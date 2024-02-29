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Qualificação

Mais de 1.700 vagas abertas em cursos técnicos de graça no ES

Oportunidades estão disponíveis na Secretaria de Educação em parceria com Senai e Senac; interessados podem se inscrever até 1° de março

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 10:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 fev 2024 às 10:32
Os alunos do Senai ES que já retornaram às unidades físicas precisaram se adaptar aos protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara
Aulas no Senai  Crédito: Lucas Aboudib/Divulgação
A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para 1.720 vagas em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio de graça. As qualificações são desenvolvidas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço de Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
Os interessados precisam se inscrever até as 23h59 desta sexta-feira, dia 1º de março, pela internet, no site selecaoaluno.es.gov.br, clicando na opção “Fazer Inscrição”. O resulado será divulgado no dia 4 de março, enquanto que as aulas estão previstas para começar no dia 11 de mesmo mês. 
Podem participar estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio ou da 1ª e 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual. Os alunos matriculados receberão uma bolsa-auxílio para estudar.
O maior volume de vagas está disponível no Senai, com 1.120 chances, distribuídas nas unidades de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra e Vitória. As oportunidades são para os cursos:
  • Eletrotécnica
  • Mecânica
  • Eletroeletrônica
  • Logística
  • Segurança do Trabalho
  • Desenvolvimento de Sistemas
  • Energias Renováveis.

Senac

No Senac, a oferta é de 600 vagas em cursos técnicos gratuitos para estudantes da Rede Estadual de Ensino capixaba. As oportunidades disponíveis estão distribuídas da seguinte maneira:
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Técnico em Guia de Turismo (25)
  • Linhares
  • Técnico em Logística (90)
  • Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (60)
  • Técnico em Guia de Turismo (90)
  • Vitória
  • Técnico em Design de Interiores (25)
  • Técnico em Informática para Internet (25)
  • Técnico em Guia de Turismo (25)
  • Santa Teresa
  • Técnico em Administração (50 vagas)
  • Técnico em Eventos (25)
  • Técnico em Recursos Humanos (25)
  • Serra
  • Técnico em Recursos Humanos (60)
  • São Mateus
  • Técnico em Recursos Humanos (25)
  • Técnico em Recursos Humanos (25)
  • Venda Nova do Imigrante
  • Técnico em Eventos (25)
  • Técnico em Guia de Turismo (25)
Para mais informações, acesse o site: selecaoaluno.es.gov.br, escolha a opção “Sistema S” e confira os editais disponíveis, assim como o espaço reservado para efetuar a inscrição.

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