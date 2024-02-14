Sipolatti abre 64 vagas de emprego no ES; veja como participar

Há postos de trabalho em Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória, Guarapari, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá e São Mateus. Chances ainda nas lojas da Bahia em Eunápolis, Vitória da Conquista, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.