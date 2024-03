Oportunidades na indústria

Senai abre 1.500 vagas gratuitas de qualificação para mulheres no ES

Nesta sexta (8), foram abertas as inscrições para as cinco primeiras turmas do ano, com 150 vagas, em cinco cidades capixabas

3 min de leitura min de leitura

As 1.500 vagas em cursos de qualificação serão abertas ao longo de 2024. (Divulgação/Senai-ES)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-ES) vai abrir 1.500 vagas gratuitas de cursos de qualificação profissional para mulheres ao longo de 2024. As inscrições foram abertas, nesta sexta-feira (8), no Dia Internacional da Mulher, e a primeira turma já começa em março. Para participar, é preciso ter no mínimo 16 anos completos; pelo menos o ensino fundamental incompleto; e apresentar autodeclaração de baixa renda.

Serão 150 oportunidades mensais, de março a dezembro, abrangendo cursos com carga horária entre 40 e 160 horas, nas modalidades de aperfeiçoamento e qualificação. Para fazer a inscrição e matrícula, basta acessar o site clicando aqui. Segundo dados do Ministério do Trabalho, no Espírito Santo, as mulheres representam 23% dos empregos formais na indústria – no Brasil, a participação feminina chega a 25%.

As áreas contempladas pelo programa Mulheres na Indústria incluem Construção Civil, Metalmecânica, Automotiva, Alimentação, Petróleo e Gás, Tecnologia, Automação e Mecatrônica, Energias, entre outras, de acordo com o portfólio do Senai e considerando a vocação de cada região capixaba.

Senai abre 1.500 vagas gratuitas de qualificação para mulheres no ES

Veja Também Abertas 10 mil vagas em cursos de qualificação só para mulheres

No primeiro mês, o foco será na área de Construção Civil. As aulas vão ter início no dia 25 de março, com cinco turmas disponíveis e 30 alunos cada, com os cursos Eletricista Instalador Predial nas unidades do Senai Vitória e Civit (Serra); Pinturas Texturizadas, em Araçás (Vila Velha) e em Cachoeiro de Itapemirim; Eletricista Industrial, em Aracruz.

De acordo com o Senai, a iniciativa surge com o propósito de oferecer capacitações técnicas para que mulheres adquiram conhecimento e habilidades necessárias para atuar em diferentes áreas da indústria, contribuindo para a diversificação e a valorização da mão de obra feminina, além proporcionar oportunidades de capacitação e desenvolvimento profissional específicos para mulheres, visando promover a inclusão, a igualdade de gênero e o empoderamento feminino no ambiente industrial.

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, afirmou que a meta é chegar a 50% de mulheres entre os formandos do Senai. “A Findes tem trabalhado em um Plano Estratégico de Longo Prazo para ofertar mais vagas exclusivas para elas. Em 2023, dos 25 mil formados no Senai-ES, cerca de 40% eram mulheres. Nossa meta é que esse percentual chegue a 50% até 2035. Em três anos, oferecemos cerca de 1 mil vagas exclusivas e, só neste ano, serão 1.500 oportunidades com gratuidade para mulheres. É um trabalho do Senai que vamos realizar em parceria com a indústria capixaba”, afirmou.

Serviço

Março: 150 vagas (5 turmas disponíveis com 30 alunos cada);



150 vagas (5 turmas disponíveis com 30 alunos cada); Matrículas abertas a partir do dia 8 e março;



Inscrições: https://senaies.com.br/mulheresnaindustria/;



https://senaies.com.br/mulheresnaindustria/; Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos completos, possuir ensino fundamental incompleto e apresentar autodeclaração de baixa renda.



Unidades e cursos:

Vitória - curso de Eletricista instalador predial;



curso de Eletricista instalador predial; Serra (Civit) - curso Eletricista instalador predial;



curso Eletricista instalador predial; Vila Velha – curso Pinturas texturizadas;



– curso Pinturas texturizadas; Cachoeiro de Itapemirim – curso Pinturas texturizadas;



– curso Pinturas texturizadas; Aracruz – curso Eletricista industrial.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta