Mais de 1.700 vagas abertas em cursos técnicos de graça no ES

Aulas no Senai Crédito: Lucas Aboudib/Divulgação

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo ( Sedu ) está com inscrições abertas para 1.720 vagas em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio de graça. As qualificações são desenvolvidas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço de Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Os interessados precisam se inscrever até as 23h59 desta sexta-feira, dia 1º de março, pela internet, no site selecaoaluno.es.gov.br , clicando na opção “Fazer Inscrição”. O resulado será divulgado no dia 4 de março, enquanto que as aulas estão previstas para começar no dia 11 de mesmo mês.

Podem participar estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio ou da 1ª e 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual. Os alunos matriculados receberão uma bolsa-auxílio para estudar.

O maior volume de vagas está disponível no Senai, com 1.120 chances, distribuídas nas unidades de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra e Vitória. As oportunidades são para os cursos:

Eletrotécnica

Mecânica

Eletroeletrônica

Logística

Segurança do Trabalho

Desenvolvimento de Sistemas

Energias Renováveis.

Senac

No Senac, a oferta é de 600 vagas em cursos técnicos gratuitos para estudantes da Rede Estadual de Ensino capixaba. As oportunidades disponíveis estão distribuídas da seguinte maneira:

Cachoeiro de Itapemirim

Técnico em Guia de Turismo (25)

Linhares

Técnico em Logística (90)

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (60)

Técnico em Guia de Turismo (90)

Vitória

Técnico em Design de Interiores (25)

Técnico em Informática para Internet (25)

Técnico em Guia de Turismo (25)

Santa Teresa

Técnico em Administração (50 vagas)

Técnico em Eventos (25)

Técnico em Recursos Humanos (25)

Serra

Técnico em Recursos Humanos (60)

São Mateus

Técnico em Recursos Humanos (25)

Técnico em Recursos Humanos (25)



Venda Nova do Imigrante

Técnico em Eventos (25)

Técnico em Guia de Turismo (25)