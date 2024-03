Ensino médio na Aeronáutica

Abertas inscrições para concurso da Aeronáutica com 130 vagas

Oportunidades para curso de cadetes do ar são para candidatos de ambos os sexos com ensino fundamental completo e é equivalente ao ensino médio regular; remuneração inicial é de R$ 1,3 mil

As inscrições para o concurso da Aeronáutica, para admissão em 2025, já estão abertas. A oferta é de 130 vagas para candidatos de ambos os sexos com ensino fundamental completo para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar). Além de saírem com o ensino médio concluído, os selecionados já recebem preparação para concorrer a uma vaga de oficial na Força Aérea Brasileira (FAB).

Foram resevardas 26 vagas para candidatos negros e 104 para ampla concorrência. Podem concorrer candidatos com idade entre 15 e 18 anos (completados até 31 de dezembro de 2025). Além disso, é necessário ser solteiro e não possuir filhos ou dependentes.

Oficiais da Força Aérea Brasileira - EPCAR. (Força Aérea Brasileira)

O curso tem duração de três anos e será ministrado em Barbacena (MG), na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), em regime de internato, e é equivalente ao ensino médio regular. Os estudantes recebem preparação para concorrer a uma das vagas no Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV), da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP).

Durante o período de estudos na Epcar, a Aeronáutica concede alimentação, alojamento, fardamento e assistências médico-hospitalar e dentária, além de remuneração inicial em torno de R$ 1.300.

As inscrições serão recebidas até as 9h de 25 de março, pelo site Força Aérea Brasileira. A taxa de participação custa R$ 80, mas é possível solicitar isenção do pagamento.

A aplicação das provas escritas do concurso Escola Preparatória de Cadetes do Ar da Aeronáutica está marcada para serem aplicadas no dia 23 de junho, com duração de cinco horas e vinte minutos. O exame contará com 48 questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa, Matemática e Língua Inglesa, além de uma prova de Redação que será realizada junto às demais avaliações escritas previstas.

Confira as cidades com aplicação do exame

Belém (PA);

Recife (PE);

Natal (RN);

Salvador (BA);

Rio de Janeiro (RJ);

Belo Horizonte e Barbacena (MG);

São Paulo e Pirassununga (SP);

Campo Grande (MS);

Porto Alegre (RS);

Curitiba (PR);

Brasília (DF);

Manaus (AM);

Boa Vista (RR);

Porto Belho (RO).

