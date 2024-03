Processos seletivos

11 prefeituras do ES têm vagas abertas com salários de até R$ 8,5 mil

Há oportunidades para engenheiro ambiental, professor, coveiro, médico veterinário, enfermeiro, assistente social na Grande Vitória e outras regiões do Estado

Dez prefeituras do Espírito Santo estão com processos seletivos simplificados abertos para 64 vagas e formação de cadastro reserva. Há chances para trabalhadores com níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.285,00 a R$ 8.501,89

Só a Prefeitura da Serra está com 31 vagas para contração de profissionais médicos e formação de cadastro reserva. As remunerações chegam a R$ 5.735,24, mais auxílio alimentação de R$ 800, para 20 horas semanais, mais 4 horas de extensão semanal. Os interessados podem realizar as inscrições até o dia 20 de março pelo site da prefeitura do município.

Outro destaque é a Prefeitura de Ibiraçu, com 27 vagas para contratação imediata, além de cadastro de reserva. As chances são para atuação nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde para os cargos de médico, dentista, técnico de enfermagem, motorista de ambulância socorrista, servente, recepcionista e entre outros. Veja aqui o edital.

A remuneração chega a R$ 8.501,89, referente à jornada de 20 a 40 horas semanais. Os interessados em participar podem se inscrever de forma presencial, entre os dias 14 e 15 de março, no Complexo Cultural Roque Peruch, localizado na Avenida CondEu, Centro. O atendimento é das 8h às 11h e das 12h30 às 15h.

A Prefeitura de Vitória abriu duas vagas para professores de Libras e professores de educação especial - Bilíngue para atuar na Educação Básica no município. Os salários variam de R$ 2.840,25 a R$ 3.609,91, com carga horária de 25 ou 44 horas semanais. As inscrições devem ser realizadas até 20 de março, no site da Prefeitura de Vitória.

As outras seleções são para as prefeituras de Viana, Domingos Martins, Piúma, São Gabriel da Palha, Irupi, Pancas, São Roque do Canaã, e Alto Rio Novo. Podem participar trabalhadores com nível fundamental, médio, técnico e superior de acordo com a exigência de cada vaga.

Confira os processos seletivos

Prefeitura de Vitória

Vagas: Professor de Libras (1); Professor Educação Especial - Bilíngue (1)



Professor de Libras (1); Professor Educação Especial - Bilíngue (1) Salário: R$ 2.840,25 a R$ 3.609,91,



R$ 2.840,25 a R$ 3.609,91, Inscrições: até o dia 20 de março, no site da Prefeitura de Vitória

Prefeitura da Serra

Vagas: Médico Clínico Geral (15); Médico Clínico Geral - para atuar na pediatria (15); Médico Clínico Geral - para atuar na pediatria (15)

Médico Clínico Geral (15); Médico Clínico Geral - para atuar na pediatria (15); Médico Clínico Geral - para atuar na pediatria (15) Salário: R$ 3.859,24 a R$ 5.735,24

R$ 3.859,24 a R$ 5.735,24 Inscrições: até o dia 20 de março, no site da Prefeitura da Serra.

Prefeitura de Viana

Vagas: Auxiliar de Saúde Bucal (5); Fonoaudiólogo (1); Médico do Trabalho (1); Terapeuta Ocupacional (1)

Auxiliar de Saúde Bucal (5); Fonoaudiólogo (1); Médico do Trabalho (1); Terapeuta Ocupacional (1) Salário: R$ 1.397,20 a R$ 3.189,58

R$ 1.397,20 a R$ 3.189,58 Inscrições: até o dia 17 de março, no site da Prefeitura de Viana.

Prefeitura de Alto Rio Novo

Vagas: Farmacêutico (1) ; Fonoaudiólogo (1) e Fisioterapeuta (1) + cadastro reserva



Farmacêutico (1) ; Fonoaudiólogo (1) e Fisioterapeuta (1) + cadastro reserva Salário: até R$ 2.400



até R$ 2.400 Inscrições: até o dia 15 de março, presencialmente na sede da Prefeitura de Alto Rio Novo

Prefeitura de Domingos Martins

Vagas: Professor A- Educação Infantil; Professor A e B - Língua Alemã; Professor A e B - Línguas Italiana; Professor B - Artes/Educação Física e Professor P - Pedagogo.

