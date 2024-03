De Banestes a Ufes: 38 mil vagas em 230 concursos e seleções

Há chances para trabalhar como efetivo ou temporário em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, bancos, secretarias de segurança, entre outros órgãos

O maior salário é pago pela Polícia Científica do Paraná, que chega a R$ 21.087. A oferta é de 30 vagas para o cargo de perito criminal. Os candidatos têm até 5 de março para garantir a participação no certame.

O destaque da semana fica por conta do concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). São 538 oportunidades para a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior. Os salários variam de R$ 4.141 a R$ 5.363. O prazo de inscrição segue até 11 de abril.