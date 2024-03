Veja as opções

Abertas 10 mil vagas em cursos de qualificação só para mulheres

As interessadas podem se inscrever até 20 de março, no site do programa Qualificar ES; são dez opções de capacitação on-line

Já estão abertas as inscrições para 10 mil vagas em cursos de qualificação profissional exclusivas para mulheres no Espírito Santo. A oportunidade foi anunciada nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher. Elas poderão aprender uma nova profissão sem sair de casa, pois as aulas serão on-line.

Há oportunidades de qualificação nos cursos de assistente de contabilidade, assistente de recursos humanos, auxiliar administrativo, auxiliar de creche, educação especial e inclusiva, informática básica, inglês intermediário, maquiagem, secretaria escolar, word e excel.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet e ser do gênero feminino.

As interessadas podem se inscrever até as 23h59 do dia 20 de março, no site do programa Qualificar ES. Será permitida uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso. O resultado com a lista das classificadas será liberado no dia 27 de março.

