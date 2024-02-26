Empresas contratam profissionais temporários para a Páscoa

Trabalho como repositor de supermercado Crédito: Divulgação

Quatro empresas estão com processos seletivos abertos para a contratação temporária de profissionais para trabalharem na Páscoa . As oportunidades de emprego são destinadas a profissionais que queiram atuar em lojas parceiras das marcas, com a reposição dos tradicionais ovos de chocolate, entre outras atividades.

Americanas tem 75 postos de trabalho para atuação em lojas no Espírito Santo distribuídas pelas cidades de Vitória, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, São Mateus, Serra e Vila Velha. Em todo o país, devem ser contratadas mais de 6 mil pessoas para o cargo de operador de loja.

Podem participar candidatos com idade a partir de 18 anos e ensino médio completo. Entre as atividades estão atendimento ao cliente, operação de caixa, organização de itens nas gôndolas, parreiras de ovos de Páscoa e suporte à operação de retirada, na loja, de pedidos feitos pelo site e aplicativo da Americanas.

Não é necessário ter experiência. Os selecionados terão treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho lideradas por um time experiente que conduz diariamente essa grande operação do varejo.

A Nestlé e Chocolates Garoto também abriram oportunidades para a contratação de colaboradores temporários. A oferta é de 1.490 vagas para demonstrador de ovos de Páscoa em todo o país. A empresa não informou o número de postos destinados para o Espírito Santo. Assim como nas Americanas, os interessados têm até 15 de março para se candidatar.

A marca capixaba Le Chocolatier realiza processos seletivos quinzenalmente. No momento, há duas oportunidades para o setor comercial.

Já na Lacta, a estimativa é de que sejam contratados 1,3 mil trabalhadores temporários em todo o Brasil, mas o número de contratações no Estado não foi informado.

Veja as vagas

AMERICANAS

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site até 15 de março

Vagas: 75 no ES para o cargo de operador de loja

CHOCOLATES GAROTO DE NESTLÉ

Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo até o dia 15 de março para o seguinte e-mail: os interessados devem enviar o currículo até o dia 15 de março para o seguinte e-mail: [email protected]

Vagas: 1.490 oportunidades para demonstrador de ovos de Páscoa em todo o país. O número de postos para o Espírito Santo não foi informado

LE CHOCOLATIER

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o seguinte e-mail: os interessados podem enviar o currículo para o seguinte e-mail: [email protected]

Vagas: 2 para o setor comercial

LACTA

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadatro no os interessados podem fazer o cadatro no site