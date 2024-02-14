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Varejo

Sipolatti abre 64 vagas de emprego no ES; veja como participar

Há postos para analista fiscal, vendedor, gerente de vendas, operador de empilhadeira, assistente administrativo, entre outras oportunidades

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 10:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 fev 2024 às 10:35
Loja da Sipolatti, rede varejista que oferece soluções para o público a toque de caixa: rapidez, agilidade e segurança.
Loja da Sipolatti, rede varejista que oferece oportunidade de trabalho com carteira assinada Crédito: Clóvis Louzada/Divulgação
A rede de lojas Sipolatti está com 64 vagas de emprego abertas para as unidades da Grande Vitória, interior do Espírito Santo e Bahia. As oportunidades são voltadas para candidatos de vários níveis de escolaridade.
Os interessados podem fazer o cadastro no site de carreiras da empresa. Para isso, basta o candidato clicar no cargo escolhido e informar os dados solicitados.
Há postos de trabalho em Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória, Guarapari, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá e São Mateus. Chances ainda nas lojas da Bahia em Eunápolis, Vitória da Conquista, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.

Confira as vagas

  • Analista compliance 
  • Analista contábil
  • Analista de departamento pessoal 
  • Analista fiscal 
  • Aprendiz 
  • Armazenista 
  • Assistente administrativo - Exclusiva para PCD
  • Assistente contábil
  • Auxiliar de crediário 
  • Coordenador de compliance 
  • Coordenador de serviços 
  • Expedidor
  • Gerente de e-commerce 
  • Gerente de vendas 
  • Operador de empilhadeira
  • Vendedor(a) 

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