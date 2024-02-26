Veja as mais de 3 mil vagas de emprego abertas no ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.240 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (26). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 207. Há oportunidades para ajudante eletricista, auxiliar de linha de produção, consultor de vendas, chefe de serviços de limpeza, instalador de cortinas e persianas, recepcionista atendente, técnico em fibras ópticas, entre outras chances. : 207. Há oportunidades para ajudante eletricista, auxiliar de linha de produção, consultor de vendas, chefe de serviços de limpeza, instalador de cortinas e persianas, recepcionista atendente, técnico em fibras ópticas, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 475, das quais 36 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para vigilante, consultor comercial, motorista carreteiro, auxiliar de serviços gerais, ajudante de geral, entre outros postos. 475, das quais 36 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para vigilante, consultor comercial, motorista carreteiro, auxiliar de serviços gerais, ajudante de geral, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.063. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente comercial, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, balconista forneiro, cozinheiro em geral, eletricista, garçom, entre outras chances. 1.063. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente comercial, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, balconista forneiro, cozinheiro em geral, eletricista, garçom, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 636. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente central de telemarketing, atendente de lanchonete, balconista, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, repositor de supermercados, entre outras chances. 636. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente central de telemarketing, atendente de lanchonete, balconista, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, repositor de supermercados, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 258. Há oportunidades para armador de embarcações, atendente de telemarketing, auxiliar de logística, auxiliar mecânico, embalador, pintor de obras, recuperador de crédito, servente de obras, entre outras chances. 258. Há oportunidades para armador de embarcações, atendente de telemarketing, auxiliar de logística, auxiliar mecânico, embalador, pintor de obras, recuperador de crédito, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 7. Há oportunidades para líder operacional, estagiário de administração, auxiliar de limpeza, carpinteiro, entre outros postos. 7. Há oportunidades para líder operacional, estagiário de administração, auxiliar de limpeza, carpinteiro, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 57. Há oportunidades para aplicador de resinas em pisos, auxiliar de saúde bucal,contador, mecânico industrial, estagiário em engenharia, oficial de manutenção, padeiro, entre outras chances. 57. Há oportunidades para aplicador de resinas em pisos, auxiliar de saúde bucal,contador, mecânico industrial, estagiário em engenharia, oficial de manutenção, padeiro, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 37. Há oportunidades para analista de recursos humanos, empregado doméstico em serviços gerais, repositor de supermercado, operador financeiro, técnico em automação industrial, entre outras chances. 37. Há oportunidades para analista de recursos humanos, empregado doméstico em serviços gerais, repositor de supermercado, operador financeiro, técnico em automação industrial, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 27. Há oportunidades para analista contábil, engenheiro de segurança do trabalho, operador de equipamento, pedreiro, projetista, técnico em segurança do trabalho, vigilante, entre outras chances. 27. Há oportunidades para analista contábil, engenheiro de segurança do trabalho, operador de equipamento, pedreiro, projetista, técnico em segurança do trabalho, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 135. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, borracheiro, costureira, operador de rolo compactador, soldador, trabalhador rural, farmacêutico, motoboy, entre outras chances. 135. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, borracheiro, costureira, operador de rolo compactador, soldador, trabalhador rural, farmacêutico, motoboy, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 264. Há oportunidades para aplicador de laser, ajudante de motorista, auxiliar de padaria, auxiliar de produção, eletricista automotivo, mecânico de caminhão, motorista, repositor horti-fruti, entre outras chances. 264. Há oportunidades para aplicador de laser, ajudante de motorista, auxiliar de padaria, auxiliar de produção, eletricista automotivo, mecânico de caminhão, motorista, repositor horti-fruti, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 33. Há oportunidades para armador de ferros, auxiliar financeiro, auxiliar de limpeza, balconista, costureira, entregador, movimentador de mercadoria, entre outras chances. 33. Há oportunidades para armador de ferros, auxiliar financeiro, auxiliar de limpeza, balconista, costureira, entregador, movimentador de mercadoria, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.