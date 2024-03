Último dia para se inscrever no concurso da Fiocruz

O processo seletivo terá provas objetivas e discursivas, marcadas para o dia 28 de abril. Candidatos têm até as 23h59 desta terça (5) para garantir a participação no certame

Os interessados em trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) devem ficar atentos. Isso porque o prazo para se inscrever no concurso público termina às 23h59 desta terça-feira (5). As inscrições podem ser feitas pelo site da Fiocruz . A taxa de participação varia de R$ 150 a R$ 200.

Na hora de inscrever, o candidato terá que informar a cidade onde deseja realizar a primeira etapa do certame: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Teresina (PI).

Conforme prevê o edital, o concurso contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 28 de março de 2024, a partir das 9 horas, com duração de quatro horas. Os inscritos para o cargo de pesquisador não farão teste objetivo. Já o exame discursivo vai avaliar os candidatos de acordo com a área de atuação. A seleção terá ainda análise de títulos.