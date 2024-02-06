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Abertas 20 mil vagas para aprender uma profissão sem sair de casa no ES

Interessados podem ser inscrever até 19 de fevereiro, no endereço eletrônico do programa Qualificar ES; são dez opções de qualificação

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 13:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 fev 2024 às 13:04
tecnologia; celular; computador
Oportunidade para fazer curso de qualificação de onde quiser Crédito: Pixabay
Já estão abertas as inscrições para as 20 mil vagas em cursos de qualificação profissional on-line ofertadas pelo Programa Qualificar ES. As oportunidades são destinadas para quem quer aprender uma profissão ou dar uma turbinada no currículo sem sair de casa. Os participantes não pagam pelas aulas.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data do início do curso; ter acesso à internet; e ter noções básicas de informática e de navegação na internet. São dez opções de qualificação, com 2 mil oportunidades para cada. A carga horária é de 120 horas. 
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 19 de fevereiro, no site do Qualificar ES
O candidato deve acessar o endereço eletrônico e preencher corretamente o formulário de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição on-line. De acordo com o edital, apenas poderá haver um cadastro por CPF em um único e-mail. Os interessados podem realizar até duas inscrições em dois cursos distintos.
Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A lista dos selecionados será divulgada no dia 23 de fevereiro.
O acesso dos alunos será liberado no dia 27 de fevereiro e o prazo para término do curso está previsto para o dia 17 de maio. Só terá direito ao certificado o candidato que obtiver o aproveitamento de, no mínimo, 60% do curso.
Os cursos do Qualificar ES são oferecidos pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Confira os cursos

  • Auxiliar Administrativo
  • Assistente de Tecnologia da Informação 
  • Cuidador de Idosos
  • Educação Especial e Inclusiva
  • Informática Básica
  • Inglês Básico
  • Maquiagem 
  • Segurança do Trabalho 
  • Tecnologias Educacionais
  • Word e Excel 
Abertas 20 mil vagas para aprender uma profissão sem sair de casa no ES

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