Prefeitura de Vitória abre mais de 1.300 vagas em cursos de qualificação

Lorenzo Pazolini anunciou novo ciclo de cursos Crédito: Diná Sanchotene

Prefeitura de Vitória vai oferecer 1.324 vagas em 39 cursos de qualificação profissional de graça, por meio do Projeto Futuro Brilhante. As aulas serão oferecidas em parceria com o Senac e o Senai até 2025.

A iniciativa foi lançada nesta quarta-feira (7). Além da qualificação, os alunos vão receber auxílio-transporte gratuito, material didático e uniforme.

As inscrições para as primeiras turmas estarão abertas a partir das 17 horas desta quarta-feira (7), na plataforma VixCursos

A primeira oferta contará com 128 vagas para os cursos como Design de Cílios; Mídias Sociais e Marketing Digital Soldador; Programador de Sistemas; e Mêcanica Básica Automotiva.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 14 anos e escolaridade mínima de 5º ano (antiga 4ª série) e ser morador de Vitória.

O investimento da prefeitura nas qualificações nos próximos dois anos será na ordem R$ 1,5 milhão. Os recursos são do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e o programa é desenvolvido pela Gerência de Qualificação Profissional da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).

Os treinamentos serão oferecidos nos próximos dois anos e acontecem nas unidades do Senac e Senai, ambos na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, e no Sesi de Jardim da Penha. As oportunidades são voltadas para quem quer aprender uma profissão para ingressar ou voltar para o mercado de trabalho e até empreender.

“Os cursos foram elaborados conforme as demandas do Sine e dos setores produtivos da cidade. A ideia é formar a mão de obra local para atender os setores produtivos locais. Uma dessas qualificações vão atender as escolas de samba, que precisam de soldador, por exemplo”, comenta o secretário da Cidadania de direitos humanos e trabalho, Diego Libardi.

Mais informações:

Telefone: (27) 98125-0964 (whatsapp e ligação), das 9h às 17h, nos dias úteis.

Confira os cursos