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Contratos

Empresas contratam profissionais temporários para a Páscoa

Maior parte das vagas é para trabalhar com a reposição de produtos nas lojas; interessados precisam ter o ensino médio; veja como participar das seleções

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 08:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 fev 2024 às 08:07
trabalho como repositor de supermercado
Trabalho como repositor de supermercado Crédito: Divulgação
Quatro empresas estão com processos seletivos abertos para a contratação temporária de profissionais para trabalharem na Páscoa. As oportunidades de emprego são destinadas a profissionais que queiram atuar em lojas parceiras das marcas, com a reposição dos tradicionais ovos de chocolate, entre outras atividades.
Americanas tem 75 postos de trabalho para atuação em lojas no Espírito Santo distribuídas pelas cidades de Vitória, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, São Mateus, Serra e Vila Velha. Em todo o país, devem ser contratadas mais de 6 mil pessoas para o cargo de operador de loja.
Podem participar candidatos com idade a partir de 18 anos e ensino médio completo. Entre as atividades estão atendimento ao cliente, operação de caixa, organização de itens nas gôndolas, parreiras de ovos de Páscoa e suporte à operação de retirada, na loja, de pedidos feitos pelo site e  aplicativo da Americanas.
Não é necessário ter experiência. Os selecionados terão treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho lideradas por um time experiente que conduz diariamente essa grande operação do varejo.
A Nestlé e Chocolates Garoto também abriram oportunidades para a contratação de colaboradores temporários. A oferta é de 1.490 vagas para demonstrador de ovos de Páscoa em todo o país. A empresa não informou o número de postos destinados para o Espírito Santo. Assim como nas Americanas, os interessados têm até 15 de março para se candidatar.
A marca capixaba Le Chocolatier realiza processos seletivos quinzenalmente. No momento, há duas oportunidades para o setor comercial.
Já na Lacta, a estimativa é de que sejam contratados 1,3 mil trabalhadores temporários em todo o Brasil, mas o número de contratações no Estado não foi informado. 

Veja as vagas

AMERICANAS 
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site até 15 de março
Vagas: 75 no ES para o cargo de operador de loja
CHOCOLATES GAROTO DE NESTLÉ
Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo até o dia 15 de março para o seguinte e-mail: [email protected]
Vagas: 1.490 oportunidades para demonstrador de ovos de Páscoa em todo o país. O número de postos para o Espírito Santo não foi informado
LE CHOCOLATIER
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o seguinte e-mail: [email protected]
Vagas: 2 para o setor comercial
LACTA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadatro no site
Vagas: a marca deve contratar mais de 1,3 mil promotores em todo o país

LEIA MAIS 

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