Professor A- Educação Infantil; Professor A e B - Língua Alemã; Professor A e B - Línguas Italiana; Professor B - Artes/Educação Física e Professor P - Pedagogo. Salário: R$ 2.786,54

R$ 2.786,54 Inscrições: até o dia 18 de março, no site da Prefeitura de Domingos Martins

Prefeitura de Ibiraçu

Vagas: Médico - Estratégia Saúde da Família - ESF (3); Cardiologista (1); Clínico Geral (1); Ginecologista e Obstetra (1); Ortopedista (1); Pediatra (2); Neurologista (1); Psiquiatra (1); Cirurgião Dentista - ESF (3); Odontólogo - ESF (2); Enfermeiro - Pronto Atendimento Médico (1); Técnico de Enfermagem - ESF (1); Técnico de Enfermagem (2); Motorista de Ambulância Socorrista (1); Motorista de Veículo Leve (1); Servente (4); Recepcionista (1)

Médico - Estratégia Saúde da Família - ESF (3); Cardiologista (1); Clínico Geral (1); Ginecologista e Obstetra (1); Ortopedista (1); Pediatra (2); Neurologista (1); Psiquiatra (1); Cirurgião Dentista - ESF (3); Odontólogo - ESF (2); Enfermeiro - Pronto Atendimento Médico (1); Técnico de Enfermagem - ESF (1); Técnico de Enfermagem (2); Motorista de Ambulância Socorrista (1); Motorista de Veículo Leve (1); Servente (4); Recepcionista (1) Salário: R$ 1.287,52 a R$ 8.501,89.

R$ 1.287,52 a R$ 8.501,89. Inscrições: entre os dias 14 e 15 de março, presencialmente no Complexo Cultural Roque Peruch, em Ibiraçu

Prefeitura de Irupi

Vagas: Coveiro (2); Atendente (3); Técnico em Vigilância Sanitária (2); Técnico em Vigilância Epidemiológica (1); Nutricionista (2); Médico Veterinário (1); Fonoaudiólogo (2); Engenheiro Ambiental (1); Auditor de Controle Interno (4); Analista Tributário (2).

Coveiro (2); Atendente (3); Técnico em Vigilância Sanitária (2); Técnico em Vigilância Epidemiológica (1); Nutricionista (2); Médico Veterinário (1); Fonoaudiólogo (2); Engenheiro Ambiental (1); Auditor de Controle Interno (4); Analista Tributário (2). Salário: R$ 1.369,27 a R$ 3.416,42

R$ 1.369,27 a R$ 3.416,42 Inscrições: até o dia 13 de março, no site IDESG, com taxas de R$ 34 a R$ 80

Prefeitura de Pancas

Vagas: Agente Comunitário de Saúde (1)

Agente Comunitário de Saúde (1) Salário : R$ 2.604,00



R$ 2.604,00 Inscrições: até o dia 13 de março, no site da Prefeitura de Pancas

Prefeitura de Pancas

Vagas: Agente Comunitário de Saúde (cadastro reserva)

Agente Comunitário de Saúde (cadastro reserva) Salário: R$ 2.604,00

R$ 2.604,00 Inscrições: até o dia 14 de março, no site da Prefeitura de Pancas

Prefeitura de São Gabriel da Palha

Vagas: Operador de Máquinas (2)

Operador de Máquinas (2) Salário: R$ 1.285,09

R$ 1.285,09 Inscrições: até o dia 15 de março, presencialmente na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário do município

Prefeitura de São Roque do Canaã

Vagas: Professor A - Ensino Fundamental; Professor de Educação Especial e Professor B - História (cadastro reserva)

Professor A - Ensino Fundamental; Professor de Educação Especial e Professor B - História (cadastro reserva) Salário: R$ 1.230,32 a R$ 2.050,54

R$ 1.230,32 a R$ 2.050,54 Inscrições: até o dia 13 de março, no site da Prefeitura de São Roque do Canaã

Prefeitura de São Roque do Canaã

Vagas: Assistente Social; Nutricionista e Educador Social (cadastro reserva)

Assistente Social; Nutricionista e Educador Social (cadastro reserva) Salário: R$ 1.363,59 a R$ 4.089,04

R$ 1.363,59 a R$ 4.089,04 Inscrições: até o dia 15 de março, presencialmente Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

Há oportunidades nas cidades Vitória, Viana, Domingos Martins, Piúma, São Gabriel da Palha, Irupi, Ibiraçu, Pancas, São Roque do Canaã, e Alto Rio Novo. (Shutterstock )

