Veja as mais de 4 mil vagas de emprego abertas no ES

Há postos para assistente de mídias sociais, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, recepcionista e entre outras chances

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.011 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (4). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.