Sipolatti abre 64 vagas de emprego no ES; veja como participar

A rede de lojas Sipolatti está com 64 vagas de emprego abertas para as unidades da Grande Vitória, interior do Espírito Santo e Bahia. As oportunidades são voltadas para candidatos de vários níveis de escolaridade.
Os interessados podem fazer o cadastro no site de carreiras da empresa. Para isso, basta o candidato clicar no cargo escolhido e informar os dados solicitados.
Há postos de trabalho em Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória, Guarapari, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá e São Mateus. Chances ainda nas lojas da Bahia em Eunápolis, Vitória da Conquista, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.
Confira as vagas
- Analista compliance
- Analista contábil
- Analista de departamento pessoal
- Analista fiscal
- Aprendiz
- Armazenista
- Assistente administrativo - Exclusiva para PCD
- Assistente contábil
- Auxiliar de crediário
- Coordenador de compliance
- Coordenador de serviços
- Expedidor
- Gerente de e-commerce
- Gerente de vendas
- Operador de empilhadeira
- Vendedor(a)