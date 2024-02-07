Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De graça

Prefeitura de Vitória abre mais de 1.300 vagas em cursos de qualificação

Inscrições para o primeiro ciclo de trenamentos já estão abertas; para participar, é necessário ter idade mínima de 14 anos, escolaridade mínima de 5° ano (antiga 4ª série) e ser morador de Vitória

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 17:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 fev 2024 às 17:01
Lorenzo Pazolini anunciou novo ciclo de cursos
Lorenzo Pazolini anunciou novo ciclo de cursos Crédito: Diná Sanchotene
Prefeitura de Vitória vai oferecer 1.324 vagas em 39 cursos de qualificação profissional de graça, por meio do Projeto Futuro Brilhante. As aulas serão oferecidas em parceria com o Senac e o Senai até 2025.
A iniciativa foi lançada nesta quarta-feira (7). Além da qualificação, os alunos vão receber auxílio-transporte gratuito, material didático e uniforme.
As inscrições para as primeiras turmas estarão abertas a partir das 17 horas desta quarta-feira (7), na plataforma VixCursos
A primeira oferta contará com 128 vagas para os cursos como Design de Cílios; Mídias Sociais e Marketing Digital Soldador; Programador de Sistemas; e Mêcanica Básica Automotiva.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 14 anos e escolaridade mínima de 5º ano (antiga 4ª série) e ser morador de Vitória.
O investimento da prefeitura nas qualificações nos próximos dois anos será na ordem R$ 1,5 milhão. Os recursos são do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e o programa é desenvolvido pela Gerência de Qualificação Profissional da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).
Os treinamentos serão oferecidos nos próximos dois anos e acontecem nas unidades do Senac e Senai, ambos na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, e no Sesi de Jardim da Penha.  As oportunidades são voltadas para quem quer aprender uma profissão para ingressar ou voltar para o mercado de trabalho e até empreender.
“Os cursos foram elaborados conforme as demandas do Sine e dos setores produtivos da cidade. A ideia é formar a mão de obra local para atender os setores produtivos locais. Uma dessas qualificações vão atender as escolas de samba, que precisam de soldador, por exemplo”, comenta o secretário da Cidadania de direitos humanos e trabalho, Diego Libardi.
Mais informações:
  • Telefone: (27) 98125-0964 (whatsapp e ligação), das 9h às 17h, nos dias úteis.

Confira os cursos

  • Design de cílios 
  • Mídias sociais e marketing digital 
  • Básico de corte e costura 
  • Unhas de gel 
  • Cuidador infantil 
  • Soldador 
  • Nr10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade 
  • Programador de sistemas 
  • Mecânica básica automotiva

Veja Também

Senac abre mais de 200 vagas em curso na área de TI para mulheres

Inscrições abertas para 9 mil vagas em curso de qualificação graça no ES

Abertas 20 mil vagas para aprender uma profissão sem sair de casa no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Empregos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados