolvedor sênior python
- DevOps (azure)
- Engenheiro de software
- Especialista de redes
- Especialista de service now
- Estagiário de projetos
- Estagiário - TI interna
- Executivo de contas
- Front-end developer (javascript)
- Front-end developer (react, angular ou Vue.JS)
- Gerente de contrato de cibersegurança
- Líder de qualidade de software
- OSINT threat hunting specialist
- Service delivery manager
- Technical support specialist
- Técnico de microinformática
Wakke
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
- Vagas: 3 para Guarapari
- Estagiário ensino médio
- Estágio em relacionamento com o cliente
- Desenvolvedor
Spassu Tecnologia
- Vagas: 7 para Vitória
- Analista de LGPD
- Analista de processos
- Assistente de DP - benefícios
- Desenvolvedor java pleno
- Técnico de segurança do trabalho
- Técnico de T.I Júnior II
INDÚSTRIA
Marcopolo
- Vaga: 1 para São Mateus
- Analista de processo
Imarcal
- Vagas: 2 para Vargem Alta
- Ensacador
- Auxiliar de limpeza
Viminas Vidros Especiais
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
- Vagas: 9 para Serra
- Coordenador de processo (1)
- Analista de desenvolvimento (1)
- Analista de sistemas (1)
- Auxiliar de produção (6)
Suzano
- Vagas: 4
- Mecânico (São Mateus)
- Analista de recursos humanos (Aracruz)
- Consultor de processos (Aracruz)
- Operador de empilhadeira (Serra)
ArcelorMittal Tubarão
- Vagas: 1
- Especialista em inovação e transformação de negócio
Imetame
- Vagas para Logística Porto: 4, todas para Aracruz
- Coordenador / encarregado (terraplanagem)
- Coordenador (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
- Gerente (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
- Mecânico
- Vagas para Metal Mecânica: 16 para Aracruz
- Inspetor de solda e/ou dimensional (offshore)
- Caldeireiro (offshore)
- Técnico de acompanhamento e controle (ofshore)
- Técnico de enfermagem do trabalho
- Montador de andaime (ofshore)
- Coordenador (administrativo/financeiro/operacional)
- Gerente (administrativo/financeiro/operacional)
- Inspetor de pintura (offshore)
- Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)
- Inspetor de pintura escalador (offshore)
- Supervisor escalador (pintura - offshore)
- Supervisor escalador (caldeiraria - offshore)
- Caldeireiro escalador (offshore)
- Inspetor de solda LP/PM/US 2 (offshore)
- Analista (psicólogo)
- Soldador tig/mig/ES (offshore)
- Vagas para Energia: 2 para Aracruz
- Especialista / coordenação (sonda de perfuração)
- Analista (planejamento)
Vale
- Vagas: 3 para Vitória
- Engenheiro master - confiabilidade e grande intervenções - porto (até 09/08)
- Analista de gestão da informação (até 09/08)
- Coordenador de confiabilidade elétrica e instrumentação - pelotização (até 05/08)
Estaleiro Jurong
- Vagas: 10 para Aracruz
- Tubista - temporário
- Analista de subcontratação
- Assistente de controle de documentos
- Engenheiro de projetos
- Engenheiro de instrumentação naval
- Projetista de estrutura naval
- Especialista de contrato
- Soldador TIG / ER - temporário
- Analista de comunicação
- Técnico de comissionamento - elétrica
Brinox
- Vagas: 29 para Linhares
- Abastecedor de linha de produção
- Analista da qualidade Jr
- Analista de métodos e processos pleno
- Assistente de controladoria
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Líder de logística
- Matrizeiro
- Operador de máquinas I
- Técnico de manutenção I
Real Café
- Vagas: 4 para Viana
- Almoxarife
- Operador de utilidades
- Soldador
Biancogrês
- Vagas: 34 para Serra
- Eletromecânico (3)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Representante de vendas (6)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador industrial (20)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
BR Distribuidora
- Vaga: 1 para Vitória
- Operador
Brametal
- Vagas: 24 para Linhares
- Ajudante de decapagem
- Ajudante de solda
- Almoxarife
- Estágio técnico
- Ajudante de embalagem
- Ajudante de produção
- Analista de sistemas
- Técnico manutenção elétrica
- Soldador
- Operador de equipamentos móveis